Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Обзорная экскурсия по Коста дель Соль (Марбелья, Михас, Бенальмадена и Нерха)

Гид S.
Гид S. – Гид из Кадиса
Обзорная экскурсия по Коста дель Соль (Марбелья, Михас, Бенальмадена и Нерха)
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • €300 за человека

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Обзорная экскурсия по Коста дель Соль (Марбелья, Михас, Бенальмадена и Нерха)
Обзорная экскурсия по Коста дель Соль (Марбелья, Михас, Бенальмадена и Нерха)
Начнём нашу экскурсию ⛳ с города Марбелья, в частности старый центр (площадь Апельсинов, оборонительные стены, церковь ⛪ св. Инкарнасьон), спускаемся к парку Аламеда и к алее Дель Мар со статуями Сальвадора Дали. Затем переедем в Пуэрто Банус (порт миллионеров) — посмотрим порт, набережную линию. Затем переезжаем в Михас (белую деревеньку) где увидим следующие достопримечательности: Ослиное такси 🚕, смотровую площадку Эль Компас, Часовню в скале, Музей 🖼 миниатюр, площадь конституции, арену для боя быков, сады со смотровой площадкой. После посещения Михаса мы направляемся в Бенальмадену где увидим Будийскую ступу, парк 🌳 Палома и Пуэрто Марина. Также можно посмотреть Си Лайф, Сельва Марина, Парк Бабочек или подняться в горы ⛰️ на фуникулере на самую высокую точку на побережье. Пообедать можно в одном из самых лучших рыбных ресторанах в Торремолинос, которому уже более 100 лет. Или по Вашему желанию. После обеда переезжаем в Нерху, где увидим самые большие и неизведанные пищеры Европы с громадным 32 м сталотиктом.
На протяжение всей экскурсии 🧭 Вы не будете ограниченны во времени. Вы сами будете решать сколько проводить времени в том или ином месте и когда заканчивать. Главным будете Вы, а я помогу Вам в комфорте и с хорошим настроением провести незабываемый день на Солнечном побережье.
Начало и место завершения
🚩 Cadiz
Обзорная экскурсия по Коста дель Соль (Марбелья, Михас, Бенальмадена и Нерха)
Обзорная экскурсия по Коста дель Соль (Марбелья, Михас, Бенальмадена и Нерха)
Обзорная экскурсия по Коста дель Соль (Марбелья, Михас, Бенальмадена и Нерха)
Обзорная экскурсия по Коста дель Соль (Марбелья, Михас, Бенальмадена и Нерха)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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