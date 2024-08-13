Как Мадрид стал сердцем империи

Понять, чем город заслужил титул столицы Испанского королевства
Итак, вы в Мадриде, столице Испании. Но такой статус у города был не всегда.

Удивлены? Самое время познакомиться с мадридской историей: узнать, как город возник, откуда взял своё название и какое значение получил в период расцвета Испанской империи.

Рассказ будет увлекательным, а осмотр ключевых достопримечательностей сделает его наглядным и незабываемым.
Как Мадрид стал сердцем империи
Как Мадрид стал сердцем империи
Как Мадрид стал сердцем империи
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Описание экскурсии

  • Начнём знакомство с памятника Изабеллы II возле центрального входа в Оперный театр — вы узнаете увлекательную историю этого монумента.
  • Полюбуемся Восточной площадью и Королевским дворцом.
  • Прогуляемся по Старой площади и заглянем на популярный рынок Святого Мигеля.
  • Остановимся возле Конгресса депутатов и обсудим его историю.
  • Приблизимся к фонтану Нептуна. Я расскажу анекдоты, связанные с этим жителем столицы.
  • Пройдёмся по проспекту Прадо, полюбуемся статуей Аполлона и зданием музея Морской славы.
  • Отдохнём у красивейшего фонтана Сибелес и выясним, какие тайны скрывает эта богиня.
  • Завершим прогулку у Ворот Алькалы — грандиозного монумента на площади Независимости.

Вы узнаете:

  • С какого момента Мадрид стал столицей Испании и чем был до этого
  • Почему город называется именно так
  • За что любят Мадрид сегодня

И многое другое!

Организационные детали

На прогулке вам понадобятся удобная обувь, бутылка воды и защита от яркого мадридского солнца.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Мадрида

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиЛетниеОбзорныеКоролевский дворецПопулярные местаДворцы, замки и особнякиРынкиУлицы и переулкиВорота АлкалаСамое главноеРынок Сан-Мигель

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