Гранд-тур по Средиземноморью: Испания, Италия, Франция и Монако
Авторский тур в Барселоне

Побывать в Театре-музее Дали, пройтись по Аллее Звёзд в Каннах и посетить казино Монте-Карло

В этом туре у вас будет возможность увидеть и солнце Монако, и луну Сен-Тропе! Отправляемся в путешествие по Средиземноморью.

За 10 дней успеем посетить локации, где снимали сериал «Игра престолов» и фильм «Парфюмер», насладиться шедеврами не только изобразительного искусства, но и французских кондитерских, осмотреть здание, где проходит Каннский кинофестиваль и полюбоваться розовой виллой Эфрусси-де-Ротшильд. Блюда национальной кухни, морской воздух и самые интересные локации подарят вам незабываемый отдых.
Гранд-тур по Средиземноморью: Испания, Италия, Франция и Монако
Гранд-тур по Средиземноморью: Испания, Италия, Франция и Монако
Гранд-тур по Средиземноморью: Испания, Италия, Франция и Монако
Ближайшие даты:
4
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€6 000
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.

Проживание. В отелях Испании, Италии и Франции. Двухместное и трёхместное размещение. Возможно одноместное размещение за доплату.

Питание. В стоимость включены завтраки и обеды. Ужины – за отдельную плату.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Барселоной

Встретим вас в аэропорту и начнём исследовать достопримечательности Барселоны. Отправимся на прогулку по Готическому кварталу, зайдём в Кафедральный собор, увидим Римский форум, порт и Искупительный храм Святого Семейства. Каждая локация поможет узнать историю города.

Пообедаем в семейном рыбном ресторане, а затем побываем на территории Королевского Дворца и поднимемся на гору Тибидабо.

Вечером заглянем в несколько баров Барселоны, а потом вернёмся в отель отдыхать.

Знакомство с БарселонойЗнакомство с БарселонойЗнакомство с БарселонойЗнакомство с Барселоной
2 день

Жирона

Позавтракав, поедем в Жирону, старинный каталонский город. Прогуляемся по еврейскому кварталу, осмотрим Кафедральный собор, побываем в местах, где проходили съёмки сериала «Игра престолов» и фильма «Парфюмер», полакомимся «мишленовским» мороженым, а пообедать зайдём в ресторан.

После этого обязательно заглянем в Театр-музей Дали, где хранится основная коллекция работ великого художника.

Поужинаем и вернёмся в отель.

ЖиронаЖиронаЖиронаЖирона
3 день

Перпиньян и Нарбонна

Сегодня после завтрака выезжаем во Францию. Первая остановка — Перпиньян. Исследуем основные достопримечательности города, погуляем по набережным, зайдём в очаровательную кондитерскую, чтобы подкрепиться чашечкой кофе и десертом.

Обед сегодня состоится на устричной ферме: попробуем местные мидии, устрицы, креветки с белым французским вином. После этого переместимся в Нарбонну, который когда-то был римской колонией, а теперь является самобытным и аутентичным городом. Осмотрим Собор Святых Юста и Пастора, погуляем по старому городу, а на ужин забежим в семейный ресторан.

Перпиньян и НарбоннаПерпиньян и НарбоннаПерпиньян и НарбоннаПерпиньян и Нарбонна
4 день

Изысканный Монпелье и портовый Марсель

Завтракаем и выдвигаемся в Монпелье. Атмосфера в этом городе царит спокойная, а в воздухе буквально витает роскошь. Здесь есть и рестораны для гурманов, и живописные пляжи и, конечно, модные бутики. Мы погуляем по историческому центру, зайдём пообедать в одно из местных заведений, а затем отправимся в Марсель.

По прибытии нас ждёт обзорная экскурсия: увидим Кафедральный собор, старый морской порт и узнаем историю этого города. Ужинать будем в рыбном ресторане, а после разместимся в отеле.

Изысканный Монпелье и портовый МарсельИзысканный Монпелье и портовый МарсельИзысканный Монпелье и портовый МарсельИзысканный Монпелье и портовый МарсельИзысканный Монпелье и портовый МарсельИзысканный Монпелье и портовый МарсельИзысканный Монпелье и портовый МарсельИзысканный Монпелье и портовый МарсельИзысканный Монпелье и портовый МарсельИзысканный Монпелье и портовый МарсельИзысканный Монпелье и портовый МарсельИзысканный Монпелье и портовый МарсельИзысканный Монпелье и портовый Марсель
5 день

Тулон и Сен-Тропе

Сегодня едем в Тулон — город, где началась карьера Наполеона Бонапарта. Вы увидите Королевскую башню, полюбуетесь самым большим фонтаном Тулона «Тамбурином» и посетите барочную церковь Сен-Франсуа де Поль.

Пообедаем свежайшими морепродуктами в местном ресторане, а после этого отправимся в Сен-Тропе — пожалуй, самый известный курорт Франции. Ранее Сен-тропе был рыбацкой деревней. Погуляем по старому городу, понаблюдаем за яхтами в порту и проникнемся умиротворяющей атмосферой. Сделаем перерыв на чашечку кофе, ещё немного пройдёмся по курорту, а затем нас ждёт ужин и отдых в отеле.

Тулон и Сен-ТропеТулон и Сен-ТропеТулон и Сен-ТропеТулон и Сен-Тропе
6 день

Почувствовать себя знаменитостью: Канны и Антиб

В этот день первым делом едем покорять Канны! Посетим Музей де ла Кастр, поднимемся на сторожевую башню, прогуляемся по набережной Круазет и осмотрим Дворец фестивалей и конгрессов, где проводится Каннский кинофестиваль, пройдёмся по Аллее Звёзд.

После обеда отправимся знакомиться с Антибом. Увидим его главный символ — форт Карре, где находился в заключении Наполеон, зайдём в Музей Пабло Пикассо. Поужинаем и будем отдыхать в отеле. Кстати, в нём останавливались В. И. Ленин и А. П. Чехов.

Почувствовать себя знаменитостью: Канны и АнтибПочувствовать себя знаменитостью: Канны и АнтибПочувствовать себя знаменитостью: Канны и АнтибПочувствовать себя знаменитостью: Канны и Антиб
7 день

Ницца и вилла Эфрусси-де-Ротшильд

Ницца, встречай! В первой половине дня будем изучать этот город: прогуляемся по Английской набережной и старому городу, побываем на площади Массена и в Музее Матисса. Там собраны самые известные работы художника.

После обеда в семейном ресторане мы отправимся на мыс Сен-Жан-Кап-Ферра, где расположилась знаменитая вилла Эфрусси-де-Ротшильд. Нам посчастливится её увидеть роскошные интерьеры и осмотреть территорию. Розовую виллу окружают 9 тематических садов.
Завершим этот день ужином и отдыхом в отеле.

Ницца и вилла Эфрусси-де-РотшильдНицца и вилла Эфрусси-де-РотшильдНицца и вилла Эфрусси-де-РотшильдНицца и вилла Эфрусси-де-РотшильдНицца и вилла Эфрусси-де-РотшильдНицца и вилла Эфрусси-де-РотшильдНицца и вилла Эфрусси-де-РотшильдНицца и вилла Эфрусси-де-РотшильдНицца и вилла Эфрусси-де-РотшильдНицца и вилла Эфрусси-де-Ротшильд
8 день

Солнечное Монако

Сегодня после завтрака на весь день отправляемся в Монако. История этого государства крайне интересна. Приоткроем завесу её тайны во время экскурсии! Погуляем по Монако-Виллю и исследуем единственный глубоководной порт Геркулес, пройдёмся по живописным набережным, паркам и садам.

Посетим, пожалуй, главную достопримечательность Монако — казино Монте-Карло, Княжеский дворец, собор Святого николая и Океанографический музей. Заглянем в кондитерскую, которая поставляет свою продукцию княжеской семье, а затем вернёмся в отель и пожинаем.

Солнечное МонакоСолнечное МонакоСолнечное МонакоСолнечное МонакоСолнечное МонакоСолнечное МонакоСолнечное МонакоСолнечное Монако
9 день

Италия: жемчужины Сан-Ремо

После завтрака выезжаем в Сан-Ремо, находящийся на берегу Лигурийского моря. По традиции изучим старый город, побываем на вилле А. Нобеля, а пообедать зайдём в ресторан.

После этого заглянем в местный Храм Христа Спасителя, основанный императрицей Марией Фёдоровной, матерью Николая II. Сан-Ремо тоже славится своим казино, поэтому мы не упустим возможность посетить его. Ещё осмотрим Сан-Сиро — главный собор города.

Поужинаем в итальянском ресторане, где подают невероятно вкусные морепродукты.

Италия: жемчужины Сан-РемоИталия: жемчужины Сан-РемоИталия: жемчужины Сан-РемоИталия: жемчужины Сан-Ремо
10 день

Окончание тура

После завтрака выезжаем обратно в Барселону. Дорога займёт 9 часов, по пути мы заедем пообедать. К 18:00 прибудем в город. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и обеды
  • Трансфер по маршруту
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Экскурсии и входные билеты в музеи
  • Оплата паркинга
Что не входит в цену
  • Перелёт до Барселоны и обратно
  • Доплата за одноместное размещение - 25 € в день
  • Ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Барселона, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Барселона, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Барселоны

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