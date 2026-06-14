44 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Музей Прадо в Мадриде - обязательная часть культурной программы для любителей искусства.Здесь можно увидеть работы таких мастеров, как Мурильо, Рибера, Сурбаран, Эль Греко, Веласкес и Гойя. Экскурсия расскажет о судьбах

этих художников и их влиянии на испанскую живопись. Жизнь каждого из них напоминает приключенческий роман, что помогает лучше понять историю Испании. Узнайте, почему музей называется Прадо, какие коллекции вошли в его собрание и чем он отличается от Лувра. Погрузитесь в символику картин и познакомьтесь с главными страницами истории Испании

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Описание экскурсии

Вслед за Лувром, следуя идеалам эпохи Просвещения, Жозеф Бонапарт, брат Наполеона, издал приказ о создании в Мадриде музея искусств и повелел назвать его Жозефино. Для начала я расскажу вам, почему музей в итоге называется Прадо, какие коллекции вошли в его собрание и чем он отличается от Лувра.

Конечно, Прадо нельзя назвать ни самым грандиозным, ни самым полным из музеев мира, но, пожалуй, это самый выразительный музей, логичный, его коллекции выстроены с любовью. И безусловно, невозможно составить представление об испанской живописи, не побывав здесь. Мурильо, Рибера, Сурбаран, Эль Греко, Веласкес, Гойя, Соролья – ярчайшие представители испанской школы живописи.

У каждого художника был свой путь к славе: Сурбаран был пастухом и с детства рисовал на коре деревьев, Рибера последние годы жизни прожил отшельником и умер в нищете, Мурильо родился в Севилье, где потом организовал Академию художеств, став ее президентом… но давайте здесь сделаем паузу и продолжим уже в Прадо перед картинами мастеров живописи. Я также отдельно остановлюсь на истории создании картин, на их символическом значении.

Во время экскурсии я, конечно, уделю внимание художникам и других стран, картины которых составляют гордость музея.

Таким образом, вы научитесь ориентироваться в испанской школе живописи, индивидуальной художественной манере мастеров, а также познакомитесь ближе с главными страницами истории Испании.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются билеты в музей Прадо: для взрослых — 15 евро, с 65 лет — 7,5 евро, до 18 лет — вход свободный с оформлением билета.