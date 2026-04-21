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В Валерия У нас была группа 12 человек, все насмотренные, но сложные, с запросами. задавали много вопросов. Наталья все выдержала с достоинством, всех очаровала, влюбила в Кадис, хотя вокруг было много шумно и стройка. испанский темперамент с русской глубиной. то, что нужно в Андалусии. Очень нам понравилось! Наталия Ответ организатора: Спасибо огромное, дорогая Валерия❤️❤️❤️ Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Наталья

Я ехала издалека, и день предполагал быть пасмурным, но то, что будет лить как из ведра, не могли предположить ни я ни Наталия. И это было читать дальше уменьшить единственное, что омрачило время, проведенное в Кадисе. Смогли обойти все интересные места, даже забежали на рынок, купили вкуснейших оливок и рыбки, а также сладкий виноград) Город готовится к Пасхе, и это ощущается во всем: в конструкциях на улицах, в убранстве церквей, украшениях на балконах домов. Интересно, с юмором, познавательно. А вы знали, что Кадис несколько лет был столицей Испании?)) Большое спасибо Наталие за терпение))Я ехала издалека, и день предполагал быть пасмурным, но то, что будет лить как из ведра, не могли предположить ни я ни Наталия. И это было Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

В Виктор Всё очень понравилось. Интенсивная экскурсия отражающая всё эпохи города с гидом с интересной жизненной историей. Погружение в жизнь Кадиса за полдня. Отдельное спасибо за помощь с организацией дальнейшей самостоятельной прогулки по городу. Нам повезло увидеть выход коробля с кронпринцессой Испании с колокольни Кафедрального собора, что отдельная заслуга года. Очень рекомендую. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Г Гала Наталия прекрасный рассказчик и организатор - всего за несколько часов она показала нам город, который она любит и отлично знает, несмотря на сложности нашей группы - ограничение в мобильности. Экскурсия была выстроена индивидуально и с учетом необходимости использования мобильного кресла. Кадис - прекрасный уголок Андалузии, спасибо Наталии за знакомство с ним! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ольга Наталья - прекрасный гид, эмоционально и с любовью рассказала нам про Кадис. Провела нас по самым топовым местам города. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет