Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Экскурсия в Кордову с возможным выездом из Коста дель Соль

Гид S.
Гид S. – Гид из Кадиса
Экскурсия в Кордову с возможным выездом из Коста дель Соль
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • €321 за человека

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Экскурсия в Кордову с возможным выездом из Коста дель Соль
Экскурсия в Кордову с возможным выездом из Коста дель Соль
Кордоба — город 🏙️, объявленный Достоянием человечества, посетить который, находясь в Андалусии, совершенно необходимо. В X веке Кордоба была столицей ⭐️ западного исламского мира, настолько значимой, что могла соперничать в могуществе и богатстве с далеким Багдадом. В ходе экскурсии 🧭 посещается башня Калаорра, где располагается интерактивный музей 🖼, посвященный былому величию города и мирному сосуществованию трех культур. Затем посещается мечеть/собор — в свое время самая большая мечеть в западном исламе, бывший еврейский квартал с его Цветочной улицей и магазинами с изделиями местного народного промысла, ремесленный дворик Соко, Римский мост, пересекая который открываются впечатляющие виды на Кордобу. При желании и наличии времени посещается Алькасар и его сады.
Также интересны для посещения: дом испанских евреев — Сефардов, синагога (не действующая, одна из трех сохранившихся в Испании) и Андалузский дом — типичный Андалузский мавританский дом 11 века.
На протяжение всей экскурсии Вы не будете ограниченны во времени. Вы сами будете решать сколько проводить времени в том или ином месте и когда заканчивать. Главным будете Вы, а я помогу Вам в комфорте и с хорошим настроением провести незабываемый день в Кордове.
Начало и место завершения
🚩 Cadiz
Экскурсия в Кордову с возможным выездом из Коста дель Соль
Экскурсия в Кордову с возможным выездом из Коста дель Соль
Экскурсия в Кордову с возможным выездом из Коста дель Соль
Экскурсия в Кордову с возможным выездом из Коста дель Соль
Экскурсия в Кордову с возможным выездом из Коста дель Соль

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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