1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Из Мадрида - в монастырь Эскориал (на автобусе или арендованном транспорте)
Эскориал, всего в часе езды от Мадрида, удивит вас своей архитектурой и историей. Узнайте о королях Испании и насладитесь видами королевских садов
11 июня в 09:00
13 июня в 09:30
€180 за всё до 2 чел.
Групповая
5 часов
Экскурсия из Мадрида в Толедо
Начало: Площадь Испании (Мадрид)
Расписание: ср. 14:00, пн в 09:30
10 июня в 09:30
12 июня в 14:00
€70 за человека
Индивидуальная
6 часов
Из Мадрида в Сеговию на один день
Начало: Гид заберёт вас из вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Дворец-монастырь Эскориал и Долина Павших
Начало: Гид заберёт вас из вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€240 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие по Алкала де Энарес: от Сервантеса до университетской истории
Погрузитесь в историю Алкала де Энарес, где каждый уголок рассказывает уникальные истории о Сервантесе, Колумбе и великих умах Испании
Начало: Гид заберёт вас из вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€240 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий3 мая 2024Ездил в Эскориал на автобусе, отличный экскурсовод, очень содержательный рассказ. Отлично провел аремя
- РРодченко27 ноября 2023Это было прекрасное путешествие с внимательным и очень знающим свое дело гидом Алеком. Много полезной и разнообразной информации, незабываемые впечатления от Сеговии и путешествия!
- ЕЕлена15 июня 2023Гид (Алик) эрудированный, с чуством юмора. Экскурсия прошла на одном дыхании. Очень информативно и интересно. Спасибо гиду за его профессионализм и созданную атмосферу интереса и восхищения к таинственному и величественному Толедо.
- ООльга4 января 2020Все понравилось!
- AAndrei4 января 2020.
- SSergey2 ноября 2019Небольшой древний город, римский акведук; АльКазар, много маленьких храмов, очень красивые пейзажи, кафедральный собор.
Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «На автобусе»
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