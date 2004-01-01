Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Виадук Мийо — мостовое сооружение вантовой системы, проходящее через долину реки Тарн вблизи города Мийо в Южной Франции (департамент Аверон). Обеспечивает высокоскоростное движение из Парижа через Клермон-Ферран к городу Безье.

Виадук был создан по договору концессии французского правительства с группой «Eiffage» (французской конструкторской компанией, в которую в том числе входят мастерские Густава Эйфеля, построившего Эйфелевую башню). На момент строительства Виадук Мийо был самым высоким транспортным мостом в мире, одна из его опор имеет высоту 341 метр — немного выше чем Эйфелевая башня, и всего на 40 метров ниже, чем Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке.

Мост был торжественно открыт 14 декабря 2004 года. Опора Р2 имеет мировой рекорд высоты опоры моста с пилоном. Также дорожное полотно моста считается самым высоким дорожным полотном в мире.

Длина Виадука Мийо составляет 2 460 метров, высота над землей — 270 метров. Ширина дорожного полотна насчитывает 32 метра и включает четыре полосы, по две в каждом направлении, также имеются в наличии две резервные полосы. Семь опор поддерживают виадук. Глядя на Виадук Мийо можно предположить, что он бесконечен, благодаря радиусу кривизны в двадцать километров автомобили могут передвигаться по более четкой траектории.

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