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Красочный Юг Франции-Перпигньян, Коллиур и устрицы Леката

Наталия К.
Наталия К. – Гид из Льорета-де-Мара
Красочный Юг Франции-Перпигньян, Коллиур и устрицы Леката
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Красочный Юг Франции-Перпигньян, Коллиур и устрицы Леката
Красочный Юг Франции-Перпигньян, Коллиур и устрицы Леката

Что вы увидите

  • Старую часть Перпигньяна, мэрию, церковь Святого Иоакова, возможность сделать шопинг в универмаге "Галерея Ла Файет ".
  • Набережную Коллиура, дорогу "Фовизма", устричные фермы залива Лекат, возможность продегустировать свежие устрицы.
Приглашаю посетить красочные места юга Франции-Каталонскую Францию или Французкую Каталонию, города Перпигньян, Коллиур и Лекат. Эти места всегда привлекали жителей страны, а сейчас привлекает огромное количество отдыхающих с прибрежных районов Коста Бравы.
Что входит
  • Услуги гида
  • транспорт.
Что не входит
  • Входные билеты в королевский замок. Питание. Дегустация улиток.
Начало
🚩 По договорённости и клиентами
Место завершения
🏁 Возле вашего отеля.
Красочный Юг Франции-Перпигньян, Коллиур и устрицы Леката
Красочный Юг Франции-Перпигньян, Коллиур и устрицы Леката
Красочный Юг Франции-Перпигньян, Коллиур и устрицы Леката
Красочный Юг Франции-Перпигньян, Коллиур и устрицы Леката
Красочный Юг Франции-Перпигньян, Коллиур и устрицы Леката
Красочный Юг Франции-Перпигньян, Коллиур и устрицы Леката

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Наталия К.
Наталия К.
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