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Экскурсии в Гранаде

Найдено 16 экскурсий в Гранаде на русском языке, цены от €12. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Лабиринты Альгамбры и садов Хенералифе
Пешая
2 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Лабиринты Альгамбры и садов Хенералифе
Знакомство с историей и архитектурой дворцово-паркового комплекса
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
от €190 за всё до 5 чел.
Путешествие в оазис: гранадская сказка восточной культуры
Пешая
2 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие в оазис: гранадская сказка восточной культуры
Погружение в атмосферу восточной культуры и искусства. Посетите дворцы, усадьбы и мастерские, узнайте о местной истории и архитектуре
18 авг в 13:00
19 авг в 08:00
от €190 за всё до 10 чел.
Кварталы Гранады: арабский Альбайсин и цыганский Сакромонте
Пешая
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Кварталы Гранады: арабский Альбайсин и цыганский Сакромонте
Прикоснуться к мавританскому наследию, узнать историю фламенко и полюбоваться панорамами
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
от €190 за всё до 5 чел.
Первое знакомство с Гранадой
Пешая
2 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Первое знакомство с Гранадой
Узнать истории знаковых достопримечательностей и изучить мавританское наследие
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
от €190 за всё до 5 чел.
Легенды мавританского квартала Альбайсин
Пешая
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Легенды мавританского квартала Альбайсин
Начало: Рядом Пласа Нуэва
14 авг в 16:30
15 авг в 16:30
от €170 за всё до 10 чел.
Альгамбра - застывшая поэзия
Пешая
2.5 часа
42 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Альгамбра - застывшая поэзия
История и архитектурные особенности выдающегося образца мавританского средневекового зодчества
14 авг в 08:30
17 авг в 08:30
от €190 за всё до 10 чел.
Альгамбра в объятьях ночи
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Альгамбра в объятьях ночи
Познакомиться с наследием востока на вечерней экскурсии по дворцам Насридов или садам султанов
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
от €190 за всё до 6 чел.
Холмы Гранады: пройти, увидеть, полюбить
Пешая
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Холмы Гранады: пройти, увидеть, полюбить
Исследуйте живописные холмы Гранады, насладитесь видами Альгамбры и Сакромонте, откройте для себя уникальные домики-пещеры и закаты с высоты
Начало: На Plaza Nueva
18 авг в 13:00
19 авг в 08:00
от €220 за всё до 10 чел.
Первое знакомство с Гранадой - исторический центр
Пешая
2.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Первое знакомство с Гранадой - исторический центр
Начало: Площадь Изабелла ла Католика
€199 за всё до 5 чел.
Сказочные дворцы Альгамбры и сады Хенералифе
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Сказочные дворцы Альгамбры и сады Хенералифе
Начало: Кассы Альгамбры
€199 за всё до 5 чел.
Мистическая Альпухарра и горы Сьерра-Невада
На автобусе
8 часов
Индивидуальная
до 15 чел.
Мистическая Альпухарра и горы Сьерра-Невада
Начало: Площадь Изабелла ла Католика
€360 за всё до 15 чел.
Прогулка по Гранаде с аудиогидом в вашем смартфоне
Пешая
3 часа
Аудиогид
Прогулка по Гранаде с аудиогидом в вашем смартфоне
Исследовать мавританские ворота, старинные церкви и живописные площади района Альбайсин
Начало: У памятника эмигрантам
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €12 за человека
На Дикий американский Запад в испанской Гранаде
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
На Дикий американский Запад в испанской Гранаде
Начало: Провинция Малага от Марбельи до Нерхи и Гранада
Расписание: в любой день
€350 за всё до 4 чел.
Гранада арабский квартал Альбайсин и Сакромонте
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Гранада арабский квартал Альбайсин и Сакромонте
Начало: Площадь Нуэва-Новая площадь
€199 за всё до 5 чел.
Realejo - бывший еврейский квартал Гранады
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Realejo - бывший еврейский квартал Гранады
Начало: По согласованию с клиентом
€200 за всё до 6 чел.
Прогулка по Гранаде
Пешая
5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулка по Гранаде
Начало: Ресепшен отеля клиентов
€355 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

О
Путешествие в оазис: гранадская сказка восточной культуры
Экскурсия понравилась. професионализм гида позволил пережить несколько исторических состояний Гранады, очень рекомендуем данную эксурсию и гида
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Екатерина
Лабиринты Альгамбры и садов Хенералифе
С удовольствием рекомендую экскурсию и гида Елену! Наша мечта увидеть Альгамбру стала реальностью, а с помощью Елены мы получили гораздо
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больше, чем ожидали! Это невероятное место, обязательно к посещению, если вы собираетесь в эти места. Елена тонкий, внимательный, заботливый гид, эрудированный и умеющий увлечь рассказом. Прогулка получилась очень насыщенной, но мы остались в восторге от дворца, садов и города! Спасибо Елене за этот потрясающий день!

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И
Путешествие в оазис: гранадская сказка восточной культуры
Нам порекомендовали Алима для визита а аль хамбру и от знакомства до прощания все комплименты были оправданы. Очень приятно когда
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гид не просто знает о чем говорит но говорит с энтузиазмом. Плюс мы попросили его организовать все до мельчайших подробностей включая транспорт и он оправдал все наши ожидания. Спасибо огромное ещё раз

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А
Лабиринты Альгамбры и садов Хенералифе
Маршрут экскурсии был очень умно составлен Еленой. Благодаря ее знаниям и навыкам мы успели не только пройти всю Алгамбру, но и сделать фото на лучших местах. Без такого экскурсовода мы не увидели бы и половины! Спасибо Вам!
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Ramunas
Лабиринты Альгамбры и садов Хенералифе
Замечательная, очень интересная экскурсия. Большое спасибо, Елена.
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А
Путешествие в оазис: гранадская сказка восточной культуры
Экскурсия с Алимом была очень увлекательной. Прежде всего хочу сказать спасибо за то, что Алим подсказал, как приобрести билеты в
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Альгамбру, хотя дней до поездки оставалось не так уж много. А по самой экскурсии могу отметить: 1. Интересный и обширный материал, 2. Прекрасную подачу, 4. Отличное чувство юмора. Рекомендую Алима, и большое спасибо за экскурсию в сказку!

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Евгений
Путешествие в оазис: гранадская сказка восточной культуры
Прекрасное знакомство с Гранадой благодаря Алиму прошло на 1000 процентов.
Мы обязательно вернемся и посетим эти замечательные места Гида можно смело рекомендовать, не пожалеете
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Юлия
Кварталы Гранады: арабский Альбайсин и цыганский Сакромонте
Интересная экскурсия по Старым районам. Сама бы не смогла все увидеть как с Еленой. Очень рекомендую!
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Дмитрий
Альгамбра в объятьях ночи
Прекрасный гид, прекрасный город и прекрасное место. Искренне рекомендую!
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А
Лабиринты Альгамбры и садов Хенералифе
Елена, большое спасибо за замечательную экскурсию по Альгамбре! Это было не просто знакомство с одним из самых известных мест Испании,
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а настоящее погружение в историю, красоту и атмосферу этого удивительного памятника. Благодаря вам прогулка получилась очень живой, увлекательной и запоминающейся.

Особенно впечатлили дворцы Насридов, изящные внутренние дворики, сады Хенералифе и, конечно, знаменитые лабиринты Альгамбры с их переходами, деталями и особым ощущением восточной сказки. Было очень интересно слушать ваши рассказы об истории Альгамбры, архитектуре, символике и жизни этого места в разные эпохи.

Экскурсия оставила самое теплое впечатление. Елена — внимательный, эрудированный и очень приятный гид, с которым Альгамбра воспринимается совсем по-особенному. С удовольствием рекомендуем всем, кто хочет увидеть это место не только глазами туриста, но и глубже почувствовать его уникальность.

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Всего 176 отзывов в Гранаде

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Ответы на вопросы от путешественников по Гранаде

Самые популярные экскурсии в Гранаде
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16:
  1. Лабиринты Альгамбры и садов Хенералифе;
  2. Путешествие в оазис: гранадская сказка восточной культуры;
  3. Кварталы Гранады: арабский Альбайсин и цыганский Сакромонте;
  4. Первое знакомство с Гранадой;
  5. Легенды мавританского квартала Альбайсин.
Что посмотреть в Гранаде
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Альгамбра;
  2. Район Альбайсин;
  3. Хенералифе.
Сколько стоит экскурсия по Гранаде в августе 2026
Сейчас в Гранаде можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 12 до 360. Туристы уже оставили гидам 176 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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