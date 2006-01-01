Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Винные погреба Торрес

Гид S.
Гид S. – Гид из Льорета-де-Мара
Винные погреба Торрес
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 7 человек

  • €300 за человека

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Винные погреба Торрес
«Torres» — одна из самых знаменитых в мире винодельческих компаний. Продукцию марки «Torres» предпочитает король Испании, популярный актер Антонио Бандерес и многие другие известные люди.
Часть виноградников Торрес находится в окрестностях Барселоны, на землях, где еще в античные времена производили великолепные красные вина.
Одним из первых виноделов на Пиренейском (Иберийском) полуострове были финикийцы и греки. Позже, в 218 году до нашей эры сюда прибыли римляне. Именно они превратили виноделие в мощную отрасль сельского хозяйства. Некоторые документы подтверждают о том, что Риму пришлось принять закон, запрещающий ввоз вина из Каталонии, чтобы защитить собственных производителей.
Компания Торрес была основана в 1870 году. Однако виноградарством и виноделием семья Торрес, с давних пор обосновавшаяся в старинном испанском городке Вилафранка дель Пенедес, занимается с начала XVII века.
Вина этого региона относятся к разряду самых интересных и богатых по аромату, вкусу и послевкусию.
Также компания владеет виноградниками в Чили, Калифорнии и в других регионах Испании.
Семья Торрес является членом «Primium Familae Vini», куда входят ведущие семейные винодельческие предприятия в мире. А в 2006 году журнал «Wine Enthusiast» назвал Торрес лучшей европейской винодельней года.
Побывав в Каталонии, не забудьте совершить увлекательное путешествие по винному заводу и виноградникам на специальном маленьком поезде 🚂, неподалеку от Вилафранка дель Пенедес. Завершением экскурсии 🧭 станет дегустация высококачественных вин Торрес.
Детальная информация о вариантах проведения данной экскурсии при контакте.
Начало и место завершения
🚩 Lloret de Mar

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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