44 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Вслед за Лувром, следуя идеалам эпохи Просвещения, Жозеф Бонапарт, брат Наполеона, издал приказ о создании в Мадриде музея искусств и повелел назвать его Жозефино. Для начала я расскажу вам, почему музей в итоге называется Прадо, какие коллекции вошли в его собрание и чем он отличается от Лувра.

Конечно, Прадо нельзя назвать ни самым грандиозным, ни самым полным из музеев мира, но, пожалуй, это самый выразительный музей, логичный, его коллекции выстроены с любовью. И безусловно, невозможно составить представление об испанской живописи, не побывав здесь. Мурильо, Рибера, Сурбаран, Эль Греко, Веласкес, Гойя, Соролья – ярчайшие представители испанской школы живописи.

У каждого художника был свой путь к славе: Сурбаран был пастухом и с детства рисовал на коре деревьев, Рибера последние годы жизни прожил отшельником и умер в нищете, Мурильо родился в Севилье, где потом организовал Академию художеств, став ее президентом… но давайте здесь сделаем паузу и продолжим уже в Прадо перед картинами мастеров живописи. Я также отдельно остановлюсь на истории создании картин, на их символическом значении.

Во время экскурсии я, конечно, уделю внимание художникам и других стран, картины которых составляют гордость музея.

Таким образом, вы научитесь ориентироваться в испанской школе живописи, индивидуальной художественной манере мастеров, а также познакомитесь ближе с главными страницами истории Испании.