Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Золотое кольцо Каталонии

Гид S.
Гид S. – Гид из Льорета-де-Мара
Золотое кольцо Каталонии
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 7 человек

  • €321 за человека

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Золотое кольцо Каталонии
Очаровательная и незабываемая экскурсия ⛳ в Средневековье, в глубинки Каталонии. Где каждый дом, каждый кусочек местности позируют для фотографии 📸. Места, города и люди, которых время как бы не касается. Проходят столетия, проносятся войны, рушатся режимы — и все где-то там, в другом мире. А здесь также, как много лет назад, стоят крепостные стены, качается на ветру мостик через реку, красными огоньками гераней зазывают путников окошки добротных каменных домиков и плывет колокольный звон.
Бесалу — историческая столица ⭐️ области Ла Гарроча. Этот городок-музей под открытым небом называют жемчужиной средневекового каталонского зодчества. Бесалу был основан римлянами, как крепость на одной из дорог, соединявшей центр Империи с завоеванными землями Иберийского полуострова.
Рупит — маленький городок, который находится на территории природного вулканического парка Гарроча, его улицы не совсем обычные. Они представляют собой застывшую вулканическую лаву. Каждый уголок этих улиц неповторим и очарователен. Есть тут одна шутливая традиция — дарить статуэтки «кагоньеров». Среди улочек в сувенирных магазинах их можно найти. Изначально «кагоньер» — это какающий мальчик…
Посещение таких старинных мест в северной Каталонии как Палс и Ператальяда, застывших во времени — узкие улочки, выложенные камнем, тихие уютные старинные мини-площади, смотровые площадки с изумительными видами — уникальная возможность окунуться в эпоху средневековья Каталонии и узнать о ее великом прошлом.
Мы предлагаем Вам большое разнообразие вариантов проведения данной экскурсии 🧭. Бесалу, Рупит, Жирона, Риполь, монастырь Сант Пере де Родес, монастырь Сант Мигель дель Фаи, Палс и Ператальяда.
Детальная информация о вариантах проведения данной экскурсии при контакте.
Начало и место завершения
🚩 Lloret de Mar

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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