Что посмотреть в Барселоне на экскурсиях?
Барселона как туристическое направление предлагает так много для любого путешественника. От дневных прогулок по красочной Лас-Рамблас и восхищения безупречным дизайном Гауди храма Святого Семейства до погружения в изысканную испанскую кухню и наслаждения сангрией во второй половине дня на пляже — вам здесь точно понравится
Местные экскурсоводы
В Барселоне и за её пределами есть множество достопримечательностей и развлечений, организовать поездку самостоятельно не всегда удобно, поэтому в нашем каталоге вы можете забронировать туры и экскурсии, чтобы наилучшим образом организовать ваше знакомство с этим потрясающим городом