Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Кажется, что средневековые кварталы Жироны все еще хранят память о событиях, происходивших здесь на протяжении столетий.

Для романтиков Жирона — настоящий клад. Почти о каждой улице, о каждом доме сложена легенда: есть здесь и ведьма, пугающая детей, и двухвостая русалка с роскошными волосами, и хитрый бесенок, помогающий избавиться от долгов.

Общепринятая привычка бросать в фонтан ⛲ монетку, чтобы вернуться, в Жироне заменена оригинальным ритуалом. Есть в городе поговорка «Кто не поцелует зад львицы (леона), не сможет стать гражданином Жироны». Теперь для желающих побывать здесь еще раз к заду львицы подставлена лесенка, а раньше приходилось взбираться на столб.

Сейчас некоторые здания старинных церквей и монастырей используют как театр и учебные залы университета, но древний колокол все так же отбивает время на колокольне кафедрального собора города, который считается самым широким в мире, построенным в стиле готики.

Тут же недалеко полуразрушенная башня Жиронейя напоминает героические сцены обороны города от наполеоновских солдат. Недаром Жирону называют трижды бессмертной — трижды Наполеон пытался взять город 🏙️, погибла треть населения города и лишь, когда Жирона лишилась своих защитников, французы смогли войти в дымящиеся развалины. Потом они же восстанавливали город и сажали платаны в городском парке 🌳, среди которых и сейчас приятно прогуляться 👣 в любое время года.

Детальная информация о вариантах проведения данной экскурсии 🧭 при контакте.