Кадис – старейший город Западной Европы, где узкие улочки ведут к величественным соборам, древние бастионы охраняют Атлантику, а белые фасады сверкают на солнце.
Мы прогуляемся по историческому центру, увидим Кафедральный собор, пройдём через арки средневекового района Популо, заглянем на центральный рынок и поднимемся на башню с панорамным видом на город и океан.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииКадис – это город, который помнит всё. Здесь когда-то швартовались корабли Колумба, звучали гулкие шаги римских легионеров, а на улицах смешивались языки купцов со всего света. Древнейший порт Европы сохранил дух приключений, тайны пиратов и атмосферу настоящей Андалусии. Что вас ждёт? Путешествие по старому городу Мы прогуляемся по узким улочкам, арочным проходам и тенистым площадям, заглянем в скрытые дворики с мозаичными фонтанами и прикоснёмся к древним камням, которые помнят тысячелетнюю историю города. Кафедральный собор – золото Кадиса Остановимся на главной площади у собора, где золотой купол сверкает в солнечных лучах. Здесь мы узнаем, почему он строился почти 100 лет и заглянем внутрь, чтобы ощутить величие его архитектуры и тишину древней крипты. Панорамные виды и очарование Атлантики Мы поднимемся на одну из башен Кадиса, откуда открываются потрясающие виды на крыши города, бескрайний океан и линии горизонта, где когда-то исчезали каравеллы. Морской бриз и древние бастионы Мы дойдём до старинных крепостей, защищавших город от пиратов, услышим истории морских сражений и прогуляемся к Ла-Калете, где встречаются время и океан. А ещё… В старом центре Кадиса скрывается намного больше удивительных мест, чем кажется на первый взгляд. История, искусство, уютные площади, старинные таверны – всё это ждёт вас в каждом уголке города! Финальный аккорд – легендарный пляж Ла-Калета, где встречаются прошлое, настоящее и бескрайний морской горизонт.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Место начала и завершения?
Plz San Juan de Dios, Cadiz
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
