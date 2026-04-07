3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Это приключение позволит вам насладиться свежим воздухом и увидеть главные достопримечательности, такие
6 причин купить эту экскурсию
- 🚴♂️ Увлекательная велопрогулка
- 🏛️ Знакомство с главными достопримечательностями
- 📚 Интересные исторические факты
- 🌳 Прогулка по живописным паркам
- 👑 Посещение Королевского дворца
- 📸 Отличные фотомоменты
Что можно увидеть
- Квартал Габсбургов
- Пласа Майор
- Пласа-де-ла-Вилья
- Кафедральный собор де Альмудена
- Королевский дворец
- Восточная площадь
- Сады Сабатини
- Храм Дебод
- Площадь Испании
- Площадь Изабель II
- Баррио де Лас Летрас
- Дом Лопе де Вега
- Место проживания Мигеля де Сервантеса
- Площадь святой Анны
- Подвесные сады Патрика Бланка
- Парк Ретиро
- Площадь Ворота Солнца
Описание экскурсии
Знаковые места исторического центра
Вы увидите главные достопримечательности Мадрида: квартал Габсбургов, центральную площадь Пласа Майор, древнюю Пласа-де-ла-Вилья, великолепный кафедральный собор де Альмудена и официальную резиденцию монархов — Королевский дворец. А еще познакомитесь с Восточной площадью и окунетесь в романтическую атмосферу садов Сабатини. Далее проследуете к самому старому сооружению столицы — храму Дебод, благополучно переместившемуся на мадридские вершины более сорока лет назад из ривьеры реки Нил в Египте. Я расскажу интересные факты из истории города, его улиц и кварталов, о традициях и нравах жителей, а также уделю внимание особенностям главных архитектурных памятников.
Богемный квартал и легендарный парк
Во второй части экскурсии вы заедете на площади Испании и Изабель II, после чего посетите литературный квартал «Баррио де Лас Летрас» — излюбленное место отдыха мадридцев и гостей столицы. Здесь вы ощутите дух гениев испанской литературы XVII столетия, названного «Золотым веком» в истории страны, увидите дом Лопе де Вега и место, где жил и творил Мигель де Сервантес, а также насладитесь богемной атмосферой площади святой Анны. Далее впечатлитесь подвесными садами, созданными по проекту известного французского биолога Патрика Бланка, «заблудитесь» в парке Ретиро и заглянете на площадь «Ворота Солнца».
Организационные детали
- Для участия в экскурсии обязательно наличие навыков езды на велосипеде.
- Количество предполагаемых мест для посещения может измениться по не зависящим от нас причинам: массовые городские события, природные катаклизмы, физические возможности путешественников.
- Модель велосипеда не всегда соответствует изображенной на фотографиях и зависит от наличия транспорта на данный момент.
- В стоимость экскурсии включена оплата аренды прогулочного велосипеда. Использование велосипеда с электроприводом предполагает увеличение стоимости аренды.
- При количестве участников более 6 человек — скидка.
- Участие детей (начиная с подросткового возраста) оговаривается предварительно. Наличие шлема — обязательное условие.
- Начало экскурсии — индивидуально, окончание — до заката солнца.