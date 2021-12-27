Что вас ожидает

Сказочный Алькасар

Королевская крепость, вдохновившая Уолта Диснея на образ волшебных замков, одна из главных визитных карточек Сеговии. Я расскажу об эпохах, которые можно разглядеть в удачно сохранившихся интерьерах и предметах быта. Вы услышите историю Алькасара, в которой он успел побывать и фортификационным сооружением, и государственной тюрьмой, и артиллерийская академией. Во многих залах познакомитесь с впечатляющим убранством времен Филлиппа II; а в Зале Оружия увидите арбалет Карла V. Поговорим об отце-основателе замка, Альфонсо VIII, и секретах, которые непременно окутывают любую средневековую крепость.

Древнеримский акведук

Также в программе — один из самых хорошо сохранившихся акведуков эпохи расцвета Римской империи. Вы узнаете о создании удивительного гранитного водопровода, построенного без какого-либо цементирующего раствора и вплоть до недавнего времени обеспечивающего водой весь город!

«Дама соборов»

На прогулке вы познакомитесь с еще одной знаковой достопримечательностью города: последним построенным в Испании собором в стиле пламенеющей готики. Осматривая высокие своды, элегантный и ажурный декор кафедрального собора, или собора Святой Марии, вы услышите историю коронации знаменитой Изабеллы II, стоявшей у истоков современной единой Испании. И оцените впечатляющие панорамы храма, обозреваемого из любой точки города.

Знаменитый молочный поросенок

Знакомство с Сеговией было бы неполным без фирменного блюда — молочного поросенка, запечённого в «живой» печи и разделанного тарелками. Я расскажу об известном рестораторе, Доне Кандидо, и изобретенном им рецепте гастрономического чуда Сеговии. В культовый ресторан попасть будет непросто (столики бронируются едва ли не за несколько лет), но я подскажу другие заведения, где также готовят

После экскурсии вы сможете самостоятельно посетить музеи, где представлены старинные произведения мастеров Испании и других стран.

Организационные детали

Дополнительные расходы: