Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Обзорная экскурсия по Малаге

Гид S.
Гид S. – Гид из Кадиса
Обзорная экскурсия по Малаге
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • €268 за человека

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Обзорная экскурсия по Малаге
Обзорная экскурсия по Малаге
Выезжаем с указанного вами места на Коста дель Соль. В ходе обзорной экскурсии 🧭 мы предлагаем посетить смотровую площадку, откуда открываются потрясающие виды на Малагу, порт и морские просторы, сады и парки 🌳 города. Совершим обзор военной крепости Гибралфаро и замок-крепости Алказаба, возведенные арабами в 8 веке. У подножия горы ⛰️ увидим один из самих первых римских театров Испании. Обед с дегустацией вина и типичных закусок (по желанию и не входит в стоимость). Посетим площадь-Де ла Мерсед, место где находится дом, где родился и вырос Пабло Пикассо. Ознакомление с главным Собором Сеньоры Энкарнасьон, обозрение Площади Епископа, а так же, прогулка 👣 по пешей улице Лариос и узким, арабским улочкам старого города. Дух средневековья, панорамные виды и южный колорит произведут на вас неизгладимые впечатления. Оканчиваем экскурсию ⛳ посещеникем одного из самых красивых 🤩 ботанических парков Европы — Ла Консепсион, расположенного на 45 гектарах с более чем 5000 растений со всего мира.
На протяжение всего отдыха Вы не будете ограниченны во времени. Вы сами будете решать во сколько начинается Ваша экскурсия, сколько проводить времени в том или ином месте и когда она заканчивается.
Главным будете Вы, а мы поможем Вам в комфорте и с хорошим настроением провести Ваш отпуск.
Начало и место завершения
🚩 Cadiz
Обзорная экскурсия по Малаге
Обзорная экскурсия по Малаге
Обзорная экскурсия по Малаге

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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