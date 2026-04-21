В древности Кадис был островом — финикийцы основали на нём первый порт Западной Европы.
Сегодня это очаровательный андалузский город на берегу Атлантического океана, связанный с остальной Испанией узким перешейком.
Он покорит вас расслабленным южным колоритом, узкими улочками, просторными площадями, экзотическими парками и великолепными пляжами. Я с радостью поделюсь его секретами!
Сегодня это очаровательный андалузский город на берегу Атлантического океана, связанный с остальной Испанией узким перешейком.
Он покорит вас расслабленным южным колоритом, узкими улочками, просторными площадями, экзотическими парками и великолепными пляжами. Я с радостью поделюсь его секретами!
Описание экскурсии
За 3 часа вы:
- Увидите саркофаги 5 века до нашей эры
- Оцените самый древний театр страны, возведённый во времена Римской империи
- Полюбуетесь Кафедральным собором в стиле испанского барокко
- Раскроете секреты средневековой дозорной башни Тавира
- Расшифруете символику финикийских монет с тунцом на фасаде Ратуши
- Найдете 400-летнего дракона и узнаете, что означает «Ла Пепа»
И это далеко не всё!
Организационные детали
Входные билеты оплачиваются дополнительно (посещение по желанию): Кафедральный собор — €7 взрослые, €5 дети; башня Тавира — €7 взрослые, €5 дети.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Конституции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Кадисе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 102 туристов
Я родилась в Москве, хотя моя мама была уроженкой Кадиса. Окончив МГУ, переехала в Андалусию — живу и работаю в этом сказочном регионе уже 30 лет. Это настоящий рай на земле, сочетающий золотые пляжи Атлантического океана и музеи, древние руины и винодельни, изысканные блюда и типичные таверны. Жду Вас в гости!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
У нас была группа 12 человек, все насмотренные, но сложные, с запросами. задавали много вопросов. Наталья все выдержала с достоинством, всех очаровала, влюбила в Кадис, хотя вокруг было много шумно и стройка. испанский темперамент с русской глубиной. то, что нужно в Андалусии. Очень нам понравилось!
Наталия
Ответ организатора:
Спасибо огромное, дорогая Валерия❤️❤️❤️
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Большое спасибо Наталие за терпение))
Я ехала издалека, и день предполагал быть пасмурным, но то, что будет лить как из ведра, не могли предположить ни я ни Наталия. И это было
Я ехала издалека, и день предполагал быть пасмурным, но то, что будет лить как из ведра, не могли предположить ни я ни Наталия. И это было
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В
Всё очень понравилось. Интенсивная экскурсия отражающая всё эпохи города с гидом с интересной жизненной историей. Погружение в жизнь Кадиса за полдня. Отдельное спасибо за помощь с организацией дальнейшей самостоятельной прогулки по городу. Нам повезло увидеть выход коробля с кронпринцессой Испании с колокольни Кафедрального собора, что отдельная заслуга года. Очень рекомендую.
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Г
Наталия прекрасный рассказчик и организатор - всего за несколько часов она показала нам город, который она любит и отлично знает, несмотря на сложности нашей группы - ограничение в мобильности. Экскурсия была выстроена индивидуально и с учетом необходимости использования мобильного кресла. Кадис - прекрасный уголок Андалузии, спасибо Наталии за знакомство с ним!
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Наталья - прекрасный гид, эмоционально и с любовью рассказала нам про Кадис. Провела нас по самым топовым местам города.
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Кадис - это жемчужина, не большая но очень красивая. Благодаря Наталия мы были так удивлены Кадисом, его историей, улочек, архитектурой, ботаническим садом, кулинарией и хересом на базаре и конечно же
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