Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Гид S.
Гид S. – Гид из Льорета-де-Мара
Жирона
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 7 человек

  • €240 за человека

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Жирона
Кажется, что средневековые кварталы Жироны все еще хранят память о событиях, происходивших здесь на протяжении столетий.
Для романтиков Жирона — настоящий клад. Почти о каждой улице, о каждом доме сложена легенда: есть здесь и ведьма, пугающая детей, и двухвостая русалка с роскошными волосами, и хитрый бесенок, помогающий избавиться от долгов.
Общепринятая привычка бросать в фонтан ⛲ монетку, чтобы вернуться, в Жироне заменена оригинальным ритуалом. Есть в городе поговорка «Кто не поцелует зад львицы (леона), не сможет стать гражданином Жироны». Теперь для желающих побывать здесь еще раз к заду львицы подставлена лесенка, а раньше приходилось взбираться на столб.
Сейчас некоторые здания старинных церквей и монастырей используют как театр и учебные залы университета, но древний колокол все так же отбивает время на колокольне кафедрального собора города, который считается самым широким в мире, построенным в стиле готики.
Тут же недалеко полуразрушенная башня Жиронейя напоминает героические сцены обороны города от наполеоновских солдат. Недаром Жирону называют трижды бессмертной — трижды Наполеон пытался взять город 🏙️, погибла треть населения города и лишь, когда Жирона лишилась своих защитников, французы смогли войти в дымящиеся развалины. Потом они же восстанавливали город и сажали платаны в городском парке 🌳, среди которых и сейчас приятно прогуляться 👣 в любое время года.
Детальная информация о вариантах проведения данной экскурсии 🧭 при контакте.
Начало и место завершения
🚩 Lloret de Mar

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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