Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Очаровательная и незабываемая экскурсия ⛳ в Средневековье, в глубинки Каталонии. Где каждый дом, каждый кусочек местности позируют для фотографии 📸. Места, города и люди, которых время как бы не касается. Проходят столетия, проносятся войны, рушатся режимы — и все где-то там, в другом мире. А здесь также, как много лет назад, стоят крепостные стены, качается на ветру мостик через реку, красными огоньками гераней зазывают путников окошки добротных каменных домиков и плывет колокольный звон.

Бесалу — историческая столица ⭐️ области Ла Гарроча. Этот городок-музей под открытым небом называют жемчужиной средневекового каталонского зодчества. Бесалу был основан римлянами, как крепость на одной из дорог, соединявшей центр Империи с завоеванными землями Иберийского полуострова.

Рупит — маленький городок, который находится на территории природного вулканического парка Гарроча, его улицы не совсем обычные. Они представляют собой застывшую вулканическую лаву. Каждый уголок этих улиц неповторим и очарователен. Есть тут одна шутливая традиция — дарить статуэтки «кагоньеров». Среди улочек в сувенирных магазинах их можно найти. Изначально «кагоньер» — это какающий мальчик…

Посещение таких старинных мест в северной Каталонии как Палс и Ператальяда, застывших во времени — узкие улочки, выложенные камнем, тихие уютные старинные мини-площади, смотровые площадки с изумительными видами — уникальная возможность окунуться в эпоху средневековья Каталонии и узнать о ее великом прошлом.

Мы предлагаем Вам большое разнообразие вариантов проведения данной экскурсии 🧭. Бесалу, Рупит, Жирона, Риполь, монастырь Сант Пере де Родес, монастырь Сант Мигель дель Фаи, Палс и Ператальяда.

Детальная информация о вариантах проведения данной экскурсии при контакте.