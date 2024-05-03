Экскурсии на автобусе в Мадриде

Найдено 5 экскурсий в категории «На автобусе» в Мадриде на русском языке, цены от €70. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Мадрида - в монастырь Эскориал (на автобусе или арендованном транспорте)
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Из Мадрида - в монастырь Эскориал (на автобусе или арендованном транспорте)
Эскориал, всего в часе езды от Мадрида, удивит вас своей архитектурой и историей. Узнайте о королях Испании и насладитесь видами королевских садов
11 июня в 09:00
13 июня в 09:30
180 за всё до 2 чел.
Экскурсия из Мадрида в Толедо
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
38 отзывов
Экскурсия из Мадрида в Толедо
Начало: Площадь Испании (Мадрид)
Расписание: ср. 14:00, пн в 09:30
10 июня в 09:30
12 июня в 14:00
70 за человека
Из Мадрида в Сеговию на один день
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
12 отзывов
Из Мадрида в Сеговию на один день
Начало: Гид заберёт вас из вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
250 за всё до 6 чел.
Дворец-монастырь Эскориал и Долина Павших
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
18 отзывов
Дворец-монастырь Эскориал и Долина Павших
Начало: Гид заберёт вас из вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
240 за всё до 6 чел.
Экскурсия по прекрасному пригороду Мадрида - Алкала де Энарес
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
Путешествие по Алкала де Энарес: от Сервантеса до университетской истории
Погрузитесь в историю Алкала де Энарес, где каждый уголок рассказывает уникальные истории о Сервантесе, Колумбе и великих умах Испании
Начало: Гид заберёт вас из вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
240 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «На автобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мадриде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Из Мадрида - в монастырь Эскориал (на автобусе или арендованном транспорте)
  2. Экскурсия из Мадрида в Толедо
  3. Из Мадрида в Сеговию на один день
  4. Дворец-монастырь Эскориал и Долина Павших
  5. Экскурсия по прекрасному пригороду Мадрида - Алкала де Энарес
Какие места ещё посмотреть в Мадриде
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Музей Прадо
  3. Парк ретиро
  4. Улица Гран Виа
  5. Собор Альмудена
  6. Сады Сабатини
  7. Королевский дворец
  8. Стадион Реал Мадрид
Сколько стоит экскурсия по Мадриду в июне 2024
Сейчас в Мадриде в категории "На автобусе" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 70 до 250. Туристы уже оставили гидам 69 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Мадриде (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год на автобусе, 69 ⭐ отзывов, цены от €70. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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