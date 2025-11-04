Менее туристический, чем Севилья и Малага, Кадис хранит 3000 лет насыщенной мультикультурной истории.
Я предлагаю исследовать его через неожиданные связи и неприметные детали — ведь великое вырастает из обыденного.
Отложим учебники и пустимся изучать сюжетные повороты местного прошлого, которые объяснят вам многие исторические кульбиты Старого и Нового света.
Описание экскурсии
- Памятник первой испанской конституции — вы узнаете, как он связан с Наполеоном, масонами, Гитлером и даже «Титаником»
- Римский театр 1 века до н. э. — услышите, как Юлий Цезарь однажды вошёл не в ту дверь, а на самом деле вошёл в историю
- Бастионы и крепостная стена 7 века — выясните, как пират Дрейк связан с романами Агаты Кристи, Великое лиссабонское землетрясение — с революцией, а Джеймс Бонд — с Гаваной
- Кадисский собор — разберётесь, почему могила Колумба стала камнем преткновения для нескольких государств
- Площадь Мина — поймёте, что связывает один из её домов с самой страшной пандемией в истории человечества, а обычный краеведческий музей — с испанским типом колонизации
- А ещё живописные улочки, многочисленные смотровые башенки, зелёные набережные, скверы, площади и городской парк — он же ботанический сад
Вы узнаете:
- О гигантском кадисском фикусе, размах веток которого достигает 10 метров
- Роли плесени или, по-научному, флёре, в истории и экономике Испании — ведь это был главный ингредиент любимого напитка британской аристократии
- Какую задачку Колумб задал испанской короне, когда завещал похоронить себя не в земле. И не в море
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто видел полмира и тем, кто в Испании впервые. Эта программа создана будто специально для вас. Уровень подготовки, насмотренности и начитанности совершенно не важен — не скучно и красиво будет всем.
Организационные детали
- Римский театр мы осмотрим внутри (входные билеты не потребуются), а остальные объекты — снаружи
- Рекомендуемый возраст участников 8+
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Кадисе
Провела экскурсии для 59 туристов
Первый раз я приехала в Кадис ещё в 2009 году и… влюбилась в город. Настолько, что наш «курортный роман» сподвиг меня на переезд в Испанию. Почти 10 лет я показываю
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Х
Хазанова
4 ноя 2025
Спасибо Надежде за увлекательную и познавательную прогулку но городу! Отлично поставленная речь, глубокие знания истории! Буду рекомендовать Надежду как экскурсовода по Кадису!
Седова
2 ноя 2025
Надя - прекрасный гид, филологичское образование не спрячешь)) Легкая речь, комфортное общение, широчайший кругозор и прекрасное знание предмета - всех уголков и "волшебных точек" города. 4 часа пролетели как одно мгновенье. Под конец Надя устроила нам дегустацию хереса в небольшой кафешке. И хотя я поняла, что херес - не мой напиток, дегустация оставила самые лучшие воспомининия.
Екатерина
2 ноя 2025
Огромное спасибо Надежде за прекрасную прогулку по Кадису.
Я много путешествию и пользуюсь услугами гида- Надя прекрасно и очень интересно рассказывала про город, отвечала на все вопросы, маршрут был комфортный и очень интересный. Но главное, что мы проверили время с профессионалом своего дела чудесным человеком- доброжелательным и сердечным.
Огромное спасибо!!! Очень рекомендую
И
Иван
31 окт 2025
Большое спасибо за отличную экскурсию!
И
Ирина
29 окт 2025
Все было отлично
К
Карина
25 окт 2025
Die Führung mit Nadeschda war einfach wunderbar!
Sehr interessant, informativ und dabei überhaupt nicht anstrengend – die Zeit verging wie im Flug! Sie erzählt mit so viel Wissen und Begeisterung. Wir haben viel Neues erfahren und die Stadt aus einer ganz anderen Perspektive gesehen. Absolut empfehlenswert – danke für diese tolle Erfahrung!
Sehr interessant, informativ und dabei überhaupt nicht anstrengend – die Zeit verging wie im Flug! Sie erzählt mit so viel Wissen und Begeisterung. Wir haben viel Neues erfahren und die Stadt aus einer ganz anderen Perspektive gesehen. Absolut empfehlenswert – danke für diese tolle Erfahrung!
E
Eva
15 окт 2025
Отличная экскурсия! Было очень интересно и познавательно!
Ирина
6 сен 2025
Были в Кадисе 3 дня (4-6 сентября 2025 г)Прогулка с Надеждой прошла замечательно. Получили много информации в простой и доступной форме. Надежда очень эрудированный, увлеченный специалист. Свободно поддерживала любую интересовавшую
Мария
26 авг 2025
Огромное спасибо нашему гиду Наде за прекрасную экскурсию по Кадису!
Изначально у нас было всего три часа свободного времени, а не четыре, но Надя смогла блестяще выстроить маршрут, и мы абсолютно
Мария
25 авг 2025
Вчера мы побывали на экскурсии по старому Кадису с удивительным гидом Надеждой, и это было настоящее путешествие во времени! 🌟
Она так живо и увлекательно рассказала нам про финикийцев, что мы
