Приглашаю посетить красочные места юга Франции-Каталонскую Францию или Французкую Каталонию, города Перпигньян, Коллиур и Лекат. Эти места всегда привлекали жителей страны, а сейчас привлекает огромное количество отдыхающих с прибрежных районов Коста Бравы.