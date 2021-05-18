Всё о Логроньо

Полезная информация о Логроньо

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Местное время в Логроньо
21:3345
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇪🇸 Испания
Название городаЛогроньо
По-английскиLogrono
Столица регионаЛогроньо является столицей региона
Население города152 107 чел.
АэропортЛогроньо RJL
Часовой поясEurope/Madrid
Средняя высота389 м. от уровня моря

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