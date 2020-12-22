Все экскурсии в Гранаде
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Гранаде – доступно 15 экскурсий на 2021 год, 61 ⭐ отзыв, цены от €72. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Гранаде почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Испании на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
6ч
€350
за 1-4 чел.
в любой день
4ч
€140
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€163
за 1-10 чел.
Альгамбра — застывшая поэзия
История и архитектурные особенности выдающегося образца мавританского средневекового зодчества
3ч
€120
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
€82
за 1-10 чел.
5ч
€160
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€163
за 1-10 чел.
Мавританская Гранада — Восток на Западе
Знакомство с достопримечательностями и легендами Гранады
8ч
€4 815
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия
2ч
€123
за 1-10 чел.
Гранада сквозь столетия
Исследовать знаковые достопримечательности старинного города и насладиться его лучшими ракурсами
4ч
€128
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия
2ч
€169
за 1-10 чел.
Альгамбра в объятьях ночи
Познакомиться с наследием востока на вечерней экскурсии по дворцам Насридов или садам султанов
Индивидуальная экскурсия
3ч
€169
за 1-10 чел.
Кварталы Гранады: арабский Альбайсин и цыганский Сакромонте
Прикоснуться к мавританскому наследию, узнать историю фламенко и полюбоваться панорамами
Индивидуальная экскурсия
3ч
€169
за 1-10 чел.
Первое знакомство с Гранадой
Узнать истории знаковых достопримечательностей и изучить мавританское наследие
Индивидуальная экскурсия
3ч
€169
за 1-10 чел.
Лабиринты Альгамбры и садов Хенералифе
Знакомство с историей и архитектурой дворцово-паркового комплекса
Индивидуальная экскурсия
1ч
€72
за 1-10 чел.
Наследие монахов картезианского ордена
Апофеоз андалузского барокко
Последние отзывы «Экскурсии Гранады»
- Отзыв на: Мавританская Гранада — Восток на ЗападеЮЮлия22 декабря 2020отличная экскурсию. очень приятная и значающая гид
- Отзыв на: Легенды мавританского квартала АльбайсинЕЕкатерина13 января 2020Анастасия прекрасна провела экскурсию, подобрала интересный маршрут. Легко и с юмором рассказала и об истории города, и частично об истории Испании. При этом Анастасия сумела заинтересовать 5-летнего ребенка, который без особых проблем и капризов выдержал долгую прогулку по городу. Большое спасибо!
- Отзыв на: Лабиринты Альгамбры и садов ХенералифеТТатьяна12 января 2020Огромное спасибо Елене за великолепную экскурсию. Она прекрасно разбирается как в истории, архитектуре, а также поведала нам о растениях, которые в изобилии произрастают в этих дивных садах. Без неё было бы трудно оценить великолепие этого дворца. Экскурсия была очень информативна, мы услышали интересные легенды и рассказы об Альгамбры и их обитателях. Очень рекомендую эту экскурсию.
- ААлексей8 января 2020Отличная экскурсия! Огромное спасибо Анастасии за ее профессиональные знания, мастерство рассказчика и отношение к теме
- Отзыв на: Легенды мавританского квартала АльбайсинВВладимир1 декабря 2019Очень интересная и познавательная экскурсия по мавританскому кварталу. Альбайсин точно заслуживает посещения, наряду с Альгамброй и Собром. Но если в последних ещё можно справиться с помощью путеводителей и аудиогида, то мавританский квартал явно требует экскурсовода. Маршрут экскурсии составлен грамотно и удобно, рассказ очень интересный. Точнее, даже, - диалог, что особенно ценно. Анастасия готова ответить на любой вопрос, как о Гранаде, так и об Испании вообще. В общем, берите экскурсию - не пожалеете.
- Отзыв на: Лабиринты Альгамбры и садов ХенералифеMMichael4 ноября 2019Огромное, чуть запоздалое:), спасибо Елене за прекрасный дневной тур по Гранаде, включая Альамбру. Все было очень содержательно, интересно, весьма динамично и с учётом наших поэланий. Короче, влиюбились в Гренанаду и на долго:) Отдельно хочу отметить удобство наушников даже для такой маленькой группы как была наша (4 человека). Спасибо еще раз за прекрасный день и хочу порекомендовать всем туры с Еленой - вы не пожалеете:)
- ВВладимир25 октября 2019Потрясающее место, удивительное наследие предков, которое обязательно нужно посмотреть. Спасибо Анастасии помогла с покупкой билетов, т. к. за 2 недели уже билетов не было. Очень интересно рассказывает, знает предмет и с удовольствием делится информацией.
- Отзыв на: Мавританская Гранада — Восток на ЗападеВВиктор24 октября 2019Замечательная экскурсия-прогулка. С интересным рассказом, прекрасными видами, в очень комфортном режиме. Гулять было-одно удовольствие. Спасибо огромное Анастасии, такая прогулка не забудеться никогда. И со всеми орг. вопросами она нам помогла. Посадила на такси, чтобы мы успели в Альгамбру на забронированное время. От нее отдельный безумный восторг, и Гранада и Альгамбра - одно из красивейших мест на земле. А Анастасия помогла нам это лучше почувствовать.
- ВВероника4 сентября 2019Отличная экскурсия, замечательный гид. Оптимальные условия. Буду рекомендовать своим друзьям и знакомым. Огромное спасибо Анастасии за познавательную и интересную программу экскурсии.
- ААндрей17 августа 2019Здравствуйте. Хотим поделиться с вами своими впечатлениями, которые мы получили от экскурсии по сказочному городу Гранада. Нашим гидом была, необыкновенная восточная красавица Елена. С первых минут общения, мы погрузились в атмосферу таинства и очарования рассказа и осмотра достопримечательностей. Елена, нас увлекла своими знаниями и неординарным подходом к экскурсии. Мы обходили кварталы, вглядываясь в красоту и погружались в атмосферу старины. Елена сопровождала нашу прогулку интересными, историческими, глубокими и необыкновенно увлекательными историями про город, его историю, судьбу жителей. Мы получили невероятное удовольствие, обоготились знаниями, а главное - желанием вновь посетить и продолжить общение с замечательным гидом Еленой.