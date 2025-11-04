Мои заказы

Прогулка по Кадису - старейшему городу юга Европы

Присмотреться к маленькому, но очень важному городу и услышать захватывающие сюжеты из его истории
Менее туристический, чем Севилья и Малага, Кадис хранит 3000 лет насыщенной мультикультурной истории.

Я предлагаю исследовать его через неожиданные связи и неприметные детали — ведь великое вырастает из обыденного.

Отложим учебники и пустимся изучать сюжетные повороты местного прошлого, которые объяснят вам многие исторические кульбиты Старого и Нового света.
10 отзывов
Прогулка по Кадису - старейшему городу юга Европы© Надежда
Прогулка по Кадису - старейшему городу юга Европы© Надежда
Прогулка по Кадису - старейшему городу юга Европы© Надежда

Описание экскурсии

  • Памятник первой испанской конституции — вы узнаете, как он связан с Наполеоном, масонами, Гитлером и даже «Титаником»
  • Римский театр 1 века до н. э. — услышите, как Юлий Цезарь однажды вошёл не в ту дверь, а на самом деле вошёл в историю
  • Бастионы и крепостная стена 7 века — выясните, как пират Дрейк связан с романами Агаты Кристи, Великое лиссабонское землетрясение — с революцией, а Джеймс Бонд — с Гаваной
  • Кадисский собор — разберётесь, почему могила Колумба стала камнем преткновения для нескольких государств
  • Площадь Мина — поймёте, что связывает один из её домов с самой страшной пандемией в истории человечества, а обычный краеведческий музей — с испанским типом колонизации
  • А ещё живописные улочки, многочисленные смотровые башенки, зелёные набережные, скверы, площади и городской парк — он же ботанический сад

Вы узнаете:

  • О гигантском кадисском фикусе, размах веток которого достигает 10 метров
  • Роли плесени или, по-научному, флёре, в истории и экономике Испании — ведь это был главный ингредиент любимого напитка британской аристократии
  • Какую задачку Колумб задал испанской короне, когда завещал похоронить себя не в земле. И не в море

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто видел полмира и тем, кто в Испании впервые. Эта программа создана будто специально для вас. Уровень подготовки, насмотренности и начитанности совершенно не важен — не скучно и красиво будет всем.

Организационные детали

  • Римский театр мы осмотрим внутри (входные билеты не потребуются), а остальные объекты — снаружи
  • Рекомендуемый возраст участников 8+

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда
Надежда — ваш гид в Кадисе
Провела экскурсии для 59 туристов
Первый раз я приехала в Кадис ещё в 2009 году и… влюбилась в город. Настолько, что наш «курортный роман» сподвиг меня на переезд в Испанию. Почти 10 лет я показываю
читать дальше

свой любимый испанский город туристам как гид, как местный житель и как сильно влюблённый в него человек. Поэтому мои рассказы максимально не похожи на главу из учебника истории. Сухой академический подход — точно не мой метод. А вот влюбить путешественника в Кадис я стараюсь на каждой экскурсии. Впрочем, и стараться не нужно — вы сами его полюбите, уверяю)))

Отзывы и рейтинг

Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хазанова
4 ноя 2025
Спасибо Надежде за увлекательную и познавательную прогулку но городу! Отлично поставленная речь, глубокие знания истории! Буду рекомендовать Надежду как экскурсовода по Кадису!
Спасибо Надежде за увлекательную и познавательную прогулку но городу! Отлично поставленная речь, глубокие знания истории! Буду рекомендовать Надежду как экскурсовода по Кадису!
Седова
Седова
2 ноя 2025
Надя - прекрасный гид, филологичское образование не спрячешь)) Легкая речь, комфортное общение, широчайший кругозор и прекрасное знание предмета - всех уголков и "волшебных точек" города. 4 часа пролетели как одно мгновенье. Под конец Надя устроила нам дегустацию хереса в небольшой кафешке. И хотя я поняла, что херес - не мой напиток, дегустация оставила самые лучшие воспомининия.
Надя - прекрасный гид, филологичское образование не спрячешь)) Легкая речь, комфортное общение, широчайший кругозор и прекрасное знание предмета - всех уголков и "волшебных точек" города. 4 часа пролетели как одно мгновенье. Под конец Надя устроила нам дегустацию хереса в небольшой кафешке. И хотя я поняла, что херес - не мой напиток, дегустация оставила самые лучшие воспомининия.
Екатерина
Екатерина
2 ноя 2025
Огромное спасибо Надежде за прекрасную прогулку по Кадису.
Я много путешествию и пользуюсь услугами гида- Надя прекрасно и очень интересно рассказывала про город, отвечала на все вопросы, маршрут был комфортный и очень интересный. Но главное, что мы проверили время с профессионалом своего дела чудесным человеком- доброжелательным и сердечным.
Огромное спасибо!!! Очень рекомендую
Иван
31 окт 2025
Большое спасибо за отличную экскурсию!
Ирина
29 окт 2025
Все было отлично
Карина
25 окт 2025
Die Führung mit Nadeschda war einfach wunderbar!

Sehr interessant, informativ und dabei überhaupt nicht anstrengend – die Zeit verging wie im Flug! Sie erzählt mit so viel Wissen und Begeisterung. Wir haben viel Neues erfahren und die Stadt aus einer ganz anderen Perspektive gesehen. Absolut empfehlenswert – danke für diese tolle Erfahrung!
Eva
15 окт 2025
Отличная экскурсия! Было очень интересно и познавательно!
Ирина
Ирина
6 сен 2025
Были в Кадисе 3 дня (4-6 сентября 2025 г)Прогулка с Надеждой прошла замечательно. Получили много информации в простой и доступной форме. Надежда очень эрудированный, увлеченный специалист. Свободно поддерживала любую интересовавшую
читать дальше

нас тему, при этом не отклоняясь от озвученной программы. Харизматичная и любящая свое дело и сам Кадис, знающая жизнь в Испании и конкретно в этом регионе изнутри - она нам очень понравилась, сразу же возникло желание побывать с ней на экскурсиях в других местах. 100% рекомендую

Мария
Мария
26 авг 2025
Огромное спасибо нашему гиду Наде за прекрасную экскурсию по Кадису!

Изначально у нас было всего три часа свободного времени, а не четыре, но Надя смогла блестяще выстроить маршрут, и мы абсолютно
читать дальше

всё успели, ничего не потеряв в качестве.

Отдельно хочется отметить стиль повествования Нади. Это было невероятно интересно и захватывающе! Даже в самых сложных исторических местах она находила такие простые и понятные всем варианты объяснений, что всё усваивалось на лету. Люблю, когда в экскурсии присутствует юмор - здесь было и это!) она была с нами буквально на одной волне — мы постоянно задавали вопросы, а она с удовольствием и подробно на них отвечала.

Надя показала нам Кадис с разных сторон: мы услышали и проверенные исторические факты, и увлекательные городские легенды. Это был идеальный микс, который держал интерес на протяжении всей прогулки.

За эти три часа Наде удалось влюбить нас в этот город! Теперь очень хочется вернуться и побродить по его улочкам ещё.

Огромное спасибо!
Если вы сомневаетесь в выборе гида — не раздумывайте ни секунды. Надя — это именно тот гид, который вам нужен! 100% рекомендация!)

Огромное спасибо нашему гиду Наде за прекрасную экскурсию по Кадису!
Мария
Мария
25 авг 2025
Вчера мы побывали на экскурсии по старому Кадису с удивительным гидом Надеждой, и это было настоящее путешествие во времени! 🌟

Она так живо и увлекательно рассказала нам про финикийцев, что мы
читать дальше

почти почувствовали запах их кораблей и услышали шум древнего порта. Узнали, почему под Кадисом прячется столько подземных лабиринтов — и даже захотелось туда заглянуть, хоть и немного страшновато! 😅

История о том, как крепостная стена дважды спасала жителей города, прозвучала как настоящий триллер. А когда речь зашла про английского пирата сэра Фрэнсиса Дрейка, который почти 500 лет назад сжёг целый испанский флот прямо в гавани, мы запомним надолго — ведь это было похоже на голливудский блокбастер! 🎬🔥

Ну и, конечно, кульминацией стала история о вине хересе 🍷. Как приятно осознавать, что его вкус вдохновлял не только Агату Кристи на новые детективы, но и даже радовал королеву Великобритании 👑. После такого рассказа захотелось непременно поднять бокал за здоровье Кадиса и Надежды! 🥂

