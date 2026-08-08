Индивидуальная
до 4 чел.
Картахена - наследница Карфагена
Ожившие уроки истории, древние секреты и уникальный кофе на обзорной прогулке
Начало: Площадь Порт Картахены рядом с гигантским флагшток...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €175 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Загадки времени и скрытые послания Картахены
Побывать в ключевых точках города и расшифровать архитектурные коды
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны, вермут и пиратские истории Картахены
Разобраться в богатой истории города, насладиться его вкусами и архитектурой
10 авг в 09:30
11 авг в 09:30
от €230 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Картахена - любовь с первого взгляда
Погулять по городу четырёх цивилизаций и раскрыть его секреты
Начало: На автовокзале Картахены
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €130 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Картахене
Самые популярные экскурсии в Картахене
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Сколько стоит экскурсия по Картахене в августе 2026
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