Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Гранада — последний мавританский оплот на территории Испании. Экскурсия ⛳ включает посещение арабской военной крепости Алькасаба, летней резиденции гранадских эмиров, садов Хенералифе, Королевских дворцов династии Насридов (Мексуар, Комарекс, Львиный Дворик), садов Парталь. Осмотр других достопримечательностей 🏛️ на территории Альгамбры: Королевский дворец Карлоса V, Ворота Справедливости, Винные ворота, арабские бани. Обед. Далее осмотр королевской усыпальницы, где находятся мавзолеи Католических королей и прогулка 👣 по кварталу Альбаисин с посещение смотровой площадки Сан Николас, откуда открваются потрясающие виды на Альамбру и горный массив Сьерру Неваду.,

На протяжение всей экскурсии 🧭 Вы не будете ограниченны во времени. Вы сами будете решать сколько проводить времени в том или ином месте и когда заканчивать. Главным будете Вы, а я помогу Вам в комфорте и с хорошим настроением провести незабываемый день в Гранаде.