Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Кордоба — город 🏙️, объявленный Достоянием человечества, посетить который, находясь в Андалусии, совершенно необходимо. В X веке Кордоба была столицей ⭐️ западного исламского мира, настолько значимой, что могла соперничать в могуществе и богатстве с далеким Багдадом. В ходе экскурсии 🧭 посещается башня Калаорра, где располагается интерактивный музей 🖼, посвященный былому величию города и мирному сосуществованию трех культур. Затем посещается мечеть/собор — в свое время самая большая мечеть в западном исламе, бывший еврейский квартал с его Цветочной улицей и магазинами с изделиями местного народного промысла, ремесленный дворик Соко, Римский мост, пересекая который открываются впечатляющие виды на Кордобу. При желании и наличии времени посещается Алькасар и его сады.

Также интересны для посещения: дом испанских евреев — Сефардов, синагога (не действующая, одна из трех сохранившихся в Испании) и Андалузский дом — типичный Андалузский мавританский дом 11 века.

На протяжение всей экскурсии Вы не будете ограниченны во времени. Вы сами будете решать сколько проводить времени в том или ином месте и когда заканчивать. Главным будете Вы, а я помогу Вам в комфорте и с хорошим настроением провести незабываемый день в Кордове.