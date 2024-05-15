Не Барселоной единой: большое путешествие по Испании
Авторский тур в Барселоне

Побывать в Музее снега, полакомиться деликатесами в Сан-Себастьяне и узнать тайны Страны Басков

Приглашаем вас утонуть в объятиях Испании.

За 10 дней мы успеем исследовать уголки страны, которые не так популярны среди туристов: заглянем в Овьедо и Хихон, на горнолыжный курорт Бакейра-Берет и остров Гастелугаче, в Леон и Сантьяго-де-Компостела.

Впечатления и локации будет невозможно пересчитать по пальцам! Вы узнаете, что такое «Чаколи», попробуете много необычных блюд местной кухни, а ещё вдоволь насладитесь морским воздухом.
Не Барселоной единой: большое путешествие по Испании
Не Барселоной единой: большое путешествие по Испании
Не Барселоной единой: большое путешествие по Испании
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€5 200
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Завтраки начинаются в 08:00, и в 09:00 мы отправляемся на экскурсии
Обед с 14:00 до 16:00 и продолжение дневной программы.
Ужин с 20:00 до 22:00 и далее отдых в отеле.

Проживание. В отелях Испании. Двух- трёх- или четырёхместное размещение. Возможно одноместное размещение за доплату.

Питание. В стоимость включены завтраки и обеды. Ужины – за отдельную плату.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Бакейра-Берет

Встретим вас в аэропорту и отправимся любоваться природой Пиренеев — на горнолыжный курорт Бакейра-Берет. Посетим смотровые площадки и пройдём по живописным туристическим маршрутам. Пообедаем в семейном ресторане, а затем заглянем в Краеведческий музей «Eth Corrau», где узнаем много интересного о курортной зоне.

Далее нас ждёт Музей снега, открытый в конце декабря 2008 года. Здесь вам расскажут об осадках то, о чём вы даже не догадывались ранее. Поужинаем в горном ресторане, а после направимся в отель.

Бакейра-БеретБакейра-БеретБакейра-БеретБакейра-Берет
2 день

Сан-Себастьян - гастрономическая столица

После завтрака выезжаем в Сан-Себастьян, который считается гастрономической столицей Европы, ведь здесь находится много ресторанов, удостоенных звезды «Мишлен».

Пройдёмся по исторической части города, зайдём на невероятно красивый пляж и, конечно, на обед заглянем в ресторан, чтобы полакомиться местными деликатесами: вы узнаете, что такое «Чаколи» и баскский сидр, попробуете много необычных блюд. После ужина будем отдыхать в отеле.

Сан-Себастьян - гастрономическая столицаСан-Себастьян - гастрономическая столицаСан-Себастьян - гастрономическая столицаСан-Себастьян - гастрономическая столица
3 день

Гастелугаче: экскурсия по Бильбао

Позавтракав, отправимся туда, где жила Дейенерис из «Игры престолов», — на Гастелугаче. Это неописуемо красивый остров. Мы насладимся морским воздухом и погуляем по живописным окрестностям. Пообедать зайдём в ресторан, где нас будут ждать блюда баскской кухни.

После обеда состоится экскурсия по Бильбао — административному центру провинции Бискайя. Город считается важным морским портом. Далее поужинаем и направимся в отель.

Гастелугаче: экскурсия по БильбаоГастелугаче: экскурсия по БильбаоГастелугаче: экскурсия по БильбаоГастелугаче: экскурсия по БильбаоГастелугаче: экскурсия по БильбаоГастелугаче: экскурсия по Бильбао
4 день

Достопримечательности Овьедо и Хихона, пляж Кафедральных соборов

Сегодня поедем в Овьедо — центр провинции Астурия. Город напоминает музей под открытым небом, в чём вы убедитесь сами: во время прогулки увидите храмы, включённые в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, и множество уличных скульптур.

После обеда в астурийском ресторане отправимся к океану, в Хихон. Ранее это место было рыбацкой деревней, а сейчас считается одним из крупнейших городов на Кантабрийском побережье. Осмотрим старый район города, церковь Святого Петра, Римские термы и трогательный памятник «Мать эмигранта».

Далее нас ждёт пляж Кафедральных соборов, где мы полюбуемся прибрежными скалами. Поужинаем и пойдем отдыхать.

Достопримечательности Овьедо и Хихона, пляж Кафедральных соборовДостопримечательности Овьедо и Хихона, пляж Кафедральных соборовДостопримечательности Овьедо и Хихона, пляж Кафедральных соборовДостопримечательности Овьедо и Хихона, пляж Кафедральных соборовДостопримечательности Овьедо и Хихона, пляж Кафедральных соборовДостопримечательности Овьедо и Хихона, пляж Кафедральных соборовДостопримечательности Овьедо и Хихона, пляж Кафедральных соборов
5 день

Галисия: курорт и порт Ла-Корунья и Сантьяго-де-Компостела

Первая цель сегодняшнего дня — Ла-Корунья в Галисии. По прибытии мы погуляем по старому городу, увидим Башню Геркулеса и Кафедральный собор. Пообедаем в галисийском рыбном ресторане, где в качестве десерта нам подадут знаменитый в этих краях миндальный пирог.

После этого проследуем в столицу Галисии — Сантьяго-де-Компостела. Здесь осмотрим Собор Святого Иакова. Поужинаем в ресторане.

Галисия: курорт и порт Ла-Корунья и Сантьяго-де-КомпостелаГалисия: курорт и порт Ла-Корунья и Сантьяго-де-КомпостелаГалисия: курорт и порт Ла-Корунья и Сантьяго-де-КомпостелаГалисия: курорт и порт Ла-Корунья и Сантьяго-де-КомпостелаГалисия: курорт и порт Ла-Корунья и Сантьяго-де-Компостела
6 день

Понферрада и Леон

Сегодня посетим ещё два города, но уже в провинции Леон. Первым делом отправимся в Понферраду. Посетим Понферрадски замок, который служил крепостью тамплиеров, погуляем по старому городу. Пообедаем в уютном семейном ресторане, а затем поедем в Леон.

По прибытии мы осмотрим Кафедральный собор и историческую часть города. Обязательно увидим романскую базилику Сан-Исидоро, в западной части которой расположился Королевский пантеон. Ещё заглянем в Дом Ботинес, спроектированный Антонио Гауди. На фасаде здания изображён Святой Георгий, убивающий дракона.

Завершим этот день ужином и отдыхом в отеле.

Понферрада и ЛеонПонферрада и ЛеонПонферрада и ЛеонПонферрада и ЛеонПонферрада и ЛеонПонферрада и Леон
7 день

Бургос и регион виноделия Риоха

После завтрака отправляемся в двухчасовую дорогу до Бургоса. Местный Кафедральный собор входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы увидим также арку Святой Марии, которая служила воротами в город. По старым мощёным улицам дойдём до ресторана, где пообедаем.

Далее нас ждёт поездка на семейную винодельню в регион Риоха. Здесь состоится экскурсия и дегустации. На ужин нам подадут хамон и другие мясные блюда.

Бургос и регион виноделия РиохаБургос и регион виноделия РиохаБургос и регион виноделия РиохаБургос и регион виноделия Риоха
8 день

Логроньо и Сарагоса

В первой половине дня продолжим знакомство с Риохой и доберёмся до столицы региона Логроньо. Увидим главную достопримечательность города — Собор Девы Марии. Погуляем по живописным улочкам старого города и заглянем в бары, чтобы полакомиться пинчос.

Пообедать мы всё равно зайдём в местный ресторан, а затем отправимся в Сарагосу. Этот город тоже славится множеством интереснейших локаций, но мы остановим своё внимание на двух: базилике Нуэстра-Сеньора-дель-Пилар и Сабор Спасителя. После осмотра пройдёмся по старому городу, а поужинаем в отеле.

Логроньо и СарагосаЛогроньо и СарагосаЛогроньо и СарагосаЛогроньо и СарагосаЛогроньо и СарагосаЛогроньо и Сарагоса
9 день

Винодельня в Приорате и Таррагона

Сегодня после завтрака выезжаем на винодельню региона Приорат, которая поставляет свою продукцию Императорской семье Японии. Пройдём по виноградникам и подвалам, где созревает вино, узнаем местные секреты его изготовления и, конечно, продегустируем несколько сортов напитка.

Затем посетим устричную ферму в долине реки Эбро. Вы познакомитесь с процессом выращивания устриц и мидий, а потом на катере нас довезут до ресторана, находящегося прямо в море. Насладимся обедом с белым вином и Кавой.

Далее поедем в Таррагону, старинный каталонский город. Во время экскурсии откроем тайны истории бывшей столицы Каталонии и увидим Римский амфитеатр и Римский форум.

После ужина пойдём в отель отдыхать.

Винодельня в Приорате и ТаррагонаВинодельня в Приорате и ТаррагонаВинодельня в Приорате и ТаррагонаВинодельня в Приорате и ТаррагонаВинодельня в Приорате и ТаррагонаВинодельня в Приорате и ТаррагонаВинодельня в Приорате и ТаррагонаВинодельня в Приорате и ТаррагонаВинодельня в Приорате и Таррагона
10 день

Заключительный день в Барселоне

Наше путешествие подходит к концу, но перед тем, как мы попрощаемся с Испанией, исследуем достопримечательности Барселоны. Прогуляемся по старому городу, увидим работы Антонио Гауди, зайдём в Саграду Фамилию.

После обеда поднимемся на гору Тибидабо, где расположился Храм Святого Сердца. Завершим тур праздничным ужином в ресторане с видом на город. Отвезём вас в аэропорт. До новых встреч!

Заключительный день в БарселонеЗаключительный день в БарселонеЗаключительный день в БарселонеЗаключительный день в БарселонеЗаключительный день в БарселонеЗаключительный день в Барселоне

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и обеды
  • Трансфер по маршруту
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Экскурсии и входные билеты в музеи
  • Оплата паркинга
Что не входит в цену
  • Перелёт до Барселоны и обратно
  • Доплата за одноместное размещение - 25 € в день
  • Ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Барселоны, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Барселоны, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Барселоны

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