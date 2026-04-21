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Знакомьтесь, Кадис

Увидеть главные места старинного портового города и раскрыть его многовековую историю
В древности Кадис был островом — финикийцы основали на нём первый порт Западной Европы.

Сегодня это очаровательный андалузский город на берегу Атлантического океана, связанный с остальной Испанией узким перешейком.

Он покорит вас расслабленным южным колоритом, узкими улочками, просторными площадями, экзотическими парками и великолепными пляжами. Я с радостью поделюсь его секретами!
5
15 отзывов
Знакомьтесь, Кадис
Знакомьтесь, Кадис
Знакомьтесь, Кадис

Описание экскурсии

За 3 часа вы:

  • Увидите саркофаги 5 века до нашей эры
  • Оцените самый древний театр страны, возведённый во времена Римской империи
  • Полюбуетесь Кафедральным собором в стиле испанского барокко
  • Раскроете секреты средневековой дозорной башни Тавира
  • Расшифруете символику финикийских монет с тунцом на фасаде Ратуши
  • Найдете 400-летнего дракона и узнаете, что означает «Ла Пепа»

И это далеко не всё!

Организационные детали

Входные билеты оплачиваются дополнительно (посещение по желанию): Кафедральный собор — €7 взрослые, €5 дети; башня Тавира — €7 взрослые, €5 дети.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Конституции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — ваш гид в Кадисе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 102 туристов
Я родилась в Москве, хотя моя мама была уроженкой Кадиса. Окончив МГУ, переехала в Андалусию — живу и работаю в этом сказочном регионе уже 30 лет. Это настоящий рай на земле, сочетающий золотые пляжи Атлантического океана и музеи, древние руины и винодельни, изысканные блюда и типичные таверны. Жду Вас в гости!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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У нас была группа 12 человек, все насмотренные, но сложные, с запросами. задавали много вопросов. Наталья все выдержала с достоинством, всех очаровала, влюбила в Кадис, хотя вокруг было много шумно и стройка. испанский темперамент с русской глубиной. то, что нужно в Андалусии. Очень нам понравилось!
Наталия
Наталия
Ответ организатора:
Спасибо огромное, дорогая Валерия❤️❤️❤️
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Наталья
Большое спасибо Наталие за терпение))
Я ехала издалека, и день предполагал быть пасмурным, но то, что будет лить как из ведра, не могли предположить ни я ни Наталия. И это было
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единственное, что омрачило время, проведенное в Кадисе. Смогли обойти все интересные места, даже забежали на рынок, купили вкуснейших оливок и рыбки, а также сладкий виноград) Город готовится к Пасхе, и это ощущается во всем: в конструкциях на улицах, в убранстве церквей, украшениях на балконах домов. Интересно, с юмором, познавательно. А вы знали, что Кадис несколько лет был столицей Испании?))

Большое спасибо Наталие за терпение))
Большое спасибо Наталие за терпение))
Большое спасибо Наталие за терпение))
Большое спасибо Наталие за терпение))
Большое спасибо Наталие за терпение))
Большое спасибо Наталие за терпение))
Большое спасибо Наталие за терпение))
Большое спасибо Наталие за терпение))
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В
Всё очень понравилось. Интенсивная экскурсия отражающая всё эпохи города с гидом с интересной жизненной историей. Погружение в жизнь Кадиса за полдня. Отдельное спасибо за помощь с организацией дальнейшей самостоятельной прогулки по городу. Нам повезло увидеть выход коробля с кронпринцессой Испании с колокольни Кафедрального собора, что отдельная заслуга года. Очень рекомендую.
Всё очень понравилось. Интенсивная экскурсия отражающая всё эпохи города с гидом с интересной жизненной историей. Погружение
Всё очень понравилось. Интенсивная экскурсия отражающая всё эпохи города с гидом с интересной жизненной историей. Погружение
Всё очень понравилось. Интенсивная экскурсия отражающая всё эпохи города с гидом с интересной жизненной историей. Погружение
Всё очень понравилось. Интенсивная экскурсия отражающая всё эпохи города с гидом с интересной жизненной историей. Погружение
Всё очень понравилось. Интенсивная экскурсия отражающая всё эпохи города с гидом с интересной жизненной историей. Погружение
Всё очень понравилось. Интенсивная экскурсия отражающая всё эпохи города с гидом с интересной жизненной историей. Погружение
Всё очень понравилось. Интенсивная экскурсия отражающая всё эпохи города с гидом с интересной жизненной историей. Погружение
Всё очень понравилось. Интенсивная экскурсия отражающая всё эпохи города с гидом с интересной жизненной историей. Погружение
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Г
Наталия прекрасный рассказчик и организатор - всего за несколько часов она показала нам город, который она любит и отлично знает, несмотря на сложности нашей группы - ограничение в мобильности. Экскурсия была выстроена индивидуально и с учетом необходимости использования мобильного кресла. Кадис - прекрасный уголок Андалузии, спасибо Наталии за знакомство с ним!
Наталия прекрасный рассказчик и организатор - всего за несколько часов она показала нам город, который она
Наталия прекрасный рассказчик и организатор - всего за несколько часов она показала нам город, который она
Наталия прекрасный рассказчик и организатор - всего за несколько часов она показала нам город, который она
Наталия прекрасный рассказчик и организатор - всего за несколько часов она показала нам город, который она
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Ольга
Наталья - прекрасный гид, эмоционально и с любовью рассказала нам про Кадис. Провела нас по самым топовым местам города.
Наталья - прекрасный гид, эмоционально и с любовью рассказала нам про Кадис. Провела нас по самым топовым местам города.
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Александр
Кадис - это жемчужина, не большая но очень красивая. Благодаря Наталия мы были так удивлены Кадисом, его историей, улочек, архитектурой, ботаническим садом, кулинарией и хересом на базаре и конечно же
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океаном и нескончаемыми пляжами и набережной. Наталия показала нам всю её любовь к Кадису, всю его красоту так что мы обязательно туда ещё вернёмся без сомнений. Огромное спасибо Наталие за всю её помощь и понимание чтобы ещё 6 человек которые и не подозревая о такой жемчужене уже точно вернутся в этот райский уголок

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