Архитектура, короли и Сальвадор Дали: увлекательное путешествие по Испании и Франции

Изучить замки и святыни, погрузиться в сюрреализм и съездить на любимый монарший курорт
Окунитесь в чарующую атмосферу старой Европы — присоединяйтесь к нашему насыщенному локациями приключению.

Мы начнём и завершим поездку в Испании: увидим целую россыпь архитектурных жемчужин, погрузимся в сюрреалистический мир Сальвадора Дали,
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съездим на винодельню и устричную ферму.

Ненадолго заглянем в провинциальную Францию: изучим аутентичные городки глубинки, побываем в столице паломничества, посетим любимый курорт королей и русской интеллигенции.

В программу входят ещё множество интересных достопримечательностей — это будет красивый и увлекательный отпуск.

Архитектура, короли и Сальвадор Дали: увлекательное путешествие по Испании и Франции
Архитектура, короли и Сальвадор Дали: увлекательное путешествие по Испании и Франции
Архитектура, короли и Сальвадор Дали: увлекательное путешествие по Испании и Франции
Ближайшие даты:
30
мар10
апр20
апр30
апр
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 18+

Проживание. 2-местное размещение в отелях 3-4*.

*Фото номера взято с сайта booking.com для примера

Питание. Включены завтраки, остальное питание — за доплату.

Транспорт. Легковое авто или минивэн, в зависимости от размера группы.

Дети. Только 18+.

Виза. Шенген. Если у вас нет визы, необходимо закладывать на получение от 2-х и более месяцев. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.

Программа тура по дням

1 день

Старая и новая Барселона

Программа начнётся утром, поэтому рекомендуем прилететь в Барселону накануне. Позавтракаем в малоизвестном, но отличном кафе и отправимся гулять. Пройдём по Готическому кварталу и петляющим римским улочкам, увидим Кафедральный собор и старинные постройки, поднимемся на видовые террасы и спустимся в подземелья.

Пообедаем в рыбном ресторане и продолжим променад в новой части города. Познакомимся с работами Гауди и других каталонских архитекторов, посетим улицу баров. На закате поужинаем, заказав пинчос и вермут.

Старая и новая БарселонаСтарая и новая БарселонаСтарая и новая БарселонаСтарая и новая БарселонаСтарая и новая БарселонаСтарая и новая БарселонаСтарая и новая Барселона
2 день

Всё о Сальвадоре Дали

Покинем Барселону, чтобы погрузиться в сюрреалистический мир. Мы побываем в театре-музее Сальвадора Дали и осмотрим богатую коллекцию весьма необычных работ великого каталонца. Затем посетим резиденцию знаменитого живописца — замок Пуболь 11 века. Завершим сегодняшнюю поездку в рыбацкой деревушке Порт-Льигат, где Дали жил со своей женой и музой Галой в крошечной хижине.

Всё о Сальвадоре ДалиВсё о Сальвадоре ДалиВсё о Сальвадоре ДалиВсё о Сальвадоре Дали
3 день

Французская глубинка: Нарбонна, Каркасон

Позавтракаем и поедем во Францию. Первую остановку сделаем в аутентичной Нарбонне, которая когда-то была римской колонией и важным морским и военным пунктом. Погуляем по узким улочкам, устеленным брусчаткой, осмотрим соборы и набережные и выпьем кофе в кондитерской. Пообедаем в семейном ресторане, где подают морские, мясные и сырные деликатесы, с бокалом белого вина.

Следующей на нашем пути будет Каркасон — построенная на крутой скале неприступная крепость, увенчанная зубцами и башнями. К вечеру прибудем в отель, поужинаем и отдохнём.

Французская глубинка: Нарбонна, КаркасонФранцузская глубинка: Нарбонна, КаркасонФранцузская глубинка: Нарбонна, КаркасонФранцузская глубинка: Нарбонна, Каркасон
4 день

Религиозный Лурд

Весь день мы посвятим Лурду, окружённому идиллическими горными пейзажами Пиреней. В 19 веке город стал центром паломничества после того, как местной девочке явился образ Девы Марии. Считается, что молитвы, произнесённые у этих святынь, приводят к исцелению и исполнению желаний, и у вас будет шанс это проверить.

Религиозный ЛурдРелигиозный ЛурдРелигиозный ЛурдРелигиозный Лурд
5 день

Королевский Биарриц

Сегодня нас встретит элегантный и аристократичный Биарриц — курорт королей и король курортов. Этот порт у подножья Пиренеев не раз привлекал монарших особ и русскую интеллигенцию, вдохновлял Чехова и Набокова. Мы рассмотрим несколько важных церквей и посетим летнюю резиденцию Наполеона III, ставшую фешенебельным отелем: в нём отдыхали Черчилль, Шанель, Синатра, Путин.

Сделаем паузу в излюбленном коронованными особами чайном салоне 19 века, пообедаем. Взберёмся на вершину маяка, преодолев 248 ступеней винтовой лестницы, чтобы с высоты полюбоваться бескрайними горами и океаном.

Королевский БиаррицКоролевский БиаррицКоролевский БиаррицКоролевский Биарриц
6 день

Гастрономический Сан-Себастьян

Вернёмся в Испанию и изучим столицу европейской гастрономии — Сан-Себастьян. Мы погуляем по исторической части города и побываем на одном из красивейших пляжей мира. И, конечно, почувствуем себя гурманами: отведаем чаколи, навахас, персебес и многие другие деликатесы.

Гастрономический Сан-СебастьянГастрономический Сан-СебастьянГастрономический Сан-СебастьянГастрономический Сан-Себастьян
7 день

Логроньо, Сарагоса

Начнём день с поездки в уютный Логроньо. Увидим главную достопримечательность — собор Девы Марии, пройдём по атмосферным улочкам и посетим бары, где подают традиционные закуски и вина этого региона.

После обеда поедем в Сарагосу. Полюбуемся настоящими произведениями зодчества — базиликой Нуэстра-Сеньора-дель-Пилар и собором Богоявления Спасителя. Познакомимся и с другими архитектурными жемчужинами и поужинаем.

Логроньо, СарагосаЛогроньо, СарагосаЛогроньо, СарагосаЛогроньо, Сарагоса
8 день

Винодельня и устричная ферма

После завтрака отправимся на винодельню, которая поставляет напитки японской императорской семье. Мы послушаем о винодельческих традициях региона, осмотрим виноградники и подвал и, конечно, попробуем несколько сортов вина.

Следующая остановка — устричная ферма, где мы посмотрим, как выращивают устриц и мидий, и пообедаем с бокалом белого, любуясь морскими просторами. Вечером состоится финальный ужин, а на следующий день мы вернёмся в Барселону и попрощаемся.

Винодельня и устричная фермаВинодельня и устричная фермаВинодельня и устричная фермаВинодельня и устричная ферма

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€5600
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Барселону и обратно в ваш город
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Обеды, ужины, алкогольные напитки
  • Виза
  • Полную стоимость тура необходимо перевести непосредственно организатору не позднее чем за 7 дней до начала
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель в Барселоне, 8:00
Завершение: Барселона, следующее утро после завершения программы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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