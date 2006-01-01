Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

«Torres» — одна из самых знаменитых в мире винодельческих компаний. Продукцию марки «Torres» предпочитает король Испании, популярный актер Антонио Бандерес и многие другие известные люди.

Часть виноградников Торрес находится в окрестностях Барселоны, на землях, где еще в античные времена производили великолепные красные вина.

Одним из первых виноделов на Пиренейском (Иберийском) полуострове были финикийцы и греки. Позже, в 218 году до нашей эры сюда прибыли римляне. Именно они превратили виноделие в мощную отрасль сельского хозяйства. Некоторые документы подтверждают о том, что Риму пришлось принять закон, запрещающий ввоз вина из Каталонии, чтобы защитить собственных производителей.

Компания Торрес была основана в 1870 году. Однако виноградарством и виноделием семья Торрес, с давних пор обосновавшаяся в старинном испанском городке Вилафранка дель Пенедес, занимается с начала XVII века.

Вина этого региона относятся к разряду самых интересных и богатых по аромату, вкусу и послевкусию.

Также компания владеет виноградниками в Чили, Калифорнии и в других регионах Испании.

Семья Торрес является членом «Primium Familae Vini», куда входят ведущие семейные винодельческие предприятия в мире. А в 2006 году журнал «Wine Enthusiast» назвал Торрес лучшей европейской винодельней года.

Побывав в Каталонии, не забудьте совершить увлекательное путешествие по винному заводу и виноградникам на специальном маленьком поезде 🚂, неподалеку от Вилафранка дель Пенедес. Завершением экскурсии 🧭 станет дегустация высококачественных вин Торрес.

Детальная информация о вариантах проведения данной экскурсии при контакте.