Побывать в Театре-музее Дали, пройтись по Аллее Звёзд в Каннах и посетить казино Монте-Карло
За 10 дней успеем посетить локации, где снимали сериал «Игра престолов» и фильм «Парфюмер», насладиться шедеврами не только изобразительного искусства, но и французских кондитерских, осмотреть здание, где проходит Каннский кинофестиваль и полюбоваться розовой виллой Эфрусси-де-Ротшильд. Блюда национальной кухни, морской воздух и самые интересные локации подарят вам незабываемый отдых.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€6 000
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Проживание. В отелях Испании, Италии и Франции. Двухместное и трёхместное размещение. Возможно одноместное размещение за доплату.
Питание. В стоимость включены завтраки и обеды. Ужины – за отдельную плату.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа тура по дням
Знакомство с Барселоной
Встретим вас в аэропорту и начнём исследовать достопримечательности Барселоны. Отправимся на прогулку по Готическому кварталу, зайдём в Кафедральный собор, увидим Римский форум, порт и Искупительный храм Святого Семейства. Каждая локация поможет узнать историю города.
Пообедаем в семейном рыбном ресторане, а затем побываем на территории Королевского Дворца и поднимемся на гору Тибидабо.
Вечером заглянем в несколько баров Барселоны, а потом вернёмся в отель отдыхать.
Жирона
Позавтракав, поедем в Жирону, старинный каталонский город. Прогуляемся по еврейскому кварталу, осмотрим Кафедральный собор, побываем в местах, где проходили съёмки сериала «Игра престолов» и фильма «Парфюмер», полакомимся «мишленовским» мороженым, а пообедать зайдём в ресторан.
После этого обязательно заглянем в Театр-музей Дали, где хранится основная коллекция работ великого художника.
Поужинаем и вернёмся в отель.
Перпиньян и Нарбонна
Сегодня после завтрака выезжаем во Францию. Первая остановка — Перпиньян. Исследуем основные достопримечательности города, погуляем по набережным, зайдём в очаровательную кондитерскую, чтобы подкрепиться чашечкой кофе и десертом.
Обед сегодня состоится на устричной ферме: попробуем местные мидии, устрицы, креветки с белым французским вином. После этого переместимся в Нарбонну, который когда-то был римской колонией, а теперь является самобытным и аутентичным городом. Осмотрим Собор Святых Юста и Пастора, погуляем по старому городу, а на ужин забежим в семейный ресторан.
Изысканный Монпелье и портовый Марсель
Завтракаем и выдвигаемся в Монпелье. Атмосфера в этом городе царит спокойная, а в воздухе буквально витает роскошь. Здесь есть и рестораны для гурманов, и живописные пляжи и, конечно, модные бутики. Мы погуляем по историческому центру, зайдём пообедать в одно из местных заведений, а затем отправимся в Марсель.
По прибытии нас ждёт обзорная экскурсия: увидим Кафедральный собор, старый морской порт и узнаем историю этого города. Ужинать будем в рыбном ресторане, а после разместимся в отеле.
Тулон и Сен-Тропе
Сегодня едем в Тулон — город, где началась карьера Наполеона Бонапарта. Вы увидите Королевскую башню, полюбуетесь самым большим фонтаном Тулона «Тамбурином» и посетите барочную церковь Сен-Франсуа де Поль.
Пообедаем свежайшими морепродуктами в местном ресторане, а после этого отправимся в Сен-Тропе — пожалуй, самый известный курорт Франции. Ранее Сен-тропе был рыбацкой деревней. Погуляем по старому городу, понаблюдаем за яхтами в порту и проникнемся умиротворяющей атмосферой. Сделаем перерыв на чашечку кофе, ещё немного пройдёмся по курорту, а затем нас ждёт ужин и отдых в отеле.
Почувствовать себя знаменитостью: Канны и Антиб
В этот день первым делом едем покорять Канны! Посетим Музей де ла Кастр, поднимемся на сторожевую башню, прогуляемся по набережной Круазет и осмотрим Дворец фестивалей и конгрессов, где проводится Каннский кинофестиваль, пройдёмся по Аллее Звёзд.
После обеда отправимся знакомиться с Антибом. Увидим его главный символ — форт Карре, где находился в заключении Наполеон, зайдём в Музей Пабло Пикассо. Поужинаем и будем отдыхать в отеле. Кстати, в нём останавливались В. И. Ленин и А. П. Чехов.
Ницца и вилла Эфрусси-де-Ротшильд
Ницца, встречай! В первой половине дня будем изучать этот город: прогуляемся по Английской набережной и старому городу, побываем на площади Массена и в Музее Матисса. Там собраны самые известные работы художника.
После обеда в семейном ресторане мы отправимся на мыс Сен-Жан-Кап-Ферра, где расположилась знаменитая вилла Эфрусси-де-Ротшильд. Нам посчастливится её увидеть роскошные интерьеры и осмотреть территорию. Розовую виллу окружают 9 тематических садов.
Завершим этот день ужином и отдыхом в отеле.
Солнечное Монако
Сегодня после завтрака на весь день отправляемся в Монако. История этого государства крайне интересна. Приоткроем завесу её тайны во время экскурсии! Погуляем по Монако-Виллю и исследуем единственный глубоководной порт Геркулес, пройдёмся по живописным набережным, паркам и садам.
Посетим, пожалуй, главную достопримечательность Монако — казино Монте-Карло, Княжеский дворец, собор Святого николая и Океанографический музей. Заглянем в кондитерскую, которая поставляет свою продукцию княжеской семье, а затем вернёмся в отель и пожинаем.
Италия: жемчужины Сан-Ремо
После завтрака выезжаем в Сан-Ремо, находящийся на берегу Лигурийского моря. По традиции изучим старый город, побываем на вилле А. Нобеля, а пообедать зайдём в ресторан.
После этого заглянем в местный Храм Христа Спасителя, основанный императрицей Марией Фёдоровной, матерью Николая II. Сан-Ремо тоже славится своим казино, поэтому мы не упустим возможность посетить его. Ещё осмотрим Сан-Сиро — главный собор города.
Поужинаем в итальянском ресторане, где подают невероятно вкусные морепродукты.
Окончание тура
После завтрака выезжаем обратно в Барселону. Дорога займёт 9 часов, по пути мы заедем пообедать. К 18:00 прибудем в город. До новых встреч!
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и обеды
- Трансфер по маршруту
- Трансфер из/до аэропорта
- Экскурсии и входные билеты в музеи
- Оплата паркинга
Что не входит в цену
- Перелёт до Барселоны и обратно
- Доплата за одноместное размещение - 25 € в день
- Ужины