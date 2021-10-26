Прекрасно провели несколько часов с Оксаной в музей Прадо, увидели самые интересные картины и услышали детали которые вы сами никогда не заметили. Если идёте в музей Прадо, обязательно идите с гидом как Оксана, намного увлекательнее, очень рекомендую!

В Валерия 5

Огромное спасибо за чудесную экскурсию! Два с половиной часа пролетели как одно мгновение: очень интересно и красиво. Оксана очень легко и увлекательно рассказала о городе, его легендах. Детям (11 лет и 7) понравилось очень, тем более, что эта прогулка была частью подарка к их дню рождения (25 октября) и это было прекрасным началом их Дня! Великолепная экскурсия! Спасибо!