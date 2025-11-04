Римский театр. Мы увидим один из ключевых археологических памятников Картахены. Поговорим о его значении для города и кулинарных традициях Древнего Рима.
Исторический порт. Прогуляемся по гавани, откуда отплывали пиратские суда. Вы узнаете о торговле специями и экзотическими продуктами. И выясните, как они повлияли на местную кухню.
Рынок Санта-Флорентина. Вы познакомитесь с изобилием локальных продуктов: свежими овощами, фруктами, морепродуктами и приправами. Мы обсудим, как это разнообразие формирует гастрономическую идентичность города.
Дегустация блюд локальной кухни. При желании вы попробуете традиционные вкусности региона — они отличаются в зависимости от сезона.
Скрытые уголки города. Мы погуляем по тенистым улочкам и площадям, полюбуемся архитектурой эпохи модерн. Я поделюсь с вами местными легендами из жизни людей, которые творили историю города.
Воскресный вермут. Мы сделаем остановку в одном из аутентичных баров, и вы при желании присоединитесь к приятному полуденному ритуалу (только по воскресеньям). Для детей или для тех, кто предпочитает безалкогольные напитки, мы найдём достойную альтернативу.
На экскурсии вы:
Узнаете, как Картахена развивалась и менялась на протяжении многих веков
Выясните, как римское наследие повлияло на архитектуру и кухню города и какие культурные следы здесь оставили арабы, карфагеняне и вестготы
Услышите пиратские истории
Поймёте, как порт стал центром торговли и гастрономического обмена
Познакомитесь с секретами и легендами старых улиц и зданий
При желании попробуете аперитив или кофе в баре, а также локальные закуски тапас на рынке для гурманов
Если в компании будут дети, мы устроим для них небольшой квест
Организационные детали
Маршрут включает участки с лестницами и неровными поверхностями. Пожалуйста, сообщите мне заранее, если потребуется его скорректировать
Если вы прибываете в Картахену на лайнере, я встречу вас в порту и после экскурсии провожу обратно — вы точно всё успеете!
Я угощу вас бокалом вермута или чашечкой кофе. Дегустация на рынке и другие угощения (по желанию) обойдутся дополнительно примерно в €13–20 с чел.
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Картахене
Меня зовут Наталья, и я приглашаю вас открыть для себя Картахену — город, который я называю своим домом с 2008 года.
Мое образование в сфере туризма и гастрономии, полученное в Европейском
университете, а также глубокая приверженность этой сфере, позволяют мне создавать для вас насыщенные и качественные маршруты экскурсий.
А специализация в гастрономии помогает не только познакомить вас с местной кухней, но и рассказать об истории и культуре, стоящих за каждым блюдом.
Присоединяйтесь ко мне, и вместе мы откроем для вас Картахену — город, где история встречается с современностью, а гастрономия расскажет свою уникальную историю!
Р
Роман
4 ноя 2025
Необыкновенная экскурсия! Наталья очень знающий, понимающий гид и интеллигентный человек. Экскурсия по Картахене сложна тем, что там сплетается несколько эпох, о которых нужно рассказать «в косичку», то есть по отдельности но не разделяя, а слетая воедино. Всем было очень интересно, детям понравилось! Особая оценка гастрономической и сувенирной частям экскурсии 👍👍👍
Назиля
30 окт 2025
Таинственный город -Картахена!! Первое знакомство с городом произошло в сопровождении Натальи. Экскурсия превзошла все ожидания, Наталья прекрасный гид, знающий свое дело, историю города, традиции региона. Ее рассказы завораживали, давали возможность
на многие вещи смотреть под другим углом. Послевкусие от кофе с ликером до сих пор будоражит. А «русский салат» в исполнении испанского шеф- повара с изысканной подачей запомнился надолго. Наталья от всей души благодарим Вас и желаем процветания!