Полезная информация о Логроньо
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Местное время в Логроньо
21:3345
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇪🇸 Испания
|Название города
|Логроньо
|По-английски
|Logrono
|Столица региона
|Логроньо является столицей региона
|Население города
|152 107 чел.
|Аэропорт
|Логроньо RJL
|Часовой пояс
|Europe/Madrid
|Средняя высота
|389 м. от уровня моря
Где находится Логроньо на карте
Логроньо