Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Обзорная экскурсия по Севилье с возможным выездом из Коста дель Соль

Гид S.
Гид S. – Гид из Кадиса
Обзорная экскурсия по Севилье с возможным выездом из Коста дель Соль
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • €321 за человека

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Обзорная экскурсия по Севилье с возможным выездом из Коста дель Соль
Обзорная экскурсия по Севилье с возможным выездом из Коста дель Соль
Выезжаем с указанного вами места на Коста дель Соль. Дорога занимает около 2, 5 часов и где вы сможете увидеть прекрасные виды пребережной и горной Андалусии. Обзорная экскурсия ⛳ по Севилье начинаеться с посещения одной из главных достопримечательностей 🏛️ кафедрального собора. Здесь же мы поднимаемся на Хиральду для обзорного осмотра всей Севильи. Осматриваем главный архив Индий и королевский дворец Алькасар. Эти монументы находятся под защитой ЮНЕСКО. Их посещение только с испанским официальным гидом или самостоятельно. Затем мы осматриваем один из самых роскошных отелей Севильи Альфонсо 13 и бывшую табачную фабрику — место работы знаменитой Кармен и Дворец Сан Тельмо — место бывшей резиденции инфанты Марии Луизы. И направляемся на площадь Испании с павильонами Иберо-Американской выставки 1929 года, там же находится парк 🌳 Марии Луизы и Музей 🖼 Археологии и Музей Искусств. После мы направляемся обедать в ресторан по замечательной жасминовой алее мимо памятника Колумбу.
После обеда спускаемся к Золотой башне. Делаем экскурсионную прогулку 👣 на речном катере (Если не интересно то продолжаем пешую прогулку по набережной Гвадалкевира). Здесь мы увидим Театр-де ла Маэстранса и площадь для боя быков, затем подымаемся на Новую Площадь к Мэрии. Далее переходим в район Санта Круз — квартал Святого креста, бывшее место проживания еврейской диаспоры. После прогулок по кварталу мы выйдем на торговую улицу где можно приобрести различные сувениры 🎁 этом мы закончим нашу экскурсию и для вечерней програмы я могу предложить вам просмотр одного из лучших шоу фламенко в Севильи начало в 19. 00 и в 21. 00.
На протяжение всего отдыха Вы не будете ограниченны во времени. Вы сами будете решать во сколько начинается Ваша экскурсия, сколько проводить времени в том или ином месте и когда она заканчивается.
Главным будете Вы, а я помогу Вам в комфорте и с хорошим настроением провести Ваш отпуск.
Начало и место завершения
🚩 Cadiz
Обзорная экскурсия по Севилье с возможным выездом из Коста дель Соль
Обзорная экскурсия по Севилье с возможным выездом из Коста дель Соль
Обзорная экскурсия по Севилье с возможным выездом из Коста дель Соль
Обзорная экскурсия по Севилье с возможным выездом из Коста дель Соль
Обзорная экскурсия по Севилье с возможным выездом из Коста дель Соль

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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