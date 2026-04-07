3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мадрид - город с богатой историей и уникальной культурой, и нет лучшего способа познакомиться с ним, чем велосипедная экскурсия.Это приключение позволит вам насладиться свежим воздухом и увидеть главные достопримечательности, такие

как квартал Габсбургов, Пласа Майор, Пласа-де-ла-Вилья, кафедральный собор де Альмудена и Королевский дворец. Вы также посетите Восточную площадь, сады Сабатини и храм Дебод, который был перенесен из Египта. Вторая часть маршрута приведет вас на площади Испании и Изабель II, в литературный квартал "Баррио де Лас Летрас", где вы окунетесь в атмосферу "Золотого века" испанской литературы, и завершится в парке Ретиро. Экскурсия включает в себя аренду прогулочного велосипеда, а также интересные рассказы о традициях, истории и архитектуре Мадрида. Необходимы навыки езды на велосипеде. Количество мест ограничено, поэтому забронируйте свое место заранее и подготовьтесь к незабываемому путешествию по сердцу испанской столицы

Описание экскурсии

Знаковые места исторического центра

Вы увидите главные достопримечательности Мадрида: квартал Габсбургов, центральную площадь Пласа Майор, древнюю Пласа-де-ла-Вилья, великолепный кафедральный собор де Альмудена и официальную резиденцию монархов — Королевский дворец. А еще познакомитесь с Восточной площадью и окунетесь в романтическую атмосферу садов Сабатини. Далее проследуете к самому старому сооружению столицы — храму Дебод, благополучно переместившемуся на мадридские вершины более сорока лет назад из ривьеры реки Нил в Египте. Я расскажу интересные факты из истории города, его улиц и кварталов, о традициях и нравах жителей, а также уделю внимание особенностям главных архитектурных памятников.

Богемный квартал и легендарный парк

Во второй части экскурсии вы заедете на площади Испании и Изабель II, после чего посетите литературный квартал «Баррио де Лас Летрас» — излюбленное место отдыха мадридцев и гостей столицы. Здесь вы ощутите дух гениев испанской литературы XVII столетия, названного «Золотым веком» в истории страны, увидите дом Лопе де Вега и место, где жил и творил Мигель де Сервантес, а также насладитесь богемной атмосферой площади святой Анны. Далее впечатлитесь подвесными садами, созданными по проекту известного французского биолога Патрика Бланка, «заблудитесь» в парке Ретиро и заглянете на площадь «Ворота Солнца».

Организационные детали