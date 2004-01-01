Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Самый высокий мост

Гид S.
Гид S. – Гид из Льорета-де-Мара
Самый высокий мост
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 7 человек

  • €449 за человека

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Самый высокий мост
Виадук Мийо — мостовое сооружение вантовой системы, проходящее через долину реки Тарн вблизи города Мийо в Южной Франции (департамент Аверон). Обеспечивает высокоскоростное движение из Парижа через Клермон-Ферран к городу Безье.
Виадук был создан по договору концессии французского правительства с группой «Eiffage» (французской конструкторской компанией, в которую в том числе входят мастерские Густава Эйфеля, построившего Эйфелевую башню). На момент строительства Виадук Мийо был самым высоким транспортным мостом в мире, одна из его опор имеет высоту 341 метр — немного выше чем Эйфелевая башня, и всего на 40 метров ниже, чем Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке.
Мост был торжественно открыт 14 декабря 2004 года. Опора Р2 имеет мировой рекорд высоты опоры моста с пилоном. Также дорожное полотно моста считается самым высоким дорожным полотном в мире.
Длина Виадука Мийо составляет 2 460 метров, высота над землей — 270 метров. Ширина дорожного полотна насчитывает 32 метра и включает четыре полосы, по две в каждом направлении, также имеются в наличии две резервные полосы. Семь опор поддерживают виадук. Глядя на Виадук Мийо можно предположить, что он бесконечен, благодаря радиусу кривизны в двадцать километров автомобили могут передвигаться по более четкой траектории.
Детальная информация о вариантах проведения данной экскурсии 🧭 при контакте.
Начало и место завершения
🚩 Lloret de Mar

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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