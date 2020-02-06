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  3. Картахена — наследница Карфагена

Ожившие уроки истории, древние секреты и уникальный кофе на обзорной прогулке

Кирилл
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Кирилл – ваш гид
Старушка Картахена хорошеет с каждым днем уже 2500 лет! Город-крепость и город-порт, она пережила строительный бум и разрушение, богатство и забвение.

Вы прикоснетесь к прошлому, знакомому по учебникам, узнаете о полководцах и простых гражданах, вспомните Византию и услышите о современной жизни Картахены.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Картахена — наследница Карфагена
Картахена — наследница Карфагена

Что вас ожидает

Нескучное историческое погружение
Вам предстоит открыть город, основанный карфагенянами до нашей эры, — но о древних хрониках я расскажу увлекательно и понятно. Картахена предстанет перед вами как крупный город при трех империях: вы представите, как его завоевали римляне, узнаете о власти Византии и мусульманском периоде. Мы поговорим о быте древних жителей в типичном римском доме, о легендах и мифах, а если с вами будут дети, я с радостью дополню прогулку интерактивными элементами.

Древние и современные «бренды» Картахены
Путешествие в глубокое прошлое начнем в 2500-летнем порту, где вы также увидите первую подводную лодку Испании. Следом прогуляемся по нарядной главной улице и заглянем в храм со статуей покровителя интернета. Руины бастиона станут иллюстрацией к рассказу о великом полководце Ганнибале и о Пунических войнах, в результате которых пал Карфаген. Конечно, мы не пропустим римский амфитеатр и поговорим об археологических раскопках.

По пути вы подниметесь на смотровую площадку на городском лифте, а еще попробуете кофе, который варят только в Картахене. В завершение я посоветую вам вкуснейший рыбный ресторанчик вдалеке от туристических толп, а также подскажу, что еще посмотреть в Картахене.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кого манит древность! Прогулка будет очень удобна и для круизных путешественников.

Организационные детали

  • Это полностью пешеходная экскурсия.
  • Билеты не включены в стоимость экскурсии: римский дом — 3€, стена Карфагена — 4€; подъем на лифте — 2€.
Картахена — наследница Карфагена
Картахена — наследница Карфагена
Картахена — наследница Карфагена
Картахена — наследница Карфагена

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Кирилл
Кирилл
Меня зовут Кирилл, я живу в Испании больше 17 лет. Я космополит. Люблю путешествовать. Знаю много, но могу знать еще больше: постоянно работаю над поиском новых фактов или документов, в которых упоминается Картахена. Мои знания о городе не взяты из Википедии)) А накопаны в сотрудничестве со специалистами. Гид — для меня не скучная работа, а любимое дело. Я отлично знаю испанский язык и в свободное время сижу в архивах Картахены. Мечтаю написать книгу об этом прекрасном и древнем городе.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

6 февраля 2020
Содержательная, интересная экскурсия. Красивый город. Спасибо Кириллу.

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