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Итак, вы в Мадриде, столице Испании. Но такой статус у города был не всегда.



Удивлены? Самое время познакомиться с мадридской историей: узнать, как город возник, откуда взял своё название и какое значение получил в период расцвета Испанской империи.



Рассказ будет увлекательным, а осмотр ключевых достопримечательностей сделает его наглядным и незабываемым.