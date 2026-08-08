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Пешая 2.5 часа 16 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Картахена - наследница Карфагена Ожившие уроки истории, древние секреты и уникальный кофе на обзорной прогулке Начало: Площадь Порт Картахены рядом с гигантским флагшток... от €175 за всё до 4 чел. Пешая 2 часа 3 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Загадки времени и скрытые послания Картахены Побывать в ключевых точках города и расшифровать архитектурные коды от €180 за всё до 5 чел. Пешая 3 часа 4 отзыва Индивидуальная до 5 чел. Тайны, вермут и пиратские истории Картахены Разобраться в богатой истории города, насладиться его вкусами и архитектурой от €230 за всё до 5 чел. Пешая 3 часа 3 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Картахена - любовь с первого взгляда Погулять по городу четырёх цивилизаций и раскрыть его секреты Начало: На автовокзале Картахены от €130 за всё до 4 чел.

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