Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

«Я хочу, чтобы мой музей 🖼 был монолитом, лабиринтом, огромным сюрреалистическим объектом. Это будет абсолютно театральный музей. Приходящие сюда будут уходить с ощущением, будто им привиделся театральный сон. " Сальвадор Дали
Помимо знаменитых и мало знаменитых живописных работ Дали в музее вы увидите сделанные по его эскизам мебель, украшения, костюмы, флаконы для духов и знаменитое «Дождливое такси» — кадиллак, стоящий в центре внутреннего дворика.
Стоимость входных билетов в Театр-музей Сальвадора Дали — 12 евро (ювелирные изделия включены).
Предлагаем Вам следующие варианты проведения экскурсии:
1) Театр-музей Сальвадора Дали;
2) Театр-музей Сальвадора Дали + замок 🏰 Пуболь (подарок Дали своей супруге Гале, стоимость входных билетов 8 евро);
3) Театр-музей Сальвадора Дали + Средневековая Жирона;
4) Театр-музей Сальвадора Дали + Ампуриябрава (так называемая испанская Венеция, которая состоит из множества водных каналов);
5) Треугольник Дали. Театр-музей Сальвадора Дали + замок Пуболь + дом Дали в Порт-Ильгат (необходимо предупредить заранее, для резервирования входных билетов в Порт-Ильгат. Стоимость входных билетов — 11 евро).
Детальная информация при контакте.
Начало и место завершения
🚩 Lloret de Mar
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 7 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.