К Кирилл 5

Кирилл - один из лучших гидов, с кем мне доводилось слышать экскурсию. А экскурсий я слышал очень много, т. к. сам много лет работал экскурсоводом. Очень хорошо структурирован материал. Никаких незначащих имен, названий и дат. Только интересные, неожиданные или забавные истории, профессионально вплетенные в контекст мировой истории, истории России, Англии, США и, конечно, истории Испании. По ходу экскурсии Кирилл шутил и приводил комичные сюжеты. Это добавило позитивной и непринужденной атмосферы экскурсии. Периодически задавал каверзные вопросы, а ответы на них были связаны с очередной историей по город Картахена. Маршрут занял всего 2 часа, но ощущение, что мы гуляли по этому замечательному городу целый день. Мы влюбились в этот город, думаю, благодаря Кириллу. И совершенно точно, что еще не раз сюда вернемся. Настоятельно рекомендую всем гостям города пройтись с экскурсией от Кирилла по нему. Не пожалеете!