Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Сальвадор Дали

Гид S.
Гид S. – Гид из Льорета-де-Мара
Сальвадор Дали
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 7 человек

  • €257 за человека

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Сальвадор Дали
«Я хочу, чтобы мой музей 🖼 был монолитом, лабиринтом, огромным сюрреалистическим объектом. Это будет абсолютно театральный музей. Приходящие сюда будут уходить с ощущением, будто им привиделся театральный сон. " Сальвадор Дали
Помимо знаменитых и мало знаменитых живописных работ Дали в музее вы увидите сделанные по его эскизам мебель, украшения, костюмы, флаконы для духов и знаменитое «Дождливое такси» — кадиллак, стоящий в центре внутреннего дворика.
Стоимость входных билетов в Театр-музей Сальвадора Дали — 12 евро (ювелирные изделия включены).

Предлагаем Вам следующие варианты проведения экскурсии:

  • 1) Театр-музей Сальвадора Дали;
  • 2) Театр-музей Сальвадора Дали + замок 🏰 Пуболь (подарок Дали своей супруге Гале, стоимость входных билетов 8 евро);
  • 3) Театр-музей Сальвадора Дали + Средневековая Жирона;
  • 4) Театр-музей Сальвадора Дали + Ампуриябрава (так называемая испанская Венеция, которая состоит из множества водных каналов);
  • 5) Треугольник Дали. Театр-музей Сальвадора Дали + замок Пуболь + дом Дали в Порт-Ильгат (необходимо предупредить заранее, для резервирования входных билетов в Порт-Ильгат. Стоимость входных билетов — 11 евро).
  • Детальная информация при контакте.
Начало и место завершения
🚩 Lloret de Mar

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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