Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Гид S.
Гид S. – Гид из Льорета-де-Мара
Ним
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 7 человек

  • €621 за человека

    Заказать экскурсию
Ним
Ним — древний и современный, католический и протестантский, веселый и строгий, римский Ним живет и процветает благодаря такой своеобразной двойственности. Будто сотканный из шелка и джинсовой ткани «Деним», из упорства и красоты, Ним обладает потрясающим характером, в котором слились сила и стойкость, сдержанность и веселый нрав, шарм и строгость. Ниму две тысячи лет, две тысячи лет испытаний временем, две тысячи лет истории 📖, которая ковалась еще во времена, когда начал, формироваться великолепный архитектурный ансамбль Арены, Квадратного дома, Храма Дианы, Большой башни и Гарского моста. Все эти сокровища существуют поныне, и то, насколько хорошо они сохранились, поражает воображение! История Нима начинается в VI века до нашей эры, когда кельтское племя вольков-арекомиков обосновалось у источника воды, обожествив его и создав святилище. В 120 году до нашей эры вольки без боя сдались римским легионерам. В Ниме современность и история идут рука об руку: город 🏙️ продолжает расти в южном направлении, реконструируя особняки XVI — XVIII веков, реставрируя архитектурные памятники и доверяя проекты новой застройки звездам мировой архитектуры. Вы увидите «Каре искусств» лорда Нормана Фостера, «Колизей» Кисе Курокавы, жилой комплекс «Nemausus» Жана Нувеля…
Начало и место завершения
🚩 Lloret de Mar

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Гид S.
Гид S.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Сант Микель дель Фай
289
6 часов
Сант Микель дель Фай
Коллиур
342
8 часов
Коллиур
Самый высокий мост
449
10 часов
Самый высокий мост
Пальс
300
6 часов
Пальс
Перпиньян
342
8 часов
Перпиньян
Таррагона
353
8 часов
Таррагона

Еще несколько необычных экскурсий в Льорете-де-Маре

Красочный Юг Франции-Перпигньян, Коллиур и устрицы Леката
350
9 часов
Красочный Юг Франции-Перпигньян, Коллиур и устрицы Леката