Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

«Я хочу, чтобы мой музей 🖼 был монолитом, лабиринтом, огромным сюрреалистическим объектом. Это будет абсолютно театральный музей. Приходящие сюда будут уходить с ощущением, будто им привиделся театральный сон. " Сальвадор Дали

Помимо знаменитых и мало знаменитых живописных работ Дали в музее вы увидите сделанные по его эскизам мебель, украшения, костюмы, флаконы для духов и знаменитое «Дождливое такси» — кадиллак, стоящий в центре внутреннего дворика.

Стоимость входных билетов в Театр-музей Сальвадора Дали — 12 евро (ювелирные изделия включены).

Предлагаем Вам следующие варианты проведения экскурсии: