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а настоящее погружение в историю, красоту и атмосферу этого удивительного памятника. Благодаря вам прогулка получилась очень живой, увлекательной и запоминающейся.



Особенно впечатлили дворцы Насридов, изящные внутренние дворики, сады Хенералифе и, конечно, знаменитые лабиринты Альгамбры с их переходами, деталями и особым ощущением восточной сказки. Было очень интересно слушать ваши рассказы об истории Альгамбры, архитектуре, символике и жизни этого места в разные эпохи.



Экскурсия оставила самое теплое впечатление. Елена — внимательный, эрудированный и очень приятный гид, с которым Альгамбра воспринимается совсем по-особенному. С удовольствием рекомендуем всем, кто хочет увидеть это место не только глазами туриста, но и глубже почувствовать его уникальность.