Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Выезжаем с указанного вами места на Коста дель Соль. В ходе обзорной экскурсии 🧭 мы предлагаем посетить смотровую площадку, откуда открываются потрясающие виды на Малагу, порт и морские просторы, сады и парки 🌳 города. Совершим обзор военной крепости Гибралфаро и замок-крепости Алказаба, возведенные арабами в 8 веке. У подножия горы ⛰️ увидим один из самих первых римских театров Испании. Обед с дегустацией вина и типичных закусок (по желанию и не входит в стоимость). Посетим площадь-Де ла Мерсед, место где находится дом, где родился и вырос Пабло Пикассо. Ознакомление с главным Собором Сеньоры Энкарнасьон, обозрение Площади Епископа, а так же, прогулка 👣 по пешей улице Лариос и узким, арабским улочкам старого города. Дух средневековья, панорамные виды и южный колорит произведут на вас неизгладимые впечатления. Оканчиваем экскурсию ⛳ посещеникем одного из самых красивых 🤩 ботанических парков Европы — Ла Консепсион, расположенного на 45 гектарах с более чем 5000 растений со всего мира.

На протяжение всего отдыха Вы не будете ограниченны во времени. Вы сами будете решать во сколько начинается Ваша экскурсия, сколько проводить времени в том или ином месте и когда она заканчивается.

Главным будете Вы, а мы поможем Вам в комфорте и с хорошим настроением провести Ваш отпуск.