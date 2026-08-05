Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборО Мадриде с легкостью и юмором
Погрузитесь в увлекательный мир Мадрида с экскурсоводом, который знает город как свои пять пальцев
Начало: На центральной площади Соль (Puerta del Sol)
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от €100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Мадрид - солнечные ворота Европы
Знакомство с историей и архитектурой главных достопримечательностей
Начало: Площадь Puerta del Sol
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от €120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Первое свидание с Мадридом: прогулка сквозь века
Погрузиться в историю города, где всё говорит о прошлом
19 авг в 10:00
20 авг в 10:00
от €130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
С гидом по музею Прадо
Погрузитесь в мир великих мастеров живописи в компании опытного гида. Живые картины, истории и тайны ждут вас
Начало: Возле музея Прадо
Завтра в 14:30
19 авг в 10:00
от €128 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Главное в музее Прадо
Рассмотреть знаменитые полотна, разобраться в школах живописи и узнать о монарших вкусах
Начало: У памятника Франсиско Гойи (Francisco Goya), напро...
Расписание: ежедневно в 12:30
Завтра в 12:30
10 авг в 12:30
€35 за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Тайны Мадридского двора
Рассмотреть сокровища Королевского дворца и разобраться в династиях Испании
Начало: На площади Изабель II
Расписание: во вторник и четверг в 15:00
11 авг в 15:00
13 авг в 15:00
€35 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Прадо для всей семьи с искусствоведом (6+)
Живые истории вместо скучных лекций в одном из величайших музеев мира
Начало: У музея Прадо
11 авг в 15:00
15 авг в 10:30
от €137 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Секреты Мадрида для детей 6-14 лет
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Мадриду, где дети раскроют тайны столицы, разгадывая загадки и получая сувениры на память
Начало: На площади Пуэрта-дель-Соль
10 авг в 12:00
11 авг в 10:00
от €100 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Загадки шедевров Прадо
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией «Загадки шедевров Прадо». Откройте для себя тайны великих мастеров и насладитесь уникальными произведениями искусства
Начало: У главного входа в музей Прадо
10 авг в 10:30
11 авг в 10:30
от €170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Как Мадрид стал сердцем империи
Вас ждёт увлекательное путешествие по Мадриду, где вы узнаете, как он стал столицей Испании и какие тайны скрывает. История, архитектура и анекдоты ждут вас
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от €75 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Шедевры Прадо: жизнь и судьба испанских художников
Даже если вы в Мадриде всего на пару дней, музей Прадо обязателен к посещению. Узнайте о главных работах и судьбах испанских художников
Начало: Музей Прадо
Завтра в 10:00
14 авг в 10:00
от €150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Четыре Мадрида и одна улица
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, пройдя по самой длинной улице города - Алькале. Узнайте о жизни местных жителей и насладитесь архитектурными шедеврами
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €90 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Мадрид на ладони
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мадрида, исследуя его исторические районы и символы города вместе с опытным гидом
Начало: На площади Изабель II
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
€25 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Нескучная экскурсия по Музею Прадо в Мадриде
Ещё одна Мона Лиза, страхи Гойи и безумие Босха
Начало: У монумента Гойи
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
С небес на землю Мадрида
Поднимитесь на Маяк Монклоа и узнайте Мадрид с новой высоты, затем погрузитесь в его уникальную историю
Начало: Перед центральным историческим фасадом вокзала Ато...
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
от €200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Мадрид. Другая история
Официальные и альтернативные версии истории главных достопримечательностей города
Начало: Plaza Isabel II
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €110 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
В Центр искусств королевы Софии с профессиональным гидом в мини-группе
Мадрид приглашает вас в Центр искусств королевы Софии. В мини-группе с гидом вы увидите шедевры авангардизма и узнаете о развитии искусства Испании
Начало: В Центре искусств королевы Софии
Расписание: в среду и субботу в 15:00
Сегодня в 15:00
12 авг в 15:00
€35 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Душевный Мадрид: первое знакомство
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, исследуя его исторические сокровища и культурные изюминки в компании опытного гида
Начало: На Plaza Cibeles
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €250 за всё до 3 чел.
Групповая
до 15 чел.
Свидание с Мадридом каждый день
Вас ждет погружение в дух Мадрида: от пышных дворцов до знаменитых музеев и исторических кафе
Начало: На площади Сибелес
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 авг в 15:15
€35 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
По Мадриду весело и с песней
Загляните в душу Мадрида в компании эксперта, который раскроет секреты и колорит столицы Испании
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €161 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Велопрогулка по Мадриду: влюбиться в город за три часа
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, наслаждаясь велопрогулкой по его знаковым местам. Идеальный способ увидеть город под новым углом
Начало: У метро Опера
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €139 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Сеговия: путешествие в сказку
Из Мадрида - к волшебному замку, готическим соборам и инженерным чудесам
Завтра в 09:00
20 авг в 09:00
от €290 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Средневековый Мадрид
Погрузитесь в атмосферу Средневековья, исследуя тайные уголки и исторические сокровища Мадрида в компании опытного гида
Начало: Возле собора Альмудена
11 авг в 10:30
12 авг в 10:30
от €100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По темной стороне Мадрида
Прогуляться по самым загадочным местам испанской столицы и услышать старинные городские предания
Начало: Площадь Пуэрта-дель-Соль
10 авг в 10:30
11 авг в 10:30
от €200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Мадридом
Исследовать город с гидом-историком
Начало: площадь Сибелес
29 авг в 09:00
30 авг в 13:00
от €80 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Педро Альмодовар и его Мадрид
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, вдохновлявшего Альмодовара, и почувствуйте дух испанского кино
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €90 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Королевская Испания: Эскориал и Сеговия
Впечатляющее путешествие в сердце Испании: дворец-монастырь Эскориал и древний город Сеговия ждут вас
Начало: По договоренности
14 авг в 09:00
15 авг в 09:00
от €270 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Гражданская война в Испании и «Герника» Пикассо
Погрузиться во времена диктатуры Франко - и оценить влияние прошлого на настоящее
Начало: На площади Испании
10 авг в 17:00
12 авг в 17:00
от €110 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Погружение в Мадрид
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по историческому центру Мадрида, где дворцы и площади оживают, а традиционные сладости радуют вкус
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от €220 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулка по мадридским крышам
Почувствуйте дух Мадрида, прогуливаясь по его крышам. Откройте для себя город с новой высоты, наслаждаясь неповторимыми видами и историями
Завтра в 16:00
14 авг в 16:00
от €120 за всё до 4 чел.
В Мадриде огромное множество интереснейших достопримечательностей, это и известнейшие на весь мир музеи и галереи, и крупнейшие парки полные пышной растительности и красивейшие оживлённые площади и бесконечные модные бутики, а также интереснейшие места за пределами города
Мадрид огромный город, но при этом достаточно комфортный для пеших прогулок, однако чтобы за короткий период охватить основные достопримечательности, рекомендуем всё же отправиться хотя бы на парочку экскурсий. К тому же это лучший способ осмотреть близлежащие городки и знаковые места за пределами столицы Испании
Последние отзывы на экскурсии
N
Спасибо замечательной Марине - нашему гиду по Прадо! 2,5 часа экскурсии - как один миг, чудесное путешествие в мир художественных
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Экскурсия «Первое свидание с Мадридом: прогулка сквозь века» превзошла все мои ожидания! Гид Алия — настоящий профессионал, у которого очень
+3
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Благодарим Юлию за офигенный день! Развлекла всех участников нашей группы, а мы очень разные - подросток 15 лет, студентка 19 лет, взрослый состоявшийся мужчина и опытная путешественница средних лет. Все в восторге, душевно, ярко, вкусно, легко, глубоко. Браво!
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А
Экскурсия с Вадимом - это легкое путешествие в индивидуальном формате, который адаптируется под группу, а не следует по заданному шаблону.
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А
Потрясаюшая экскурсия во дворец! С гидом - без каких-либо очередей. Татьяна- профессионал своего дела. Рекомендую! Очень живо и интересно!
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К
Елена провела нам прекрасную экскурсию! Мадрид открылся нам через известные места и уютные уголки, куда мы сами бы точно не заглянули. Спасибо за теплую атмосферу, терпение к нашим вопросам и искреннее желание поделиться любовью к Мадриду!
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Огромный музей. очевидно, что за 2 часа экскурсовод Михаил познакомил с основными работами и периодами. Обойти весь музей и 4-х дней не хватит. Интересная информация, на все вопросы получила пояснения. Информации достаточно. рекомендую
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Впечатлена дворцом. и главное состоянием древних гобеленов. и состоянием мебели и атмосфере. Татьяна интересно рассказала про историю коломенской семьи. прошлись по всем залам и увидели действующий дворец. после посмотрели самостоятельно оружейную палату. интересная экскурсия спасибо
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очень рекомендуем! Велликолепно прошла экскурсия! Юля очень провессиональный Гид- интересная, живая подача материала(слушали на одном дыхании), что не мало важно
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Т
Замечательная экскурсия с прекрасным гидом Маргаритой произвела на нас с мужем очень положительное впечатление. Понравилось все: и подача материала, и маршрут и приятный гид с отличным чувством юмора. Однозначно рекомендую
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Всего 4098 отзывов в Мадриде
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Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду
Самые популярные экскурсии в Мадриде
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
Что посмотреть в Мадриде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Мадриду в августе 2026
Сейчас в Мадриде можно забронировать 125 экскурсий и билетов от 12 до 500 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 4098 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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