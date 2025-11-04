Картахена — город, где на протяжении истории пересекались пути карфагенян, римлян, вестготов и арабов. Каждая культура оставила здесь свой след в архитектуре, традициях и гастрономии. На увлекательной прогулке вы при желании попробуете местные деликатесы, и Картахена откроется перед вами как живой музей под открытым небом.

Описание экскурсии

Римский театр. Мы увидим один из ключевых археологических памятников Картахены. Поговорим о его значении для города и кулинарных традициях Древнего Рима.

Исторический порт. Прогуляемся по гавани, откуда отплывали пиратские суда. Вы узнаете о торговле специями и экзотическими продуктами. И выясните, как они повлияли на местную кухню.

Рынок Санта-Флорентина. Вы познакомитесь с изобилием локальных продуктов: свежими овощами, фруктами, морепродуктами и приправами. Мы обсудим, как это разнообразие формирует гастрономическую идентичность города.

Дегустация блюд локальной кухни. При желании вы попробуете традиционные вкусности региона — они отличаются в зависимости от сезона.

Скрытые уголки города. Мы погуляем по тенистым улочкам и площадям, полюбуемся архитектурой эпохи модерн. Я поделюсь с вами местными легендами из жизни людей, которые творили историю города.

Воскресный вермут. Мы сделаем остановку в одном из аутентичных баров, и вы при желании присоединитесь к приятному полуденному ритуалу (только по воскресеньям). Для детей или для тех, кто предпочитает безалкогольные напитки, мы найдём достойную альтернативу.

На экскурсии вы:

Узнаете, как Картахена развивалась и менялась на протяжении многих веков

Выясните, как римское наследие повлияло на архитектуру и кухню города и какие культурные следы здесь оставили арабы, карфагеняне и вестготы

Услышите пиратские истории

Поймёте, как порт стал центром торговли и гастрономического обмена

Познакомитесь с секретами и легендами старых улиц и зданий

При желании попробуете аперитив или кофе в баре, а также локальные закуски тапас на рынке для гурманов

Если в компании будут дети, мы устроим для них небольшой квест

Организационные детали

Маршрут включает участки с лестницами и неровными поверхностями. Пожалуйста, сообщите мне заранее, если потребуется его скорректировать

Если вы прибываете в Картахену на лайнере, я встречу вас в порту и после экскурсии провожу обратно — вы точно всё успеете!