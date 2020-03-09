44 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Шедевры Прадо: жизнь и судьба испанских художников

Узнать личные истории художников, авторов картин «золотого фонда» музея Прадо

Лариса
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Лариса – ваш гид
Даже если вы в Мадриде всего на пару дней, то музей Прадо является обязательной частью культурной программы.

Большой интерес для любителей искусства представляют, конечно, художники испанской школы.

Я расскажу вам о главных работах Мурильо, Риберы, Сурбарана, Эль Греко, Веласкеса и Гойи, а также о том, как их необычная судьба повлияла на творческую манеру.

Жизнь каждого напоминает приключенческий роман и помогает лучше понять историю Испании в целом.
125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча — Музей Прадо
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У этой экскурсии44 отзыва
4.98
Шедевры Прадо: жизнь и судьба испанских художников
Шедевры Прадо: жизнь и судьба испанских художников

Что вас ожидает

Вслед за Лувром, следуя идеалам эпохи Просвещения, Жозеф Бонапарт, брат Наполеона, издал приказ о создании в Мадриде музея искусств и повелел назвать его Жозефино. Для начала я расскажу вам, почему музей в итоге называется Прадо, какие коллекции вошли в его собрание и чем он отличается от Лувра.

Конечно, Прадо нельзя назвать ни самым грандиозным, ни самым полным из музеев мира, но, пожалуй, это самый выразительный музей, логичный, его коллекции выстроены с любовью. И безусловно, невозможно составить представление об испанской живописи, не побывав здесь. Мурильо, Рибера, Сурбаран, Эль Греко, Веласкес, Гойя, Соролья – ярчайшие представители испанской школы живописи.

У каждого художника был свой путь к славе: Сурбаран был пастухом и с детства рисовал на коре деревьев, Рибера последние годы жизни прожил отшельником и умер в нищете, Мурильо родился в Севилье, где потом организовал Академию художеств, став ее президентом… но давайте здесь сделаем паузу и продолжим уже в Прадо перед картинами мастеров живописи. Я также отдельно остановлюсь на истории создании картин, на их символическом значении.

Во время экскурсии я, конечно, уделю внимание художникам и других стран, картины которых составляют гордость музея.

Таким образом, вы научитесь ориентироваться в испанской школе живописи, индивидуальной художественной манере мастеров, а также познакомитесь ближе с главными страницами истории Испании.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются билеты в музей Прадо: для взрослых — 15 евро, с 65 лет — 7,5 евро, до 18 лет — вход свободный с оформлением билета.

Шедевры Прадо: жизнь и судьба испанских художников

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — Музей Прадо.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Лариса
Лариса
Меня зовут Лариса, живу и работаю в Мадриде уже больше 10 лет. Туризм - моя профессия и мое увлечение. Если хотите познакомиться с Мадридом, то пишите, и я покажу вам мой любимый город.
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44 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Провела вчера чуднейшие 2,5 часа на экскурсии с Ларисой в Прадо - делюсь впечатлениями.
Лариса - прекрасный рассказчик, умеет увлечь слушателя, повествует об истории искусств в легкой понятной форме. Слушала ее рассказ с удовольствием и интересом)
Благодаря Ларисе, новым взглядом посмотрела на ряд художников, которые ранее казались мне неинтересными. С Ларисой работы мастеров оживают и обретают новые смыслы)
Огромное спасибо за знания и добрые впечатления!
Очень рекомендую!
Марина
29 января 2020
Благодарим Ларису за великолепную экскурсию по музею Прадо, наполненную занимательными фактами о картинах и их авторах, а также за погружение в запутанную историю Испанию, которую Лариса смогла преподать в легкой и интересной форме! Лариса обладает глубокими знаниями и с легкостью может дать ответ на любой вопрос. Структура экскурсии выстроена гармонично и 3 часа прошли для нас незаметно. Во время экскурсии мы открыли для себя новые грани в работах Гойи, Эль Греко, Босха и Ван Дер Вейдена. Обязательно порекомендуем всем знакомым! Ещё раз большое спасибо, это было очень круто!!
30 октября 2019
В экскурсии понравилось всё: и подача материала, и содержание! Время протекло незаметно, уходить не хотелось! Огромная благодарность гиду Ларисе за такую возможность ознакомиться с шедеврами живописи, иногда с неожиданных ракурсов. Удобно было слушать гида на расстоянии в наушниках, так как в музее временами было шумно.
12 сентября 2019
Большое спасибо Ларисе ! Очень интересная экскурсия . Она - профессиональный гид. Узнаешь много интересо и увлекательного о художниках и их картинах. Появляется желание продолжить самостоятельно изучать их творчество.
12 июля 2019
Лариса прекрасный рассказчик!!! Она смогла провести экскурсию так, что было интересно и детям 5-ти и 14-ти лет!!! Огромное спасибо!!!!
25 июня 2019
Прекрасная экскурсия. Были с детьми 10 и 13 лет. Интересно и мне, взрослому человеку, и им. Причем ведь запомнили! Ездили на следующий день в Толедо, и дети вспоминали что "вот это такой-то король, а это мы в Прадо видели, а про это гид рассказывала". Значит материал прекрасно уложился в голове. Лариса рассказывала не только о картинах и художнаках, но и об историческом контексте, об эпохах. Это здорово помогает разобраться в Карлосах и Фелиппе, и воспринимать историю как целостную картину.
Еще один момент: Прадо очень объемныц и богатый, глаза разбегаются. Четко выстроенный маршрут задает темп, можно потом вернуться и досмотреть, но канва уже будет.
Повторюсь: замечательная экскурсия, Лариса профессионал и очень приятный человек.
6 июня 2019
Лариса - лучший гид, которого можно только представить для осмотра музея. У нее мегапрофессиональный подход, нашей маленькой группе Лариса выдала наушники (очень удобно!), уточнила, сколько у нас времени, показала все шедевры Прадо, чётко уложившись в обозначенное время, при этом экскурсия была живой, эмоциональной и интересной, не скучной отработкой, а действительно качественным повествованием, местами настолько пробирающим, что выкатывалась слеза. Искренне рекомендую Ларису!
11 мая 2019
Очень впечатляющий музей, многии художники стали настоящим открытием. Лариса расказывает великолепно, отлично знает тему, интересно было и взрослым и детям. Экурсия оставила много положительных эмоций. Спасибо огромное Ларисе
24 февраля 2019
Спасибо Ларисе за экскурсию! Получила большое удовольствие! Три часа пролетели незаметно. Эрудированный экскурсовод, интересный рассказчик, приятный человек! Спасибо!
30 января 2019
Лариса, огромное спасибо за очень интересную экскурсию в Прадо.Нам было очень приятно с Вами.
Ваша любовь к музею , ваши знания каждого экспоната оставили у нас неизгладимые впечатления.
Будем Вас рекомендовать каждому, кто едет в Мадрид и хочет познакомиться с Прадо.
За 2 с половиной часа мы получили огромное количество информации и посмотрели самые прекрасные жемчужины музея.
Ещё 34 отзыва

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