  1. Испания
  2. Экскурсии

Экскурсия по Севилье

Гид S.
Гид S. – Гид из Гранады
Экскурсия по Севилье
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • €140 за человека

    Заказать экскурсию
Экскурсия по Севилье
Экскурсия по Севилье
Севилья (Sevilla) — один из красивейших городов Европы, столица ⭐️ испанского региона под названием Андалусия. Каждый год сюда съезжаются сотни тысяч туристов, чтобы полюбоваться необыкновенной архитектурой, узнать таинственную историю 📖, принять участие ярких традиционных праздниках, которые никого не оставят равнодушным.
Площадь Америки; площадь Испании; табачная фабрика; архив Индии; Кафедральный собор Севильи (считается крупнейшим в Испании и третьим христианским храмом в мире); Хиральда — символ города XII век; Алькасар; площадь триумфа; площадь Богоматери; архиепископский дворец XVI–XVIII века, барокко; старый арабский район Святого креста.
Начало и место завершения
🚩 Granada
Экскурсия по Севилье
Экскурсия по Севилье
Экскурсия по Севилье
Экскурсия по Севилье
Экскурсия по Севилье

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Гид S.
Гид S.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Гид S. проводит ещё 4 экскурсии

Обзорная экскурсия по Кадису
120
3 часа
Обзорная экскурсия по Кадису
Гранада. Прогулка по ущелью
160
5 часов
Гранада. Прогулка по ущелью
Морская прогулка на яхте по Атлантике.
4 815
8 часов
Морская прогулка на яхте по Атлантике.
Винно-гастрономический тур в Херес
128
4 часа
Винно-гастрономический тур в Херес

Еще несколько необычных экскурсий в Гранаде

Альгамбра — застывшая поэзия
163
2.5 часа
Альгамбра — застывшая поэзия
23 отзыва
История и архитектурные особенности выдающегося образца мавританского средневекового зодчества
Мавританская Гранада — Восток на Западе
163
2.5 часа
Мавританская Гранада — Восток на Западе
16 отзывов
Знакомство с достопримечательностями и легендами Гранады
Лабиринты Альгамбры и садов Хенералифе
169
3 часа
Лабиринты Альгамбры и садов Хенералифе
12 отзывов
Знакомство с историей и архитектурой дворцово-паркового комплекса
Легенды мавританского квартала Альбайсин
От 82
1.5 часа
Легенды мавританского квартала Альбайсин
7 отзывов
Кварталы Гранады: арабский Альбайсин и цыганский Сакромонте
169
3 часа
Кварталы Гранады: арабский Альбайсин и цыганский Сакромонте
1 отзыв
Прикоснуться к мавританскому наследию, узнать историю фламенко и полюбоваться панорамами
Первое знакомство с Гранадой
169
3 часа
Первое знакомство с Гранадой
1 отзыв
Узнать истории знаковых достопримечательностей и изучить мавританское наследие