Старую часть Перпигньяна, мэрию, церковь Святого Иоакова, возможность сделать шопинг в универмаге "Галерея Ла Файет ".
Набережную Коллиура, дорогу "Фовизма", устричные фермы залива Лекат, возможность продегустировать свежие устрицы.
Приглашаю посетить красочные места юга Франции-Каталонскую Францию или Французкую Каталонию, города Перпигньян, Коллиур и Лекат. Эти места всегда привлекали жителей страны, а сейчас привлекает огромное количество отдыхающих с прибрежных районов Коста Бравы.
Что входит
Услуги гида
транспорт.
Что не входит
Входные билеты в королевский замок. Питание. Дегустация улиток.
Начало
🚩 По договорённости и клиентами
Место завершения
🏁 Возле вашего отеля.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.