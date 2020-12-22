Экскурсии Гранады

Все экскурсии в Гранаде

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Гранаде – доступно 15 экскурсий на 2021 год, 61 ⭐ отзыв, цены от €72. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Гранаде почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Испании на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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На Дикий американский Запад в испанской Гранаде
Индивидуальная экскурсия
350
за 1-4 чел.
На Дикий американский Запад в испанской Гранаде
в любой день
Экскурсия по Севилье
140
за 1 чел.
Экскурсия по Севилье
Альгамбра — застывшая поэзия
Индивидуальная экскурсия
5
23
2ч 30м
163
за 1-10 чел.
Альгамбра — застывшая поэзия
История и архитектурные особенности выдающегося образца мавританского средневекового зодчества
Обзорная экскурсия по Кадису
120
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Кадису
Легенды мавританского квартала Альбайсин
Индивидуальная экскурсия
5
7
1ч 30м
82
за 1-10 чел.
Легенды мавританского квартала Альбайсин
Гранада. Прогулка по ущелью
160
за 1 чел.
Гранада. Прогулка по ущелью
Мавританская Гранада — Восток на Западе
Индивидуальная экскурсия
4.8
17
2ч 30м
163
за 1-10 чел.
Мавританская Гранада — Восток на Западе
Знакомство с достопримечательностями и легендами Гранады
Морская прогулка на яхте по Атлантике
4 815
за 1 чел.
Морская прогулка на яхте по Атлантике
Гранада сквозь столетия
Индивидуальная экскурсия
123
за 1-10 чел.
Гранада сквозь столетия
Исследовать знаковые достопримечательности старинного города и насладиться его лучшими ракурсами
Винно-гастрономический тур в Херес
128
за 1 чел.
Винно-гастрономический тур в Херес
Альгамбра в объятьях ночи
Индивидуальная экскурсия
169
за 1-10 чел.
Альгамбра в объятьях ночи
Познакомиться с наследием востока на вечерней экскурсии по дворцам Насридов или садам султанов
Кварталы Гранады: арабский Альбайсин и цыганский Сакромонте
Индивидуальная экскурсия
5
1
169
за 1-10 чел.
Кварталы Гранады: арабский Альбайсин и цыганский Сакромонте
Прикоснуться к мавританскому наследию, узнать историю фламенко и полюбоваться панорамами
Первое знакомство с Гранадой
Индивидуальная экскурсия
4
1
169
за 1-10 чел.
Первое знакомство с Гранадой
Узнать истории знаковых достопримечательностей и изучить мавританское наследие
Лабиринты Альгамбры и садов Хенералифе
Индивидуальная экскурсия
4.8
12
169
за 1-10 чел.
Лабиринты Альгамбры и садов Хенералифе
Знакомство с историей и архитектурой дворцово-паркового комплекса
Наследие монахов картезианского ордена
Индивидуальная экскурсия
72
за 1-10 чел.
Наследие монахов картезианского ордена
Апофеоз андалузского барокко

Последние отзывы «Экскурсии Гранады»

  • Отзыв на: Мавританская Гранада — Восток на Западе
    Ю
    Юлия
    22 декабря 2020
    5
    отличная экскурсию. очень приятная и значающая гид
  • Отзыв на: Легенды мавританского квартала Альбайсин
    Е
    Екатерина
    13 января 2020
    5
    Анастасия прекрасна провела экскурсию, подобрала интересный маршрут. Легко и с юмором рассказала и об истории города, и частично об истории Испании. При этом Анастасия сумела заинтересовать 5-летнего ребенка, который без особых проблем и капризов выдержал долгую прогулку по городу. Большое спасибо!
  • Отзыв на: Лабиринты Альгамбры и садов Хенералифе
    Т
    Татьяна
    12 января 2020
    5
    Огромное спасибо Елене за великолепную экскурсию. Она прекрасно разбирается как в истории, архитектуре, а также поведала нам о растениях, которые в изобилии произрастают в этих дивных садах. Без неё было бы трудно оценить великолепие этого дворца. Экскурсия была очень информативна, мы услышали интересные легенды и рассказы об Альгамбры и их обитателях. Очень рекомендую эту экскурсию.
  • Отзыв на: Альгамбра — застывшая поэзия
    А
    Алексей
    8 января 2020
    5
    Отличная экскурсия! Огромное спасибо Анастасии за ее профессиональные знания, мастерство рассказчика и отношение к теме
  • Отзыв на: Легенды мавританского квартала Альбайсин
    В
    Владимир
    1 декабря 2019
    5
    Очень интересная и познавательная экскурсия по мавританскому кварталу. Альбайсин точно заслуживает посещения, наряду с Альгамброй и Собром. Но если в последних ещё можно справиться с помощью путеводителей и аудиогида, то мавританский квартал явно требует экскурсовода. Маршрут экскурсии составлен грамотно и удобно, рассказ очень интересный. Точнее, даже, - диалог, что особенно ценно. Анастасия готова ответить на любой вопрос, как о Гранаде, так и об Испании вообще. В общем, берите экскурсию - не пожалеете.
  • Отзыв на: Лабиринты Альгамбры и садов Хенералифе
    M
    Michael
    4 ноября 2019
    5
    Огромное, чуть запоздалое:), спасибо Елене за прекрасный дневной тур по Гранаде, включая Альамбру. Все было очень содержательно, интересно, весьма динамично и с учётом наших поэланий. Короче, влиюбились в Гренанаду и на долго:) Отдельно хочу отметить удобство наушников даже для такой маленькой группы как была наша (4 человека). Спасибо еще раз за прекрасный день и хочу порекомендовать всем туры с Еленой - вы не пожалеете:)
  • Отзыв на: Альгамбра — застывшая поэзия
    В
    Владимир
    25 октября 2019
    5
    Потрясающее место, удивительное наследие предков, которое обязательно нужно посмотреть. Спасибо Анастасии помогла с покупкой билетов, т. к. за 2 недели уже билетов не было. Очень интересно рассказывает, знает предмет и с удовольствием делится информацией.
  • Отзыв на: Мавританская Гранада — Восток на Западе
    В
    Виктор
    24 октября 2019
    5
    Замечательная экскурсия-прогулка. С интересным рассказом, прекрасными видами, в очень комфортном режиме. Гулять было-одно удовольствие. Спасибо огромное Анастасии, такая прогулка не забудеться никогда. И со всеми орг. вопросами она нам помогла. Посадила на такси, чтобы мы успели в Альгамбру на забронированное время. От нее отдельный безумный восторг, и Гранада и Альгамбра - одно из красивейших мест на земле. А Анастасия помогла нам это лучше почувствовать.
  • Отзыв на: Альгамбра — застывшая поэзия
    В
    Вероника
    4 сентября 2019
    5
    Отличная экскурсия, замечательный гид. Оптимальные условия. Буду рекомендовать своим друзьям и знакомым. Огромное спасибо Анастасии за познавательную и интересную программу экскурсии.
  • Отзыв на: Кварталы Гранады: арабский Альбайсин и цыганский Сакромонте
    А
    Андрей
    17 августа 2019
    5
    Здравствуйте. Хотим поделиться с вами своими впечатлениями, которые мы получили от экскурсии по сказочному городу Гранада. Нашим гидом была, необыкновенная восточная красавица Елена. С первых минут общения, мы погрузились в атмосферу таинства и очарования рассказа и осмотра достопримечательностей. Елена, нас увлекла своими знаниями и неординарным подходом к экскурсии. Мы обходили кварталы, вглядываясь в красоту и погружались в атмосферу старины. Елена сопровождала нашу прогулку интересными, историческими, глубокими и необыкновенно увлекательными историями про город, его историю, судьбу жителей. Мы получили невероятное удовольствие, обоготились знаниями, а главное - желанием вновь посетить и продолжить общение с замечательным гидом Еленой.
🇪🇸