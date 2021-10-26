Все экскурсии в Мадриде
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Мадриде – доступно 80 экскурсий на 2021 год, 1826 ⭐ отзывов, цены от €12, посетите достопримечательности: Парк Ретиро, Музей Прадо, Стадион Реал Мадрид, Королевский дворец, Алькала-де-Энарес. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Мадриде почти всё
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По отзывам
5ч
€56
за 1 чел.
Экскурсия из Мадрида в Толедо
На один день из Мадрида в Толедо
вскр., ср. 14:00, пн в 09:30
2ч
€45
за 1 чел.
Знакомство с Мадридом
Вы отправитесь на знакомство с испанской столицей, которая стала одним из главным культурных центров...
Каждый вторник в 17:00.
2ч
€20
за 1 чел.
Ежедневная прогулка по Мадриду
Узнать и полюбить город за 2 часа
ежедневно в 15:00
3ч
€65
за 1 чел.
Экскурсия по вечернему Мадриду и погружение в ритмы фламенко
Прогулка по вечернему старому Мадриду, где вы увидите все главные достопримечательности имперской...
Вторник в 19:00, четверг, суббота в 18:00
Индивидуальная экскурсия
3ч
€85
за 1-4 чел.
Мадрид как он есть
Забыть о путеводителях и увидеть город глазами местного жителя
5ч
€45
за 1 чел.
Экскурсия по прекрасному пригороду Мадрида - Алкала де Энарес
Неспешная прогулка по прекрасному пригороду Мадрида
пятница в 10:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
€65
за 1-10 чел.
О Мадриде с легкостью и юмором!
«Прочитать» испанскую столицу как увлекательную книгу в компании профессионального гида
30м
€26
за 1 чел.
Королевский Мадрид: 30-минутный сегвей-тур
Самый современный вариант проведения экскурсии - на сегвее
Ежедневно - в 09:00, 11:30, 14:00, 16:00, 18:30, 20:00
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
99€90
за 1-3 чел.
Первое знакомство с Мадридом
Впервые увидеть и полюбить Мадрид во всем его многообразии
Индивидуальная экскурсия
4ч
€125
за 1-4 чел.
Всё о Мадриде за 4 часа. Прогулка с местным жителем
Познакомлю вас с Мадридом за 4 часа
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€104
за 1-4 чел.
Загадки шедевров Прадо
«Прочитать» символику картин Гойи и «Сада наслаждений» Босха и начать лучше понимать историю Испании
6ч
€70
за 1 чел.
Из Мадрида в Сеговию на один день
Во время трехчасовой экскурсии по Сеговии вы посетите средневековый католический монастырь,...
понедельник в 14:00 или четверг в 09:00
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€117
за 1-4 чел.
Очень популярно сейчас
Нескучный Мадрид с детьми!
Занимательная экскурсия по столице под аккомпанемент сказочных историй, загадок и шоколада
5ч
€70
за 1 чел.
Дворец-монастырь Эскориал и Долина Павших
Посещение самого большого королевского комплекса в Испании Сан-Лоренсо-де-Эль-Эскориал
вторник или воскресенье в 13:30
Индивидуальная экскурсия
4ч 30м
€120
за 1-6 чел.
С небес на землю Мадрида
Увидеть город с высоты маяка и пройтись по его главным достопримечательностям
Индивидуальная экскурсия
2ч
€200
за 1-7 чел.
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
73€59
за 1-4 чел.
Нескучная история древнего Мадрида
Прогулка по центру города и лучшие тапас на местном рынке
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
€90
за 1-8 чел.
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
€117
за 1-4 чел.
Must-see в музее Прадо
Шедевры королевских коллекций на экскурсии с погружением в историю, искусство и культуру Испании
Индивидуальная экскурсия
1ч
€150
за 1 чел.
Экскурсия с 9:00 -10:00.
2ч
€33
за 1 чел.
Главное в музее Прадо
Рассмотреть знаменитые полотна, разобраться в школах живописи и узнать о монарших вкусах
в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 12:30
Индивидуальная экскурсия
3ч
€130
за 1-8 чел.
По договорённости
Индивидуальная экскурсия
3ч
€118
за 1-3 чел.
Автомобильное путешествие по Мадриду
Главные достопримечательности испанской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
9ч
€400
за 1-3 чел.
По договоренности
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Последние отзывы «Экскурсии Мадрида»
- Отзыв на: Загадки шедевров ПрадоЮЮлия26 октября 2021Прекрасно провели несколько часов с Оксаной в музей Прадо, увидели самые интересные картины и услышали детали которые вы сами никогда не заметили. Если идёте в музей Прадо, обязательно идите с гидом как Оксана, намного увлекательнее, очень рекомендую!
- Отзыв на: Нескучный Мадрид с детьми!ВВалерия26 октября 2021Огромное спасибо за чудесную экскурсию! Два с половиной часа пролетели как одно мгновение: очень интересно и красиво. Оксана очень легко и увлекательно рассказала о городе, его легендах. Детям (11 лет и 7) понравилось очень, тем более, что эта прогулка была частью подарка к их дню рождения (25 октября) и это было прекрасным началом их Дня! Великолепная экскурсия! Спасибо!
- Отзыв на: Семь секретов МадридаЮЮлия26 октября 2021Очень интересную экскурсию провели сегодня с Ларисой. Отлично провели наш второй день в Мадриде благодаря ей! Благодарим. Всем рекомендую
- Отзыв на: Загадки шедевров ПрадоEEmma25 октября 2021Оксана замечательный гид. Было познавательно и интересно. Спасибо
- Отзыв на: О Мадриде с легкостью и юмором!ЮЮлия25 октября 2021Отлично провели вечер с Маргаритой, Как приезжайте в новый город, обязательно берите гида как она! Сразу ознакомились с городом, После экскурсии гид нам дал советы куда ещё идти, что посмотреть, где покушать
- ННиколай25 октября 2021Спасибо. Всё адаптивно, интересно
- Отзыв на: О Мадриде с легкостью и юмором!ММария24 октября 2021Спасибо за увлекательный рассказ и дружескую атмосферу. Время пролетело быстро . Мадрид - моя любовь!
- ААлександра24 октября 2021Очень увлекательно и профессионально. 4 часа пролетели быстро. Обязательно вернусь в Прадо и к гиду Ларисе
- Отзыв на: Главное в музее ПрадоIIrin23 октября 2021Замечательная экскурсия по музею Прадо! Гид Татьяна за два часа совершила невозможное- влюбила Марию Максиму в историю искусства! Спасиб
- Отзыв на: Нескучный Мадрид с детьми!IIrin22 октября 2021Замечательная прогулка по Мадриду с гидом Оксаной! Очень рекомендую. Максиме она показалась и вправду нескучной!