Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

«Золотой пилой меленькие ангелы выпилили эти скалы для того, чтобы построить вам дворец» — текст Виролая (старинной баллады) Жасинта Вердагера выражает восхищение, которое вызывает у многих Монтсеррат, одушевленный тысячелетним поклонением Образу Святой Девы.

Гора, являющаяся во всех религиях символом присутствия божественного начала, стала в Монтсеррате местом христианского культа и основания в XI-ом веке бенедиктинского монастыря.

Во время своего второго путешествия Христофор Колумб, назвал в честь монастыря Монтсеррат остров 🏝️ в составе архипелага Малых Антильских островов, ныне британская колония. В 1522 году паломничество в Монтсеррат совершил основатель ордена иезуитов Игнатий Лойола…

Прикосновение к этой почитаемой реликвии, по легенде и по мнению многих людей, приносит удачу и исцеляет от многих недугов.

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