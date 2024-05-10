Авторские туры в Барселоне

Туры по городам Испании
Изысканный гастротур в Барселону: мидии, сыры, вино и шикарные рестораны
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Изысканный гастротур в Барселону: мидии, сыры, вино и шикарные рестораны
Насладиться кулинарными изысками, побывать на сыроварне и спуститься в подвалы виноделен
Барселона, 08:00
10 мая
25 мая
10 июня
26 июня
2 250 за человека
Гранд-тур по Средиземноморью: Испания, Италия, Франция и Монако
Авторский тур
10 дней
Гранд-тур по Средиземноморью: Испания, Италия, Франция и Монако
Побывать в Театре-музее Дали, пройтись по Аллее Звёзд в Каннах и посетить казино Монте-Карло
Барселона, время зависит от времени вашего прибыти...
4 мая
15 мая
1 июня
15 июня
6 000 за человека
Не Барселоной единой: большое путешествие по Испании
Авторский тур
10 дней
Не Барселоной единой: большое путешествие по Испании
Побывать в Музее снега, полакомиться деликатесами в Сан-Себастьяне и узнать тайны Страны Басков
Аэропорт Барселоны, время зависит от времени вашег...
15 мая
1 июня
15 июня
1 июля
5 200 за человека
Испанская одиссея с заездом в Португалию
🚗 На машине
Авторский тур
12 дней
Испанская одиссея с заездом в Португалию
Увидеть дворцы и соборы, сравнить семь провинций и побывать в сёрферской Мекке
Барселона, вечер
15 мая
30 мая
15 июня
30 июня
6 000 за человека

Что посмотреть в Барселоне на экскурсиях?

Барселона как туристическое направление предлагает так много для любого путешественника. От дневных прогулок по красочной Лас-Рамблас и восхищения безупречным дизайном Гауди храма Святого Семейства до погружения в изысканную испанскую кухню и наслаждения сангрией во второй половине дня на пляже — вам здесь точно понравится

Местные экскурсоводы

В Барселоне и за её пределами есть множество достопримечательностей и развлечений, организовать поездку самостоятельно не всегда удобно, поэтому в нашем каталоге вы можете забронировать туры и экскурсии, чтобы наилучшим образом организовать ваше знакомство с этим потрясающим городом

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне

Самые популярные туры в Барселоне
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Изысканный гастротур в Барселону: мидии, сыры, вино и шикарные рестораны
  2. Гранд-тур по Средиземноморью: Испания, Италия, Франция и Монако
  3. Не Барселоной единой: большое путешествие по Испании
  4. Испанская одиссея с заездом в Португалию
Сколько стоит тур в Барселоне в апреле 2024
Сейчас в Барселоне можно забронировать 4 тура от €2 250 до €6 000.
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