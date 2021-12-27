Сеговия — столица королей Кастилии

Побывать в старинной испанской сказке и открыть исторические сюжеты на обзорной прогулке по городу

Индивидуально
для 4 чел.
Час езды от Мадрида — и вы в средневековой Испании, с замками, вдохновившими У.

Диснея, памятниками Древнего Рима и знаковыми храмами.

Я познакомлю вас с историей одной из красивейших испанских крепостей, последнего готического собора Европы и акведука.

А также расскажу о главном гастрономическом шедевре Сеговии.
Сеговия — столица королей Кастилии
Сеговия — столица королей Кастилии
Сеговия — столица королей Кастилии
Сеговия — столица королей Кастилии
Сеговия — столица королей Кастилии
Сеговия — столица королей Кастилии
Сеговия — столица королей Кастилии
Сеговия — столица королей Кастилии
Сеговия — столица королей Кастилии
Сеговия — столица королей Кастилии
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Сказочный Алькасар

Королевская крепость, вдохновившая Уолта Диснея на образ волшебных замков, одна из главных визитных карточек Сеговии. Я расскажу об эпохах, которые можно разглядеть в удачно сохранившихся интерьерах и предметах быта. Вы услышите историю Алькасара, в которой он успел побывать и фортификационным сооружением, и государственной тюрьмой, и артиллерийская академией. Во многих залах познакомитесь с впечатляющим убранством времен Филлиппа II; а в Зале Оружия увидите арбалет Карла V. Поговорим об отце-основателе замка, Альфонсо VIII, и секретах, которые непременно окутывают любую средневековую крепость.

Древнеримский акведук

Также в программе — один из самых хорошо сохранившихся акведуков эпохи расцвета Римской империи. Вы узнаете о создании удивительного гранитного водопровода, построенного без какого-либо цементирующего раствора и вплоть до недавнего времени обеспечивающего водой весь город!

«Дама соборов»

На прогулке вы познакомитесь с еще одной знаковой достопримечательностью города: последним построенным в Испании собором в стиле пламенеющей готики. Осматривая высокие своды, элегантный и ажурный декор кафедрального собора, или собора Святой Марии, вы услышите историю коронации знаменитой Изабеллы II, стоявшей у истоков современной единой Испании. И оцените впечатляющие панорамы храма, обозреваемого из любой точки города.

Знаменитый молочный поросенок

Знакомство с Сеговией было бы неполным без фирменного блюда — молочного поросенка, запечённого в «живой» печи и разделанного тарелками. Я расскажу об известном рестораторе, Доне Кандидо, и изобретенном им рецепте гастрономического чуда Сеговии. В культовый ресторан попасть будет непросто (столики бронируются едва ли не за несколько лет), но я подскажу другие заведения, где также готовят

После экскурсии вы сможете самостоятельно посетить музеи, где представлены старинные произведения мастеров Испании и других стран.

Организационные детали

Дополнительные расходы:

  • Трансфер Мадрид-Сеговия-Мадрид — от 100€
  • Билеты в Алькасар — 6€/чел.
  • Билет в собор — 3€/чел. (посещение по желанию)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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