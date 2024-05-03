Д Дмитрий Из Мадрида - в монастырь Эскориал (на автобусе или арендованном транспорте) Ездил в Эскориал на автобусе, отличный экскурсовод, очень содержательный рассказ. Отлично провел аремя

Р Родченко Из Мадрида в Сеговию на один день Это было прекрасное путешествие с внимательным и очень знающим свое дело гидом Алеком. Много полезной и разнообразной информации, незабываемые впечатления от Сеговии и путешествия!

Е Елена Экскурсия из Мадрида в Толедо Гид (Алик) эрудированный, с чуством юмора. Экскурсия прошла на одном дыхании. Очень информативно и интересно. Спасибо гиду за его профессионализм и созданную атмосферу интереса и восхищения к таинственному и величественному Толедо.

О Ольга Дворец-монастырь Эскориал и Долина Павших Все понравилось!

A Andrei Дворец-монастырь Эскориал и Долина Павших .