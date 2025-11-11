Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Кадис – старейший город Западной Европы, где узкие улочки ведут к величественным соборам, древние бастионы охраняют Атлантику, а белые фасады сверкают на солнце.



Мы прогуляемся по историческому центру, увидим Кафедральный собор, пройдём через арки средневекового района Популо, заглянем на центральный рынок и поднимемся на башню с панорамным видом на город и океан.

Elena Ваш гид в Кадисе Написать вопрос Групповая экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 4 часа Размер группы 1-4 человека Как проходит Пешком Когда По договоренности €250 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии Кадис – это город, который помнит всё. Здесь когда-то швартовались корабли Колумба, звучали гулкие шаги римских легионеров, а на улицах смешивались языки купцов со всего света. Древнейший порт Европы сохранил дух приключений, тайны пиратов и атмосферу настоящей Андалусии. Что вас ждёт? Путешествие по старому городу Мы прогуляемся по узким улочкам, арочным проходам и тенистым площадям, заглянем в скрытые дворики с мозаичными фонтанами и прикоснёмся к древним камням, которые помнят тысячелетнюю историю города. Кафедральный собор – золото Кадиса Остановимся на главной площади у собора, где золотой купол сверкает в солнечных лучах. Здесь мы узнаем, почему он строился почти 100 лет и заглянем внутрь, чтобы ощутить величие его архитектуры и тишину древней крипты. Панорамные виды и очарование Атлантики Мы поднимемся на одну из башен Кадиса, откуда открываются потрясающие виды на крыши города, бескрайний океан и линии горизонта, где когда-то исчезали каравеллы. Морской бриз и древние бастионы Мы дойдём до старинных крепостей, защищавших город от пиратов, услышим истории морских сражений и прогуляемся к Ла-Калете, где встречаются время и океан. А ещё… В старом центре Кадиса скрывается намного больше удивительных мест, чем кажется на первый взгляд. История, искусство, уютные площади, старинные таверны – всё это ждёт вас в каждом уголке города! Финальный аккорд – легендарный пляж Ла-Калета, где встречаются прошлое, настоящее и бескрайний морской горизонт.

Вы сами выбираете дату и время Выбрать дату