Все экскурсии в Картахене
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Картахене – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 2 ⭐ отзыва, цены от €150. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Картахене почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Испании на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
3ч
€150
за 1-10 чел.
Картахена — наследница Карфагена
Ожившие уроки истории, древние секреты и уникальный кофе на обзорной прогулке
Последние отзывы «Экскурсии Картахены»
- Отзыв на: Картахена — наследница КарфагенаККирилл31 июля 2020Кирилл - один из лучших гидов, с кем мне доводилось слышать экскурсию. А экскурсий я слышал очень много, т. к. сам много лет работал экскурсоводом. Очень хорошо структурирован материал. Никаких незначащих имен, названий и дат. Только интересные, неожиданные или забавные истории, профессионально вплетенные в контекст мировой истории, истории России, Англии, США и, конечно, истории Испании. По ходу экскурсии Кирилл шутил и приводил комичные сюжеты. Это добавило позитивной и непринужденной атмосферы экскурсии. Периодически задавал каверзные вопросы, а ответы на них были связаны с очередной историей по город Картахена. Маршрут занял всего 2 часа, но ощущение, что мы гуляли по этому замечательному городу целый день. Мы влюбились в этот город, думаю, благодаря Кириллу. И совершенно точно, что еще не раз сюда вернемся. Настоятельно рекомендую всем гостям города пройтись с экскурсией от Кирилла по нему. Не пожалеете!
- Отзыв на: Картахена — наследница КарфагенаЛЛуиза6 февраля 2020Содержательная, интересная экскурсия. Красивый город. Спасибо Кириллу.