Программа начнётся утром, поэтому рекомендуем прилететь в Барселону накануне. Позавтракаем в малоизвестном, но отличном кафе и отправимся гулять. Пройдём по Готическому кварталу и петляющим римским улочкам, увидим Кафедральный собор и старинные постройки, поднимемся на видовые террасы и спустимся в подземелья.

Пообедаем в рыбном ресторане и продолжим променад в новой части города. Познакомимся с работами Гауди и других каталонских архитекторов, посетим улицу баров. На закате поужинаем, заказав пинчос и вермут.