Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Ним — древний и современный, католический и протестантский, веселый и строгий, римский Ним живет и процветает благодаря такой своеобразной двойственности. Будто сотканный из шелка и джинсовой ткани «Деним», из упорства и красоты, Ним обладает потрясающим характером, в котором слились сила и стойкость, сдержанность и веселый нрав, шарм и строгость. Ниму две тысячи лет, две тысячи лет испытаний временем, две тысячи лет истории 📖, которая ковалась еще во времена, когда начал, формироваться великолепный архитектурный ансамбль Арены, Квадратного дома, Храма Дианы, Большой башни и Гарского моста. Все эти сокровища существуют поныне, и то, насколько хорошо они сохранились, поражает воображение! История Нима начинается в VI века до нашей эры, когда кельтское племя вольков-арекомиков обосновалось у источника воды, обожествив его и создав святилище. В 120 году до нашей эры вольки без боя сдались римским легионерам. В Ниме современность и история идут рука об руку: город 🏙️ продолжает расти в южном направлении, реконструируя особняки XVI — XVIII веков, реставрируя архитектурные памятники и доверяя проекты новой застройки звездам мировой архитектуры. Вы увидите «Каре искусств» лорда Нормана Фостера, «Колизей» Кисе Курокавы, жилой комплекс «Nemausus» Жана Нувеля…