Вам предстоит открыть город, основанный карфагенянами до нашей эры, — но о древних хрониках я расскажу увлекательно и понятно. Картахена предстанет перед вами как крупный город при трех империях: вы представите, как его завоевали римляне, узнаете о власти Византии и мусульманском периоде. Мы поговорим о быте древних жителей в типичном римском доме, о легендах и мифах, а если с вами будут дети, я с радостью дополню прогулку интерактивными элементами.
Древние и современные «бренды» Картахены
Путешествие в глубокое прошлое начнем в 2500-летнем порту, где вы также увидите первую подводную лодку Испании. Следом прогуляемся по нарядной главной улице и заглянем в храм со статуей покровителя интернета. Руины бастиона станут иллюстрацией к рассказу о великом полководце Ганнибале и о Пунических войнах, в результате которых пал Карфаген. Конечно, мы не пропустим римский амфитеатр и поговорим об археологических раскопках.
По пути вы подниметесь на смотровую площадку на городском лифте, а еще попробуете кофе, который варят только в Картахене. В завершение я посоветую вам вкуснейший рыбный ресторанчик вдалеке от туристических толп, а также подскажу, что еще посмотреть в Картахене.
Кому подойдет экскурсия
Тем, кого манит древность! Прогулка будет очень удобна и для круизных путешественников.
Организационные детали
Экскурсия полностью пешеходная
Билеты не включены в стоимость: римский дом — 3€, стена Карфагена — 4€; подъем на лифте — 2€
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь Порт Картахены рядом с гигантским флагштоком
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваш гид в Картахене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провёл экскурсии для 170 туристов
Меня зовут Кирилл, я живу в Испании больше 17 лет. Я космополит. Люблю путешествовать. Знаю много, но могу знать ещё больше: постоянно работаю над поиском новых фактов или документов, в читать дальшеуменьшить
которых упоминается Картахена. Мои знания о городе не взяты из Википедии, а накопаны в сотрудничестве со специалистами. Гид — для меня не скучная работа, а любимое дело. Я отлично знаю испанский язык и в свободное время сижу в архивах Картахены. Мечтаю написать книгу об этом прекрасном и древнем городе.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Таміла
Очень сильно понравилось!! Были на экскурсии с Анастасией, и мы очень ей благодарны за то как она влюбила нас в этот город!!! Свободно владеет материалом, подстраиваться под "уровень" группы и вообще очень позитивный и весёлый человек!! От меня, лично, спортивный привет, ну и от нашего папы - привет землякам 😊🤩🤩🤩
+2
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Е
Елена
Хочу вам выразить огромное СПАСИБО за проведенную экскурсию. Все было очень интересно и ново, и некоторые стандартные мифы истории лично для нас были опровергнуты. Вы однозначно нас мотивировали ещё раз посетить этот город, возможно в сентябре в период фестиваля "Карфагеняне и Римляне" (Cartagineses y Romanos). Спасибо ещё раз и всем интересующимся рекомендуем эту экскурсию.
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Дина
Кирилл отличный и интересный гид! Прекрасный рассказчик, маршрут не утомительный, тематика раскрыта, даже чуть захватили немного пиратов😉. Хотелось бы вернуться и послушать еще про Картахену!
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Елена
Гуляли с Анастасией, все замечательно и интересно, рекомендую 👍
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J
Jan
Недавно посетили экскурсию в этом прекрасном историческом месте, и в целом остались довольны. Место действительно впечатляет своей богатой историей и уникальным колоритом. Мы узнали много интересного о прошлом, и это читать дальшеуменьшить
добавило значимости нашему визиту.
Однако, стоит отметить, что подача материала была несколько скомканной. Были моменты, когда экскурсовод добавлял элементы фантазии, например, упоминание о четвертой пунической войне, что вызывало недоумение у участников группы. Хотя это и добавляло некоторую интригу, хотелось бы больше точности в исторических фактах.
Тем не менее, общее впечатление от экскурсии осталось положительным. Мы получили массу удовольствия и новых знаний, и это место определенно стоит посетить. Рекомендуем всем любителям истории!
Кирилл
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв. Для нас он ценен тем, что будем знать где улучшать По поводу Рунических войн вы правы их было три, а не четыре. Это оговорка, просим скидку на жару выше 40 градусов))
Ещё раз спасибо за отзыв
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К
Кирилл
Кирилл - один из лучших гидов, с кем мне доводилось слышать экскурсию. А экскурсий я слышал очень много, т. к. сам много лет работал экскурсоводом.
Очень хорошо структурирован материал. Никаких незначащих читать дальшеуменьшить
имен, названий и дат. Только интересные, неожиданные или забавные истории, профессионально вплетенные в контекст мировой истории, истории России, Англии, США и, конечно, истории Испании.
По ходу экскурсии Кирилл шутил и приводил комичные сюжеты. Это добавило позитивной и непринужденной атмосферы экскурсии. Периодически задавал каверзные вопросы, а ответы на них были связаны с очередной историей по город Картахена.
Маршрут занял всего 2 часа, но ощущение, что мы гуляли по этому замечательному городу целый день. Мы влюбились в этот город, думаю, благодаря Кириллу. И совершенно точно, что еще не раз сюда вернемся.
Настоятельно рекомендую всем гостям города пройтись с экскурсией от Кирилла по нему. Не пожалеете!
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