Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Выезжаем с указанного вами места на Коста дель Соль. Дорога занимает около 1 часа и где мы сможем увидеть прекрасные виды горной Андалусии. По прибытии в Ронду, один из древнейших городов Испании, где кельты, финикийцы, римляне, арабы оставили богатейшее историческое наследие, мы увидим кафедральный собор, отличающийся смешением романского, арабского и готического стилей, крепостные стены, окружавшие город 🏙️ в средние века, соборный храм Святой Марии ла Майор. Обязательным условием обзорной экскурсии 🧭 является посещение арены для боя быков Реаль Маэстранса, построенную из камня в 1784 году и считающуюся самой древней во всей Испании и музея корриды, а также осмотр колоссального природного каньона Тахо де Ронда с удивительными обрывистыми склонами, который делит город на две части. Вид ущелья со средневековым мостом является своего рода визитной карточкой всего региона Коста дель Соль. Этот вид вы можете увидеть на многочисленных фотографиях и открытках, продающиеся в сувенирных магазинах всех городов юга Испании. Через ущелье Тахо город соединяется несколькими мостами, самым известным из которых является мост Пуэнте Нуэво, возведенный в XVIII веке. Также мы прогуляемся по очаровательным узким улочкам города, увидем много замечательных достопримечательностей 🏛️ Ронды. По возрашению на побережье мы посещаем самый фешенебельный порт Испании, Пуэрто Банус, в стиле Андалуской деревеньки. Где увидим эксклюзивные магазины и шикарные яхты.

На протяжение всего отдыха Вы не будете ограниченны во времени. Вы сами будете решать во сколько начинается Ваша экскурсия ⛳, сколько проводить времени в том или ином месте и когда она заканчивается.

Главным будете Вы, а я помогу Вам в комфорте и с хорошим настроением провести Ваш отпуск.