Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Попав сюда, путешественник сразу забывает про автомобили, толпу отпускников и вечную нехватку времени. Время сжимается, и путешественник забывает, что он турист. В нем просыпаются тени бесчисленных странников и рыцарей, которые семь-восемь веков назад бороздили пыльные дороги паломничества, торговли или войны. Он видит те же золотистые стены, какие видел пастух, гнавший стадо баранов в сторону Разеса или Черной горы; или каноник, верхом на муле ехавший к епископу на совет; или катар направлявшийся в замок 🏰 сеньора покровителя проповедников-еретиков. Путешественник с восхищением смотрит на башни и крепостные стены, где слышны, отголоски сражений, ржание лошадей и свист стрел, выпущенных из арбалета. Ему видятся рыцари, галопом выезжающие из ворот, или горожане-изгнанники, бегущие в одной рубашке по каменистым склонам…

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