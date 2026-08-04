Индивидуальная
до 5 чел.
Лабиринты Альгамбры и садов Хенералифе
Знакомство с историей и архитектурой дворцово-паркового комплекса
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
от €190 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие в оазис: гранадская сказка восточной культуры
Погружение в атмосферу восточной культуры и искусства. Посетите дворцы, усадьбы и мастерские, узнайте о местной истории и архитектуре
18 авг в 13:00
19 авг в 08:00
от €190 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Кварталы Гранады: арабский Альбайсин и цыганский Сакромонте
Прикоснуться к мавританскому наследию, узнать историю фламенко и полюбоваться панорамами
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
от €190 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Первое знакомство с Гранадой
Узнать истории знаковых достопримечательностей и изучить мавританское наследие
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
от €190 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Легенды мавританского квартала Альбайсин
Начало: Рядом Пласа Нуэва
14 авг в 16:30
15 авг в 16:30
от €170 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Альгамбра - застывшая поэзия
История и архитектурные особенности выдающегося образца мавританского средневекового зодчества
14 авг в 08:30
17 авг в 08:30
от €190 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Альгамбра в объятьях ночи
Познакомиться с наследием востока на вечерней экскурсии по дворцам Насридов или садам султанов
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
от €190 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Холмы Гранады: пройти, увидеть, полюбить
Исследуйте живописные холмы Гранады, насладитесь видами Альгамбры и Сакромонте, откройте для себя уникальные домики-пещеры и закаты с высоты
Начало: На Plaza Nueva
18 авг в 13:00
19 авг в 08:00
от €220 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Первое знакомство с Гранадой - исторический центр
Начало: Площадь Изабелла ла Католика
€199 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Сказочные дворцы Альгамбры и сады Хенералифе
Начало: Кассы Альгамбры
€199 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Мистическая Альпухарра и горы Сьерра-Невада
Начало: Площадь Изабелла ла Католика
€360 за всё до 15 чел.
Аудиогид
Прогулка по Гранаде с аудиогидом в вашем смартфоне
Исследовать мавританские ворота, старинные церкви и живописные площади района Альбайсин
Начало: У памятника эмигрантам
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €12 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
На Дикий американский Запад в испанской Гранаде
Начало: Провинция Малага от Марбельи до Нерхи и Гранада
Расписание: в любой день
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Гранада арабский квартал Альбайсин и Сакромонте
Начало: Площадь Нуэва-Новая площадь
€199 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Realejo - бывший еврейский квартал Гранады
Начало: По согласованию с клиентом
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулка по Гранаде
Начало: Ресепшен отеля клиентов
€355 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
О
Экскурсия понравилась. професионализм гида позволил пережить несколько исторических состояний Гранады, очень рекомендуем данную эксурсию и гида
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С удовольствием рекомендую экскурсию и гида Елену! Наша мечта увидеть Альгамбру стала реальностью, а с помощью Елены мы получили гораздо
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И
Нам порекомендовали Алима для визита а аль хамбру и от знакомства до прощания все комплименты были оправданы. Очень приятно когда
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А
Маршрут экскурсии был очень умно составлен Еленой. Благодаря ее знаниям и навыкам мы успели не только пройти всю Алгамбру, но и сделать фото на лучших местах. Без такого экскурсовода мы не увидели бы и половины! Спасибо Вам!
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Замечательная, очень интересная экскурсия. Большое спасибо, Елена.
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А
Экскурсия с Алимом была очень увлекательной. Прежде всего хочу сказать спасибо за то, что Алим подсказал, как приобрести билеты в
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Прекрасное знакомство с Гранадой благодаря Алиму прошло на 1000 процентов.
Мы обязательно вернемся и посетим эти замечательные места Гида можно смело рекомендовать, не пожалеете
Мы обязательно вернемся и посетим эти замечательные места Гида можно смело рекомендовать, не пожалеете
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Интересная экскурсия по Старым районам. Сама бы не смогла все увидеть как с Еленой. Очень рекомендую!
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Прекрасный гид, прекрасный город и прекрасное место. Искренне рекомендую!
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А
Елена, большое спасибо за замечательную экскурсию по Альгамбре! Это было не просто знакомство с одним из самых известных мест Испании,
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Всего 176 отзывов в Гранаде
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Ответы на вопросы от путешественников по Гранаде
Самые популярные экскурсии в Гранаде
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