Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Начнём нашу экскурсию ⛳ с города Марбелья, в частности старый центр (площадь Апельсинов, оборонительные стены, церковь ⛪ св. Инкарнасьон), спускаемся к парку Аламеда и к алее Дель Мар со статуями Сальвадора Дали. Затем переедем в Пуэрто Банус (порт миллионеров) — посмотрим порт, набережную линию. Затем переезжаем в Михас (белую деревеньку) где увидим следующие достопримечательности: Ослиное такси 🚕, смотровую площадку Эль Компас, Часовню в скале, Музей 🖼 миниатюр, площадь конституции, арену для боя быков, сады со смотровой площадкой. После посещения Михаса мы направляемся в Бенальмадену где увидим Будийскую ступу, парк 🌳 Палома и Пуэрто Марина. Также можно посмотреть Си Лайф, Сельва Марина, Парк Бабочек или подняться в горы ⛰️ на фуникулере на самую высокую точку на побережье. Пообедать можно в одном из самых лучших рыбных ресторанах в Торремолинос, которому уже более 100 лет. Или по Вашему желанию. После обеда переезжаем в Нерху, где увидим самые большие и неизведанные пищеры Европы с громадным 32 м сталотиктом.

На протяжение всей экскурсии 🧭 Вы не будете ограниченны во времени. Вы сами будете решать сколько проводить времени в том или ином месте и когда заканчивать. Главным будете Вы, а я помогу Вам в комфорте и с хорошим настроением провести незабываемый день на Солнечном побережье.