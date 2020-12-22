Отзыв на: Мавританская Гранада — Восток на Западе Ю Юлия 5 отличная экскурсию. очень приятная и значающая гид

Отзыв на: Легенды мавританского квартала Альбайсин Е Екатерина 5 Анастасия прекрасна провела экскурсию, подобрала интересный маршрут. Легко и с юмором рассказала и об истории города, и частично об истории Испании. При этом Анастасия сумела заинтересовать 5-летнего ребенка, который без особых проблем и капризов выдержал долгую прогулку по городу. Большое спасибо!

Отзыв на: Лабиринты Альгамбры и садов Хенералифе Т Татьяна 5 Огромное спасибо Елене за великолепную экскурсию. Она прекрасно разбирается как в истории, архитектуре, а также поведала нам о растениях, которые в изобилии произрастают в этих дивных садах. Без неё было бы трудно оценить великолепие этого дворца. Экскурсия была очень информативна, мы услышали интересные легенды и рассказы об Альгамбры и их обитателях. Очень рекомендую эту экскурсию.

Отзыв на: Альгамбра — застывшая поэзия А Алексей 5 Отличная экскурсия! Огромное спасибо Анастасии за ее профессиональные знания, мастерство рассказчика и отношение к теме

Отзыв на: Легенды мавританского квартала Альбайсин В Владимир 5 Очень интересная и познавательная экскурсия по мавританскому кварталу. Альбайсин точно заслуживает посещения, наряду с Альгамброй и Собром. Но если в последних ещё можно справиться с помощью путеводителей и аудиогида, то мавританский квартал явно требует экскурсовода. Маршрут экскурсии составлен грамотно и удобно, рассказ очень интересный. Точнее, даже, - диалог, что особенно ценно. Анастасия готова ответить на любой вопрос, как о Гранаде, так и об Испании вообще. В общем, берите экскурсию - не пожалеете.

Отзыв на: Лабиринты Альгамбры и садов Хенералифе M Michael 5 Огромное, чуть запоздалое:), спасибо Елене за прекрасный дневной тур по Гранаде, включая Альамбру. Все было очень содержательно, интересно, весьма динамично и с учётом наших поэланий. Короче, влиюбились в Гренанаду и на долго:) Отдельно хочу отметить удобство наушников даже для такой маленькой группы как была наша (4 человека). Спасибо еще раз за прекрасный день и хочу порекомендовать всем туры с Еленой - вы не пожалеете:)

Отзыв на: Альгамбра — застывшая поэзия В Владимир 5 Потрясающее место, удивительное наследие предков, которое обязательно нужно посмотреть. Спасибо Анастасии помогла с покупкой билетов, т. к. за 2 недели уже билетов не было. Очень интересно рассказывает, знает предмет и с удовольствием делится информацией.

Отзыв на: Мавританская Гранада — Восток на Западе В Виктор 5 Замечательная экскурсия-прогулка. С интересным рассказом, прекрасными видами, в очень комфортном режиме. Гулять было-одно удовольствие. Спасибо огромное Анастасии, такая прогулка не забудеться никогда. И со всеми орг. вопросами она нам помогла. Посадила на такси, чтобы мы успели в Альгамбру на забронированное время. От нее отдельный безумный восторг, и Гранада и Альгамбра - одно из красивейших мест на земле. А Анастасия помогла нам это лучше почувствовать.

Отзыв на: Альгамбра — застывшая поэзия В Вероника 5 Отличная экскурсия, замечательный гид. Оптимальные условия. Буду рекомендовать своим друзьям и знакомым. Огромное спасибо Анастасии за познавательную и интересную программу экскурсии.