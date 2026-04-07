3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Велопрогулка по Мадриду: влюбиться в город за три часа

Погрузитесь в атмосферу Мадрида, наслаждаясь велопрогулкой по его знаковым местам. Идеальный способ увидеть город под новым углом
Мадрид - город с богатой историей и уникальной культурой, и нет лучшего способа познакомиться с ним, чем велосипедная экскурсия.

Это приключение позволит вам насладиться свежим воздухом и увидеть главные достопримечательности, такие
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как квартал Габсбургов, Пласа Майор, Пласа-де-ла-Вилья, кафедральный собор де Альмудена и Королевский дворец. Вы также посетите Восточную площадь, сады Сабатини и храм Дебод, который был перенесен из Египта.

Вторая часть маршрута приведет вас на площади Испании и Изабель II, в литературный квартал "Баррио де Лас Летрас", где вы окунетесь в атмосферу "Золотого века" испанской литературы, и завершится в парке Ретиро.

Экскурсия включает в себя аренду прогулочного велосипеда, а также интересные рассказы о традициях, истории и архитектуре Мадрида. Необходимы навыки езды на велосипеде.

Количество мест ограничено, поэтому забронируйте свое место заранее и подготовьтесь к незабываемому путешествию по сердцу испанской столицы

5
22 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚴‍♂️ Увлекательная велопрогулка
  • 🏛️ Знакомство с главными достопримечательностями
  • 📚 Интересные исторические факты
  • 🌳 Прогулка по живописным паркам
  • 👑 Посещение Королевского дворца
  • 📸 Отличные фотомоменты
Велопрогулка по Мадриду: влюбиться в город за три часа
Велопрогулка по Мадриду: влюбиться в город за три часа
Велопрогулка по Мадриду: влюбиться в город за три часа

Что можно увидеть

  • Квартал Габсбургов
  • Пласа Майор
  • Пласа-де-ла-Вилья
  • Кафедральный собор де Альмудена
  • Королевский дворец
  • Восточная площадь
  • Сады Сабатини
  • Храм Дебод
  • Площадь Испании
  • Площадь Изабель II
  • Баррио де Лас Летрас
  • Дом Лопе де Вега
  • Место проживания Мигеля де Сервантеса
  • Площадь святой Анны
  • Подвесные сады Патрика Бланка
  • Парк Ретиро
  • Площадь Ворота Солнца

Описание экскурсии

Знаковые места исторического центра

Вы увидите главные достопримечательности Мадрида: квартал Габсбургов, центральную площадь Пласа Майор, древнюю Пласа-де-ла-Вилья, великолепный кафедральный собор де Альмудена и официальную резиденцию монархов — Королевский дворец. А еще познакомитесь с Восточной площадью и окунетесь в романтическую атмосферу садов Сабатини. Далее проследуете к самому старому сооружению столицы — храму Дебод, благополучно переместившемуся на мадридские вершины более сорока лет назад из ривьеры реки Нил в Египте. Я расскажу интересные факты из истории города, его улиц и кварталов, о традициях и нравах жителей, а также уделю внимание особенностям главных архитектурных памятников.

Богемный квартал и легендарный парк

Во второй части экскурсии вы заедете на площади Испании и Изабель II, после чего посетите литературный квартал «Баррио де Лас Летрас» — излюбленное место отдыха мадридцев и гостей столицы. Здесь вы ощутите дух гениев испанской литературы XVII столетия, названного «Золотым веком» в истории страны, увидите дом Лопе де Вега и место, где жил и творил Мигель де Сервантес, а также насладитесь богемной атмосферой площади святой Анны. Далее впечатлитесь подвесными садами, созданными по проекту известного французского биолога Патрика Бланка, «заблудитесь» в парке Ретиро и заглянете на площадь «Ворота Солнца».

Организационные детали

  • Для участия в экскурсии обязательно наличие навыков езды на велосипеде.
  • Количество предполагаемых мест для посещения может измениться по не зависящим от нас причинам: массовые городские события, природные катаклизмы, физические возможности путешественников.
  • Модель велосипеда не всегда соответствует изображенной на фотографиях и зависит от наличия транспорта на данный момент.
  • В стоимость экскурсии включена оплата аренды прогулочного велосипеда. Использование велосипеда с электроприводом предполагает увеличение стоимости аренды.
  • При количестве участников более 6 человек — скидка.
  • Участие детей (начиная с подросткового возраста) оговаривается предварительно. Наличие шлема — обязательное условие.
  • Начало экскурсии — индивидуально, окончание — до заката солнца.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Опера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий
Василий — ваш гид в Мадриде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 329 туристов
Дипломированный гид по Мадриду и автономии. В сфере мадридского туризма более с 2013 года на постоянной основе, имею опыт работы в сопровождении больших групп как в пеших, так и автобусных прогулках по Мадриду и окрестным городам, велосипедные экскурсии. Опыт переводчика и вип-сопровождения. Бесконечно влюблён в Мадрид и его историю. Получаю истинное удовольствие, когда знакомлю с ним гостей!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
4
3
2
1
П
Хорошая экскурсия — лёгкая, динамичная, бодрая, не скучная. Василий давно живёт в Мадриде, реально знает город изнутри: рассказывает куча интересных деталей про площади, парки, здания — ощущение, что у него
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про каждый дом есть история. И главное — видно, что он Мадрид прям любит, это передаётся по ходу маршрута. Приятно встретить человека, который круто интегрировался в испанскую культуру, прекрасно владеет языком, понимает менталитет мадридцев, знает тонкости кухни, знает историю города. Экускурсия профессионально подготовлена. Со всякими специальными материалами, фотографиями и отсылками к разным эпохам жизни испанской империи.
Сам Мадрид, если честно, не самый велосипедный город, но с Василием вообще без напряга: все спокойно, безопасно и при этом весело. В какой-то момент ловишь себя на мысли, что хочется кататься ещё. Хочется и других эскурсий на великах, так как надо сжигать каллории после всех торитилий и бакадильо). Очень рекомендую!

Василий
Василий
Ответ организатора:
Пётр, огромное спасибо за такой тёплый и вдумчивый отзыв! Для меня особенно приятно читать, что вы почувствовали именно то настроение,
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которое я стараюсь передать на каждой экскурсии — любовь к Мадриду, его истории и его живой атмосфере.
Мне очень радостно, что маршрут показался вам лёгким, динамичным и при этом насыщенным интересными деталями. Я действительно стараюсь, чтобы за каждым домом, площадью или парком открывалась маленькая история, а специальные материалы и фотографии помогали представить разные эпохи жизни города и Испанской империи.
Отдельно благодарю за слова о безопасности и комфорте велопрогулки. Вы правы — Мадрид не всегда считается самым велосипедным городом, поэтому для меня важно, чтобы гости чувствовали себя спокойно, уверенно и могли просто наслаждаться дорогой, разговорами и атмосферой города.
И особенно приятно, что у вас появилось желание кататься ещё — значит, цель достигнута! Буду очень рад снова встретиться с вами на новых маршрутах и продолжить «сжигать калории» после тортилий и бокадильо 😄 Спасибо за доверие и рекомендацию!
До новых встреч в Мадриде!
Василий

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Наталья
Огромная благодарность Василию за интересную и необычную экскурсию по Мадриду. На велосипедах посетили достаточно большое количество мест, которые не смогли бы обойти пешком. Услышали много интересного. Василий отлично ориентируется в
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городе, много знает, отвечает на любой вопрос о городе и истории Испании. При этом перемещаться на велосипедах было очень комфортно - подойдет даже не очень спортивным.
Также гид рекомендует к посещению места, которые непременно нужно осмотреть в Мадриде.

Огромная благодарность Василию за интересную и необычную экскурсию по Мадриду. На велосипедах посетили достаточно большое количество
Василий
Василий
Ответ организатора:
Наталья, огромное спасибо вам за такой тёплый и подробный отзыв! Мне очень приятно знать, что экскурсия по Мадриду оставила у
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вас хорошие впечатления.
Я очень рад, что формат велопрогулки позволил нам увидеть больше мест, чем это обычно возможно пешком, и что маршрут показался вам интересным и необычным. Для меня особенно важно, чтобы гости не только познакомились с историей города, но и почувствовали его атмосферу, узнали любопытные детали и могли задать любые вопросы.
Отдельно благодарю за слова о комфорте поездки. Я всегда стараюсь строить маршрут так, чтобы он был спокойным, безопасным и подходил даже тем, кто не считает себя очень спортивным — чтобы можно было просто наслаждаться городом и поездкой.
И, конечно, мне очень приятно, что мои рекомендации по местам в Мадриде оказались полезными.
Спасибо вам за доверие и за время, проведённое вместе. Буду искренне рад новой встрече с вами в Мадриде!

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Е
С огромным удовольствием прокатился и за короткий срок посмотрел город (был пару дней только). Спасибо Василию за прекрасно проведенное время!
С огромным удовольствием прокатился и за короткий срок посмотрел город (был пару дней только). Спасибо Василию за прекрасно проведенное время!
С огромным удовольствием прокатился и за короткий срок посмотрел город (был пару дней только). Спасибо Василию за прекрасно проведенное время!
С огромным удовольствием прокатился и за короткий срок посмотрел город (был пару дней только). Спасибо Василию за прекрасно проведенное время!
С огромным удовольствием прокатился и за короткий срок посмотрел город (был пару дней только). Спасибо Василию за прекрасно проведенное время!
С огромным удовольствием прокатился и за короткий срок посмотрел город (был пару дней только). Спасибо Василию за прекрасно проведенное время!
С огромным удовольствием прокатился и за короткий срок посмотрел город (был пару дней только). Спасибо Василию за прекрасно проведенное время!
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Andrey
Обзорная экскурсия порадовала, на велосипеде объехали много интересных и знаковых мест этого шикарного города, масса положительных эмоций и впечатлений. Огромное спасибо, вернемся и обязательно еще раз обратимся
Обзорная экскурсия порадовала, на велосипеде объехали много интересных и знаковых мест этого шикарного города, масса положительных
Обзорная экскурсия порадовала, на велосипеде объехали много интересных и знаковых мест этого шикарного города, масса положительных
Обзорная экскурсия порадовала, на велосипеде объехали много интересных и знаковых мест этого шикарного города, масса положительных
Обзорная экскурсия порадовала, на велосипеде объехали много интересных и знаковых мест этого шикарного города, масса положительных
Обзорная экскурсия порадовала, на велосипеде объехали много интересных и знаковых мест этого шикарного города, масса положительных
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Наталия
Понравилось всё! Василий прекрасно организовал маршрут, на велосипедах было удобно передвигаться по городу. За три часа мы посетили много мест, послушали много интересных фактов про город и его историю! Даже за такое небольшое время удалось прочувствовать город, немного понять его душу. Василий рассказывает с большим энтузиазмом, легко слушать и запоминать! Всем любознательным и активным - рекомендуем!
Понравилось всё! Василий прекрасно организовал маршрут, на велосипедах было удобно передвигаться по городу. За три часа
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Alena
Очень понравилась экскурсия на великах))) Василий поменял наш взгляд на сам город в целом)) Спасибо
Очень понравилась экскурсия на великах))) Василий поменял наш взгляд на сам город в целом)) Спасибо
Очень понравилась экскурсия на великах))) Василий поменял наш взгляд на сам город в целом)) Спасибо
Очень понравилась экскурсия на великах))) Василий поменял наш взгляд на сам город в целом)) Спасибо
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