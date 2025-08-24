Приглашаю в путешествие по архитектурной памяти Картахены. Каждый фасад и каждая деталь расскажут о власти, вере, эстетике.
Мы свяжем римские и карфагенские традиции с архитектурой последующих эпох, чтобы понять, как Картахена стала культурным узлом Средиземноморья.
Мы свяжем римские и карфагенские традиции с архитектурой последующих эпох, чтобы понять, как Картахена стала культурным узлом Средиземноморья.
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Римский театр Картахены — скрытый под землёй театр с фресками и деталями, хранящими послания римской культуры
- Музей театра — артефакты Карфагена и ключ к пониманию связи между двумя великими цивилизациями
- Крепость де ла Консепсьон — оборонительное сооружение, построенное как символ и послание одновременно
- Гавань Картахены — порт как культурный код, соединяющий античные цивилизации
- Пласа де Эспанья — архитектурная хроника перехода от античности к современности
- Церковь Сан-Педро — колонны, витражи и закодированная религиозная символика
- Древние крепостные стены — следы культурных и политических влияний в структуре укреплений
На прогулке вы:
- научитесь видеть в архитектуре не формы, а смыслы
- получите инструменты для чтения архитектуры в любой стране
- поймёте, как постройки становятся свидетелями эпох
Организационные детали
Нам предстоит прогулка по городу с горным рельефом, рассчитывайте свои силы.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваша команда гидов в Картахене
Провели экскурсии для 242 туристов
Я — искусствовед и архитектор, но, наверное, важнее сказать, что обожаю гулять и считывать послания прошлых эпох через дома и города! За годы работы в реставрации я поняла: главное вЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ж
Жанна
24 авг 2025
Неожиданно приятно найти в Испании профессионала такого уровня.
Атмосферно, неповторимо.
Атмосферно, неповторимо.
Сергей
25 июл 2025
Экскурсия с Викторией по Картахене была интересной и живой, как и сам город. Благодарю за этот опыт и буду рекомендовать своим друзьям
Похожие экскурсии из Картахены
Индивидуальная
до 4 чел.
Картахена - наследница Карфагена
Ожившие уроки истории, древние секреты и уникальный кофе на обзорной прогулке
Начало: Площадь Порт Картахены рядом с гигантским флагшток...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€175 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Тайны, вермут и пиратские истории Картахены
Разобраться в богатой истории города, насладиться его вкусами и архитектурой
Завтра в 09:30
12 ноя в 09:30
€200 за всё до 8 чел.