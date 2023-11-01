Встретим вас в аэропорту и начнём исследовать достопримечательности Барселоны. Отправимся на прогулку по Готическому кварталу, зайдём в Кафедральный собор, увидим Римский форум, порт и Искупительный храм Святого Семейства. Каждая локация поможет узнать историю города.

Пообедаем в семейном рыбном ресторане, а затем побываем на территории Королевского Дворца и поднимемся на гору Тибидабо.

Вечером заглянем в несколько баров Барселоны, а потом вернёмся в отель отдыхать.