Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Пальс — уникальное место, насчитывающее немногим более 2800 жителей и являющееся сердцем региона Эмпурда. Древний город 🏙️, прекрасный образец готической архитектуры, сохранивший по сей день каменные стены, окружающие город, а также башню и замок 🏰. Первые документы, касающиеся средневековой деревни Пальс, датируются IX веком, однако есть признаки того, что дата его возникновения гораздо старше.

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