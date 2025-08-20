Старушка Картахена хорошеет с каждым днем уже 2500 лет! Город-крепость и город-порт, она пережила строительный бум и разрушение, богатство и забвение. Вы прикоснетесь к прошлому, знакомому по учебникам, узнаете о полководцах и простых гражданах, вспомните Византию и услышите о современной жизни Картахены.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Нескучное историческое погружение

Вам предстоит открыть город, основанный карфагенянами до нашей эры, — но о древних хрониках я расскажу увлекательно и понятно. Картахена предстанет перед вами как крупный город при трех империях: вы представите, как его завоевали римляне, узнаете о власти Византии и мусульманском периоде. Мы поговорим о быте древних жителей в типичном римском доме, о легендах и мифах, а если с вами будут дети, я с радостью дополню прогулку интерактивными элементами.

Древние и современные «бренды» Картахены

Путешествие в глубокое прошлое начнем в 2500-летнем порту, где вы также увидите первую подводную лодку Испании. Следом прогуляемся по нарядной главной улице и заглянем в храм со статуей покровителя интернета. Руины бастиона станут иллюстрацией к рассказу о великом полководце Ганнибале и о Пунических войнах, в результате которых пал Карфаген. Конечно, мы не пропустим римский амфитеатр и поговорим об археологических раскопках.

По пути вы подниметесь на смотровую площадку на городском лифте, а еще попробуете кофе, который варят только в Картахене. В завершение я посоветую вам вкуснейший рыбный ресторанчик вдалеке от туристических толп, а также подскажу, что еще посмотреть в Картахене.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кого манит древность! Прогулка будет очень удобна и для круизных путешественников.

Организационные детали