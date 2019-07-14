3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Прокатиться по главным местам испанской столицы и узнать их историю

Василий
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Василий – ваш гид
Мадрид таит в себе множество сокровищ.

Велосипедная экскурсия — это увлекательная альтернатива пешей прогулке и замечательный способ познакомиться с испанской столицей в кратчайшие сроки.

Вы увидите все «визитные карточки» города: самые значительные площади, храмы, дворцы и парки.

Я в доступной и увлекательной форме расскажу о традициях, истории и архитектуре Мадрида, а также характере и нравах его жителей.
От 101 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На велосипеде
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Велопрогулка по Мадриду: влюбиться в город за три часа
Велопрогулка по Мадриду: влюбиться в город за три часа

Что вас ожидает

Знаковые места исторического центра
Вы увидите главные достопримечательности Мадрида: квартал Габсбургов, центральную площадь Пласа Майор, древнюю Пласа-де-ла-Вилья, великолепный кафедральный Собор де Альмудена и официальную резиденцию монархов — Королевский дворец. А еще познакомитесь с Восточной площадью и окунетесь в романтическую атмосферу садов Сабатини. Далее проследуете к самому старому сооружению столицы — храму Дебод, благополучно переместившемуся на мадридские вершины более сорока лет назад из ривьеры реки Нил в Египте. Я расскажу интересные факты из истории города, его улиц и кварталов, о традициях и нравах жителей, а также уделю внимание особенностям главных архитектурных памятников.

Богемный квартал и легендарный парк
Во второй части экскурсии вы заедете на площади Испании и Изабель II, после чего посетите литературный квартал «Баррио де Лас Летрас» — излюбленное место отдыха мадридцев и гостей столицы. Здесь вы ощутите дух гениев испанской литературы XVII столетия, названного «Золотым веком» в истории страны, увидите дом Лопе де Вега и место, где жил и творил Мигель де Сервантес, а также насладитесь богемной атмосферой площади святой Анны. Далее впечатлитесь подвесными садами, созданными по проекту известного французского биолога Патрика Бланка, «заблудитесь» в парке Ретиро и заглянете на площадь «Ворота Солнца».

Организационные детали

  • Для участия в экскурсии обязательно наличие навыков езды на велосипеде.
  • Количество предполагаемых мест для посещения может измениться по не зависящим от нас причинам: массовые городские события, природные катаклизмы, физические возможности путешественников.
  • Модель велосипеда не всегда соответствует изображенной на фотографиях и зависит от наличия транспорта на данный момент.
  • В стоимость экскурсии включена оплата аренды прогулочного велосипеда. Использование велосипеда с электроприводом предполагает увеличение стоимости аренды.
  • При количестве участников более 6 человек — скидка.
  • Участие детей (начиная с подросткового возраста) оговаривается предварительно. Наличие шлема — обязательное условие.
  • Начало экскурсии — индивидуально, окончание — до заката солнца.
Велопрогулка по Мадриду: влюбиться в город за три часа
Велопрогулка по Мадриду: влюбиться в город за три часа
Велопрогулка по Мадриду: влюбиться в город за три часа
Велопрогулка по Мадриду: влюбиться в город за три часа
Велопрогулка по Мадриду: влюбиться в город за три часа
Велопрогулка по Мадриду: влюбиться в город за три часа
Велопрогулка по Мадриду: влюбиться в город за три часа
Велопрогулка по Мадриду: влюбиться в город за три часа
Велопрогулка по Мадриду: влюбиться в город за три часа
Велопрогулка по Мадриду: влюбиться в город за три часа
Велопрогулка по Мадриду: влюбиться в город за три часа
Велопрогулка по Мадриду: влюбиться в город за три часа
Велопрогулка по Мадриду: влюбиться в город за три часа
Велопрогулка по Мадриду: влюбиться в город за три часа
Велопрогулка по Мадриду: влюбиться в город за три часа
Велопрогулка по Мадриду: влюбиться в город за три часа
Велопрогулка по Мадриду: влюбиться в город за три часа
Велопрогулка по Мадриду: влюбиться в город за три часа
Велопрогулка по Мадриду: влюбиться в город за три часа
Велопрогулка по Мадриду: влюбиться в город за три часа
Велопрогулка по Мадриду: влюбиться в город за три часа
Велопрогулка по Мадриду: влюбиться в город за три часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Василий
Василий
Дипломированный гид по Мадриду и Мадридской автономии. В Мадриде проживаю более 14 лет на постоянной основе, имею опыт работы в сопровождении больших групп как в пеших так и автобусных прогулках по Мадриду и окрестным городам, опыт переводчика и ВИП сопровождения. Бесконечно влюблен в Мадрид и его историю. Получаю истинное удовольствие от процесса знакомства с ним гостей столицы. Специализируюсь на экскурсиях по Мадриду на Сегвей (Segway), велосипедах, электроскутерах и, конечно, пешеходных экскурсиях. Являюсь признано одним из опытных гидов в Мадриде. Моя специализация это любопытные факты из истории города и его жителей, анекдоты, названия улиц и ответы на вопросы: «почему...?» Большинство моих клиентов это испано и англоязычный контингент, в том числе испанцы и сами мадридцы. По профессии я актер кино и телевидения, люблю импровизировать в создании маршрутов. Приглашаю проникнуться духом этого таинственного города, хранящего много загадок и историй, атмосфера которого несомненно очарует с первого шага. Добро пожаловать в Мадрид!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

14 июля 2019
Всем Привет!
Экскурсия очень понравилась, динамично, увлекательно, интересно.
В процессе пути на удобном, современном, легком велосипеде и видишь окресности, и слышишь историю Мадрида. Останавливались пофоткаться, послушать историю, полюбоваться видами и местами.
Василий открытый и интересный собеседник, прекрасно знающий город.
Всем прекрасного активного отдыха и новых открытий!
3 мая 2019
Василий даст Вам тот образ города, который Вы захотите: просто сообщите свои ожидания. Нам нужна была легкая прогулка по солнечному Мадриду, минимум дворцов, максимум красивых мест. Мы попросили Мадрид глазами жителей, составить общее впечатление. Совет путешественникам: не отказывайтесь от электровелосипедов, если только Вы не спортсмены. Будут подъемы, и Вы можете не рассчитать силы. У Василия большой "парк" техники, подберите себе велосипеды с моторчиками. В целом очень рекомендуем.
25 октября 2018
Прекрасная экскурсия. Полезно для здоровья, насыщено, содержательно, динамично. На 100 % соответствует названию.

Василий проводит ещё 2 экскурсии

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