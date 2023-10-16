Увидеть главные места старинного портового города и раскрыть его многовековую историю
В древности Кадис был островом — финикийцы основали на нём первый порт Западной Европы.
Сегодня это очаровательный андалузский город на берегу Атлантического океана, связанный с остальной Испанией узким перешейком.
Он покорит вас расслабленным южным колоритом, узкими улочками, просторными площадями, экзотическими парками и великолепными пляжами. Я с радостью поделюсь его секретами!
Сегодня это очаровательный андалузский город на берегу Атлантического океана, связанный с остальной Испанией узким перешейком.
Он покорит вас расслабленным южным колоритом, узкими улочками, просторными площадями, экзотическими парками и великолепными пляжами. Я с радостью поделюсь его секретами!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
За 4 часа вы:
- Увидите саркофаги 5 века до нашей эры
- Оцените самый древний театр страны, возведённый во времена Римской империи
- Полюбуетесь Кафедральным собором в стиле испанского барокко
- Раскроете секреты средневековой дозорной башни Тавира
- Расшифруете символику финикийских монет с тунцом на фасаде Ратуши
- Найдете 400-летнего дракона и узнаете, что означает «Ла Пепа»
И это далеко не всё!
Организационные детали
Входные билеты оплачиваются дополнительно (посещение по желанию): Кафедральный собор — 7 евро взрослые, 5 евро дети; башня Тавира — 7 евро взрослые, 5 евро дети.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Конституции
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Кадисе
Я родилась в Москве, хотя моя мама была уроженкой Кадиса. Закончив МГУ, переехала в Андалусию — и живу в этом сказочном регионе уже 27 лет. Это настоящий рай на земле, сочетающий золотые пляжи Атлантического океана и музеи, древние руины и винодельни, изысканные блюда и типичные таверны.
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