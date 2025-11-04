читать дальше

всё успели, ничего не потеряв в качестве.



Отдельно хочется отметить стиль повествования Нади. Это было невероятно интересно и захватывающе! Даже в самых сложных исторических местах она находила такие простые и понятные всем варианты объяснений, что всё усваивалось на лету. Люблю, когда в экскурсии присутствует юмор - здесь было и это!) она была с нами буквально на одной волне — мы постоянно задавали вопросы, а она с удовольствием и подробно на них отвечала.



Надя показала нам Кадис с разных сторон: мы услышали и проверенные исторические факты, и увлекательные городские легенды. Это был идеальный микс, который держал интерес на протяжении всей прогулки.



За эти три часа Наде удалось влюбить нас в этот город! Теперь очень хочется вернуться и побродить по его улочкам ещё.



Огромное спасибо!

Если вы сомневаетесь в выборе гида — не раздумывайте ни секунды. Надя — это именно тот гид, который вам нужен! 100% рекомендация!)