Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Достопремечательности Гранады с возможностью выезда из Коста дель Соль

Гид S.
Гид S. – Гид из Кадиса
Достопремечательности Гранады с возможностью выезда из Коста дель Соль
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • €321 за человека

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Достопремечательности Гранады с возможностью выезда из Коста дель Соль
Достопремечательности Гранады с возможностью выезда из Коста дель Соль
Гранада — последний мавританский оплот на территории Испании. Экскурсия ⛳ включает посещение арабской военной крепости Алькасаба, летней резиденции гранадских эмиров, садов Хенералифе, Королевских дворцов династии Насридов (Мексуар, Комарекс, Львиный Дворик), садов Парталь. Осмотр других достопримечательностей 🏛️ на территории Альгамбры: Королевский дворец Карлоса V, Ворота Справедливости, Винные ворота, арабские бани. Обед. Далее осмотр королевской усыпальницы, где находятся мавзолеи Католических королей и прогулка 👣 по кварталу Альбаисин с посещение смотровой площадки Сан Николас, откуда открваются потрясающие виды на Альамбру и горный массив Сьерру Неваду.,
На протяжение всей экскурсии 🧭 Вы не будете ограниченны во времени. Вы сами будете решать сколько проводить времени в том или ином месте и когда заканчивать. Главным будете Вы, а я помогу Вам в комфорте и с хорошим настроением провести незабываемый день в Гранаде.
Начало и место завершения
🚩 Cadiz
Достопремечательности Гранады с возможностью выезда из Коста дель Соль
Достопремечательности Гранады с возможностью выезда из Коста дель Соль
Достопремечательности Гранады с возможностью выезда из Коста дель Соль
Достопремечательности Гранады с возможностью выезда из Коста дель Соль
Достопремечательности Гранады с возможностью выезда из Коста дель Соль
Достопремечательности Гранады с возможностью выезда из Коста дель Соль
Достопремечательности Гранады с возможностью выезда из Коста дель Соль
Достопремечательности Гранады с возможностью выезда из Коста дель Соль

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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