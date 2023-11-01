Гранд-тур по Средиземноморью: Испания, Италия, Франция и Монако

Побывать в Театре-музее Дали, пройтись по Аллее Звёзд в Каннах и посетить казино Монте-Карло

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В этом туре у вас будет возможность увидеть и солнце Монако, и луну Сен-Тропе! Отправляемся в путешествие по Средиземноморью.

За 10 дней успеем посетить локации, где снимали сериал «Игра престолов» и фильм «Парфюмер», насладиться шедеврами не только изобразительного искусства, но и французских кондитерских, осмотреть здание, где проходит Каннский кинофестиваль и полюбоваться розовой виллой Эфрусси-де-Ротшильд. Блюда национальной кухни, морской воздух и самые интересные локации подарят вам незабываемый отдых.
Гранд-тур по Средиземноморью: Испания, Италия, Франция и Монако
Гранд-тур по Средиземноморью: Испания, Италия, Франция и Монако
Гранд-тур по Средиземноморью: Испания, Италия, Франция и Монако
Гранд-тур по Средиземноморью: Испания, Италия, Франция и Монако
Гранд-тур по Средиземноморью: Испания, Италия, Франция и Монако
Гранд-тур по Средиземноморью: Испания, Италия, Франция и Монако
Гранд-тур по Средиземноморью: Испания, Италия, Франция и Монако
Гранд-тур по Средиземноморью: Испания, Италия, Франция и Монако
Гранд-тур по Средиземноморью: Испания, Италия, Франция и Монако
Гранд-тур по Средиземноморью: Испания, Италия, Франция и Монако
Гранд-тур по Средиземноморью: Испания, Италия, Франция и Монако
Гранд-тур по Средиземноморью: Испания, Италия, Франция и Монако
Гранд-тур по Средиземноморью: Испания, Италия, Франция и Монако
Гранд-тур по Средиземноморью: Испания, Италия, Франция и Монако
Ближайшие даты:
1
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Барселоной

Встретим вас в аэропорту и начнём исследовать достопримечательности Барселоны. Отправимся на прогулку по Готическому кварталу, зайдём в Кафедральный собор, увидим Римский форум, порт и Искупительный храм Святого Семейства. Каждая локация поможет узнать историю города.

Пообедаем в семейном рыбном ресторане, а затем побываем на территории Королевского Дворца и поднимемся на гору Тибидабо.

Вечером заглянем в несколько баров Барселоны, а потом вернёмся в отель отдыхать.

Знакомство с БарселонойЗнакомство с БарселонойЗнакомство с БарселонойЗнакомство с Барселоной
2 день

Жирона

Позавтракав, поедем в Жирону, старинный каталонский город. Прогуляемся по еврейскому кварталу, осмотрим Кафедральный собор, побываем в местах, где проходили съёмки сериала «Игра престолов» и фильма «Парфюмер», полакомимся «мишленовским» мороженым, а пообедать зайдём в ресторан.

После этого обязательно заглянем в Театр-музей Дали, где хранится основная коллекция работ великого художника.

Поужинаем и вернёмся в отель.

ЖиронаЖиронаЖиронаЖирона
3 день

Перпиньян и Нарбонна

Сегодня после завтрака выезжаем во Францию. Первая остановка — Перпиньян. Исследуем основные достопримечательности города, погуляем по набережным, зайдём в очаровательную кондитерскую, чтобы подкрепиться чашечкой кофе и десертом.

Обед сегодня состоится на устричной ферме: попробуем местные мидии, устрицы, креветки с белым французским вином. После этого переместимся в Нарбонну, который когда-то был римской колонией, а теперь является самобытным и аутентичным городом. Осмотрим Собор Святых Юста и Пастора, погуляем по старому городу, а на ужин забежим в семейный ресторан.

Перпиньян и НарбоннаПерпиньян и НарбоннаПерпиньян и НарбоннаПерпиньян и Нарбонна
4 день

Изысканный Монпелье и портовый Марсель

Завтракаем и выдвигаемся в Монпелье. Атмосфера в этом городе царит спокойная, а в воздухе буквально витает роскошь. Здесь есть и рестораны для гурманов, и живописные пляжи и, конечно, модные бутики. Мы погуляем по историческому центру, зайдём пообедать в одно из местных заведений, а затем отправимся в Марсель.

По прибытии нас ждёт обзорная экскурсия: увидим Кафедральный собор, старый морской порт и узнаем историю этого города. Ужинать будем в рыбном ресторане, а после разместимся в отеле.

Изысканный Монпелье и портовый МарсельИзысканный Монпелье и портовый МарсельИзысканный Монпелье и портовый МарсельИзысканный Монпелье и портовый МарсельИзысканный Монпелье и портовый МарсельИзысканный Монпелье и портовый МарсельИзысканный Монпелье и портовый МарсельИзысканный Монпелье и портовый МарсельИзысканный Монпелье и портовый МарсельИзысканный Монпелье и портовый МарсельИзысканный Монпелье и портовый МарсельИзысканный Монпелье и портовый МарсельИзысканный Монпелье и портовый Марсель
5 день

Тулон и Сен-Тропе

Сегодня едем в Тулон — город, где началась карьера Наполеона Бонапарта. Вы увидите Королевскую башню, полюбуетесь самым большим фонтаном Тулона «Тамбурином» и посетите барочную церковь Сен-Франсуа де Поль.

Пообедаем свежайшими морепродуктами в местном ресторане, а после этого отправимся в Сен-Тропе — пожалуй, самый известный курорт Франции. Ранее Сен-тропе был рыбацкой деревней. Погуляем по старому городу, понаблюдаем за яхтами в порту и проникнемся умиротворяющей атмосферой. Сделаем перерыв на чашечку кофе, ещё немного пройдёмся по курорту, а затем нас ждёт ужин и отдых в отеле.

Тулон и Сен-ТропеТулон и Сен-ТропеТулон и Сен-ТропеТулон и Сен-Тропе
6 день

Почувствовать себя знаменитостью: Канны и Антиб

В этот день первым делом едем покорять Канны! Посетим Музей де ла Кастр, поднимемся на сторожевую башню, прогуляемся по набережной Круазет и осмотрим Дворец фестивалей и конгрессов, где проводится Каннский кинофестиваль, пройдёмся по Аллее Звёзд.

После обеда отправимся знакомиться с Антибом. Увидим его главный символ — форт Карре, где находился в заключении Наполеон, зайдём в Музей Пабло Пикассо. Поужинаем и будем отдыхать в отеле. Кстати, в нём останавливались В. И. Ленин и А. П. Чехов.

Почувствовать себя знаменитостью: Канны и АнтибПочувствовать себя знаменитостью: Канны и АнтибПочувствовать себя знаменитостью: Канны и АнтибПочувствовать себя знаменитостью: Канны и Антиб
7 день

Ницца и вилла Эфрусси-де-Ротшильд

Ницца, встречай! В первой половине дня будем изучать этот город: прогуляемся по Английской набережной и старому городу, побываем на площади Массена и в Музее Матисса. Там собраны самые известные работы художника.

После обеда в семейном ресторане мы отправимся на мыс Сен-Жан-Кап-Ферра, где расположилась знаменитая вилла Эфрусси-де-Ротшильд. Нам посчастливится её увидеть роскошные интерьеры и осмотреть территорию. Розовую виллу окружают 9 тематических садов.
Завершим этот день ужином и отдыхом в отеле.

Ницца и вилла Эфрусси-де-РотшильдНицца и вилла Эфрусси-де-РотшильдНицца и вилла Эфрусси-де-РотшильдНицца и вилла Эфрусси-де-РотшильдНицца и вилла Эфрусси-де-РотшильдНицца и вилла Эфрусси-де-РотшильдНицца и вилла Эфрусси-де-РотшильдНицца и вилла Эфрусси-де-РотшильдНицца и вилла Эфрусси-де-РотшильдНицца и вилла Эфрусси-де-Ротшильд
8 день

Солнечное Монако

Сегодня после завтрака на весь день отправляемся в Монако. История этого государства крайне интересна. Приоткроем завесу её тайны во время экскурсии! Погуляем по Монако-Виллю и исследуем единственный глубоководной порт Геркулес, пройдёмся по живописным набережным, паркам и садам.

Посетим, пожалуй, главную достопримечательность Монако — казино Монте-Карло, Княжеский дворец, собор Святого николая и Океанографический музей. Заглянем в кондитерскую, которая поставляет свою продукцию княжеской семье, а затем вернёмся в отель и пожинаем.

Солнечное МонакоСолнечное МонакоСолнечное МонакоСолнечное МонакоСолнечное МонакоСолнечное МонакоСолнечное МонакоСолнечное Монако
9 день

Италия: жемчужины Сан-Ремо

После завтрака выезжаем в Сан-Ремо, находящийся на берегу Лигурийского моря. По традиции изучим старый город, побываем на вилле А. Нобеля, а пообедать зайдём в ресторан.

После этого заглянем в местный Храм Христа Спасителя, основанный императрицей Марией Фёдоровной, матерью Николая II. Сан-Ремо тоже славится своим казино, поэтому мы не упустим возможность посетить его. Ещё осмотрим Сан-Сиро — главный собор города.

Поужинаем в итальянском ресторане, где подают невероятно вкусные морепродукты.

Италия: жемчужины Сан-РемоИталия: жемчужины Сан-РемоИталия: жемчужины Сан-РемоИталия: жемчужины Сан-Ремо
10 день

Окончание тура

После завтрака выезжаем обратно в Барселону. Дорога займёт 9 часов, по пути мы заедем пообедать. К 18:00 прибудем в город. До новых встреч!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Барселона, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Барселона, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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