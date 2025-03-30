Мы начнём и завершим поездку в Испании: увидим целую россыпь архитектурных жемчужин, погрузимся в сюрреалистический мир Сальвадора Дали,
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 18+
Проживание. 2-местное размещение в отелях 3-4*.
*Фото номера взято с сайта booking.com для примера
Питание. Включены завтраки, остальное питание — за доплату.
Транспорт. Легковое авто или минивэн, в зависимости от размера группы.
Дети. Только 18+.
Виза. Шенген. Если у вас нет визы, необходимо закладывать на получение от 2-х и более месяцев. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.
Программа тура по дням
Старая и новая Барселона
Программа начнётся утром, поэтому рекомендуем прилететь в Барселону накануне. Позавтракаем в малоизвестном, но отличном кафе и отправимся гулять. Пройдём по Готическому кварталу и петляющим римским улочкам, увидим Кафедральный собор и старинные постройки, поднимемся на видовые террасы и спустимся в подземелья.
Пообедаем в рыбном ресторане и продолжим променад в новой части города. Познакомимся с работами Гауди и других каталонских архитекторов, посетим улицу баров. На закате поужинаем, заказав пинчос и вермут.
Всё о Сальвадоре Дали
Покинем Барселону, чтобы погрузиться в сюрреалистический мир. Мы побываем в театре-музее Сальвадора Дали и осмотрим богатую коллекцию весьма необычных работ великого каталонца. Затем посетим резиденцию знаменитого живописца — замок Пуболь 11 века. Завершим сегодняшнюю поездку в рыбацкой деревушке Порт-Льигат, где Дали жил со своей женой и музой Галой в крошечной хижине.
Французская глубинка: Нарбонна, Каркасон
Позавтракаем и поедем во Францию. Первую остановку сделаем в аутентичной Нарбонне, которая когда-то была римской колонией и важным морским и военным пунктом. Погуляем по узким улочкам, устеленным брусчаткой, осмотрим соборы и набережные и выпьем кофе в кондитерской. Пообедаем в семейном ресторане, где подают морские, мясные и сырные деликатесы, с бокалом белого вина.
Следующей на нашем пути будет Каркасон — построенная на крутой скале неприступная крепость, увенчанная зубцами и башнями. К вечеру прибудем в отель, поужинаем и отдохнём.
Религиозный Лурд
Весь день мы посвятим Лурду, окружённому идиллическими горными пейзажами Пиреней. В 19 веке город стал центром паломничества после того, как местной девочке явился образ Девы Марии. Считается, что молитвы, произнесённые у этих святынь, приводят к исцелению и исполнению желаний, и у вас будет шанс это проверить.
Королевский Биарриц
Сегодня нас встретит элегантный и аристократичный Биарриц — курорт королей и король курортов. Этот порт у подножья Пиренеев не раз привлекал монарших особ и русскую интеллигенцию, вдохновлял Чехова и Набокова. Мы рассмотрим несколько важных церквей и посетим летнюю резиденцию Наполеона III, ставшую фешенебельным отелем: в нём отдыхали Черчилль, Шанель, Синатра, Путин.
Сделаем паузу в излюбленном коронованными особами чайном салоне 19 века, пообедаем. Взберёмся на вершину маяка, преодолев 248 ступеней винтовой лестницы, чтобы с высоты полюбоваться бескрайними горами и океаном.
Гастрономический Сан-Себастьян
Вернёмся в Испанию и изучим столицу европейской гастрономии — Сан-Себастьян. Мы погуляем по исторической части города и побываем на одном из красивейших пляжей мира. И, конечно, почувствуем себя гурманами: отведаем чаколи, навахас, персебес и многие другие деликатесы.
Логроньо, Сарагоса
Начнём день с поездки в уютный Логроньо. Увидим главную достопримечательность — собор Девы Марии, пройдём по атмосферным улочкам и посетим бары, где подают традиционные закуски и вина этого региона.
После обеда поедем в Сарагосу. Полюбуемся настоящими произведениями зодчества — базиликой Нуэстра-Сеньора-дель-Пилар и собором Богоявления Спасителя. Познакомимся и с другими архитектурными жемчужинами и поужинаем.
Винодельня и устричная ферма
После завтрака отправимся на винодельню, которая поставляет напитки японской императорской семье. Мы послушаем о винодельческих традициях региона, осмотрим виноградники и подвал и, конечно, попробуем несколько сортов вина.
Следующая остановка — устричная ферма, где мы посмотрим, как выращивают устриц и мидий, и пообедаем с бокалом белого, любуясь морскими просторами. Вечером состоится финальный ужин, а на следующий день мы вернёмся в Барселону и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€5600
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Барселону и обратно в ваш город
- Трансферы от/до аэропорта
- Обеды, ужины, алкогольные напитки
- Виза
- Полную стоимость тура необходимо перевести непосредственно организатору не позднее чем за 7 дней до начала