Гид S. проводит ещё 4 экскурсии

Севилья (Sevilla) — один из красивейших городов Европы, столица ⭐️ испанского региона под названием Андалусия. Каждый год сюда съезжаются сотни тысяч туристов, чтобы полюбоваться необыкновенной архитектурой, узнать таинственную историю 📖, принять участие ярких традиционных праздниках, которые никого не оставят равнодушным.

Площадь Америки; площадь Испании; табачная фабрика; архив Индии; Кафедральный собор Севильи (считается крупнейшим в Испании и третьим христианским храмом в мире); Хиральда — символ города XII век; Алькасар; площадь триумфа; площадь Богоматери; архиепископский дворец XVI–XVIII века, барокко; старый арабский район Святого креста.