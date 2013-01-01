Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

В южной части Франции, между Перпиньяном и Нарбонной, площадью в 300 гектаров на Средиземном море 🌊 вблизи города Сижеан, находится большой европейский сафари-зоопарк, который насчитывает более 3800 видов разнообразных животных. Официальное открытие европейского сафари-зоопарка состоялось восьмого апреля 1974 года. Условия обитания максимально приближенные к естественным.

Здесь Вы сможете увидеть кенгуру из далекой Австралии, львов из центральной Африки, гималайских медвежат, вьетнамских свинок, каталонских осликов, американских буйволов, носорогов, жирафов, антилоп, слонов, морских свинок, розовых фламинго… и даже белого павлина. Путешествие по территории сафари осуществляется на автомобиле 🚘, по территории зоопарка — пешком. За 2013 год сафари-зоопарк посетили около 11 миллионов человек.

Детальная информация о вариантах проведения данной экскурсии 🧭 при контакте.