Гид S. проводит ещё 4 экскурсии

Севилья (Sevilla) — один из красивейших городов Европы, столица ⭐️ испанского региона под названием Андалусия. Каждый год сюда съезжаются сотни тысяч туристов, чтобы полюбоваться необыкновенной архитектурой, узнать таинственную историю 📖, принять участие ярких традиционных праздниках, которые никого не оставят равнодушным.
Площадь Америки; площадь Испании; табачная фабрика; архив Индии; Кафедральный собор Севильи (считается крупнейшим в Испании и третьим христианским храмом в мире); Хиральда — символ города XII век; Алькасар; площадь триумфа; площадь Богоматери; архиепископский дворец XVI–XVIII века, барокко; старый арабский район Святого креста.
Начало и место завершения
🚩 Granada
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 6 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.