Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Выезжаем с указанного вами места на Коста дель Соль. Дорога занимает около 2, 5 часов и где вы сможете увидеть прекрасные виды пребережной и горной Андалусии. Обзорная экскурсия ⛳ по Севилье начинаеться с посещения одной из главных достопримечательностей 🏛️ кафедрального собора. Здесь же мы поднимаемся на Хиральду для обзорного осмотра всей Севильи. Осматриваем главный архив Индий и королевский дворец Алькасар. Эти монументы находятся под защитой ЮНЕСКО. Их посещение только с испанским официальным гидом или самостоятельно. Затем мы осматриваем один из самых роскошных отелей Севильи Альфонсо 13 и бывшую табачную фабрику — место работы знаменитой Кармен и Дворец Сан Тельмо — место бывшей резиденции инфанты Марии Луизы. И направляемся на площадь Испании с павильонами Иберо-Американской выставки 1929 года, там же находится парк 🌳 Марии Луизы и Музей 🖼 Археологии и Музей Искусств. После мы направляемся обедать в ресторан по замечательной жасминовой алее мимо памятника Колумбу.

После обеда спускаемся к Золотой башне. Делаем экскурсионную прогулку 👣 на речном катере (Если не интересно то продолжаем пешую прогулку по набережной Гвадалкевира). Здесь мы увидим Театр-де ла Маэстранса и площадь для боя быков, затем подымаемся на Новую Площадь к Мэрии. Далее переходим в район Санта Круз — квартал Святого креста, бывшее место проживания еврейской диаспоры. После прогулок по кварталу мы выйдем на торговую улицу где можно приобрести различные сувениры 🎁 этом мы закончим нашу экскурсию и для вечерней програмы я могу предложить вам просмотр одного из лучших шоу фламенко в Севильи начало в 19. 00 и в 21. 00.

На протяжение всего отдыха Вы не будете ограниченны во времени. Вы сами будете решать во сколько начинается Ваша экскурсия, сколько проводить времени в том или ином месте и когда она заканчивается.

Главным будете Вы, а я помогу Вам в комфорте и с хорошим настроением провести Ваш отпуск.