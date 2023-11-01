Встретим вас в аэропорту и отправимся любоваться природой Пиренеев — на горнолыжный курорт Бакейра-Берет. Посетим смотровые площадки и пройдём по живописным туристическим маршрутам. Пообедаем в семейном ресторане, а затем заглянем в Краеведческий музей «Eth Corrau», где узнаем много интересного о курортной зоне.

Далее нас ждёт Музей снега, открытый в конце декабря 2008 года. Здесь вам расскажут об осадках то, о чём вы даже не догадывались ранее. Поужинаем в горном ресторане, а после направимся в отель.