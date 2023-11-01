Побывать в Музее снега, полакомиться деликатесами в Сан-Себастьяне и узнать тайны Страны Басков
За 10 дней мы успеем исследовать уголки страны, которые не так популярны среди туристов: заглянем в Овьедо и Хихон, на горнолыжный курорт Бакейра-Берет и остров Гастелугаче, в Леон и Сантьяго-де-Компостела.
Впечатления и локации будет невозможно пересчитать по пальцам! Вы узнаете, что такое «Чаколи», попробуете много необычных блюд местной кухни, а ещё вдоволь насладитесь морским воздухом.
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Описание
Организационные детали
Завтраки начинаются в 08:00, и в 09:00 мы отправляемся на экскурсии
Обед с 14:00 до 16:00 и продолжение дневной программы.
Ужин с 20:00 до 22:00 и далее отдых в отеле.
Программа тура по дням
Бакейра-Берет
Встретим вас в аэропорту и отправимся любоваться природой Пиренеев — на горнолыжный курорт Бакейра-Берет. Посетим смотровые площадки и пройдём по живописным туристическим маршрутам. Пообедаем в семейном ресторане, а затем заглянем в Краеведческий музей «Eth Corrau», где узнаем много интересного о курортной зоне.
Далее нас ждёт Музей снега, открытый в конце декабря 2008 года. Здесь вам расскажут об осадках то, о чём вы даже не догадывались ранее. Поужинаем в горном ресторане, а после направимся в отель.
Сан-Себастьян - гастрономическая столица
После завтрака выезжаем в Сан-Себастьян, который считается гастрономической столицей Европы, ведь здесь находится много ресторанов, удостоенных звезды «Мишлен».
Пройдёмся по исторической части города, зайдём на невероятно красивый пляж и, конечно, на обед заглянем в ресторан, чтобы полакомиться местными деликатесами: вы узнаете, что такое «Чаколи» и баскский сидр, попробуете много необычных блюд. После ужина будем отдыхать в отеле.
Гастелугаче: экскурсия по Бильбао
Позавтракав, отправимся туда, где жила Дейенерис из «Игры престолов», — на Гастелугаче. Это неописуемо красивый остров. Мы насладимся морским воздухом и погуляем по живописным окрестностям. Пообедать зайдём в ресторан, где нас будут ждать блюда баскской кухни.
После обеда состоится экскурсия по Бильбао — административному центру провинции Бискайя. Город считается важным морским портом. Далее поужинаем и направимся в отель.
Достопримечательности Овьедо и Хихона, пляж Кафедральных соборов
Сегодня поедем в Овьедо — центр провинции Астурия. Город напоминает музей под открытым небом, в чём вы убедитесь сами: во время прогулки увидите храмы, включённые в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, и множество уличных скульптур.
После обеда в астурийском ресторане отправимся к океану, в Хихон. Ранее это место было рыбацкой деревней, а сейчас считается одним из крупнейших городов на Кантабрийском побережье. Осмотрим старый район города, церковь Святого Петра, Римские термы и трогательный памятник «Мать эмигранта».
Далее нас ждёт пляж Кафедральных соборов, где мы полюбуемся прибрежными скалами. Поужинаем и пойдем отдыхать.
Галисия: курорт и порт Ла-Корунья и Сантьяго-де-Компостела
Первая цель сегодняшнего дня — Ла-Корунья в Галисии. По прибытии мы погуляем по старому городу, увидим Башню Геркулеса и Кафедральный собор. Пообедаем в галисийском рыбном ресторане, где в качестве десерта нам подадут знаменитый в этих краях миндальный пирог.
После этого проследуем в столицу Галисии — Сантьяго-де-Компостела. Здесь осмотрим Собор Святого Иакова. Поужинаем в ресторане.
Понферрада и Леон
Сегодня посетим ещё два города, но уже в провинции Леон. Первым делом отправимся в Понферраду. Посетим Понферрадски замок, который служил крепостью тамплиеров, погуляем по старому городу. Пообедаем в уютном семейном ресторане, а затем поедем в Леон.
По прибытии мы осмотрим Кафедральный собор и историческую часть города. Обязательно увидим романскую базилику Сан-Исидоро, в западной части которой расположился Королевский пантеон. Ещё заглянем в Дом Ботинес, спроектированный Антонио Гауди. На фасаде здания изображён Святой Георгий, убивающий дракона.
Завершим этот день ужином и отдыхом в отеле.
Бургос и регион виноделия Риоха
После завтрака отправляемся в двухчасовую дорогу до Бургоса. Местный Кафедральный собор входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы увидим также арку Святой Марии, которая служила воротами в город. По старым мощёным улицам дойдём до ресторана, где пообедаем.
Далее нас ждёт поездка на семейную винодельню в регион Риоха. Здесь состоится экскурсия и дегустации. На ужин нам подадут хамон и другие мясные блюда.
Логроньо и Сарагоса
В первой половине дня продолжим знакомство с Риохой и доберёмся до столицы региона Логроньо. Увидим главную достопримечательность города — Собор Девы Марии. Погуляем по живописным улочкам старого города и заглянем в бары, чтобы полакомиться пинчос.
Пообедать мы всё равно зайдём в местный ресторан, а затем отправимся в Сарагосу. Этот город тоже славится множеством интереснейших локаций, но мы остановим своё внимание на двух: базилике Нуэстра-Сеньора-дель-Пилар и Сабор Спасителя. После осмотра пройдёмся по старому городу, а поужинаем в отеле.
Винодельня в Приорате и Таррагона
Сегодня после завтрака выезжаем на винодельню региона Приорат, которая поставляет свою продукцию Императорской семье Японии. Пройдём по виноградникам и подвалам, где созревает вино, узнаем местные секреты его изготовления и, конечно, продегустируем несколько сортов напитка.
Затем посетим устричную ферму в долине реки Эбро. Вы познакомитесь с процессом выращивания устриц и мидий, а потом на катере нас довезут до ресторана, находящегося прямо в море. Насладимся обедом с белым вином и Кавой.
Далее поедем в Таррагону, старинный каталонский город. Во время экскурсии откроем тайны истории бывшей столицы Каталонии и увидим Римский амфитеатр и Римский форум.
После ужина пойдём в отель отдыхать.
Заключительный день в Барселоне
Наше путешествие подходит к концу, но перед тем, как мы попрощаемся с Испанией, исследуем достопримечательности Барселоны. Прогуляемся по старому городу, увидим работы Антонио Гауди, зайдём в Саграду Фамилию.
После обеда поднимемся на гору Тибидабо, где расположился Храм Святого Сердца. Завершим тур праздничным ужином в ресторане с видом на город. Отвезём вас в аэропорт. До новых встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Барселоны, время зависит от времени вашего прибытияЗавершение: Аэропорт Барселоны, время зависит от времени вашего обратного рейса
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.