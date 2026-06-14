44 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Шедевры Прадо: жизнь и судьба испанских художников

Даже если вы в Мадриде всего на пару дней, музей Прадо обязателен к посещению. Узнайте о главных работах и судьбах испанских художников
Музей Прадо в Мадриде - обязательная часть культурной программы для любителей искусства.

Здесь можно увидеть работы таких мастеров, как Мурильо, Рибера, Сурбаран, Эль Греко, Веласкес и Гойя. Экскурсия расскажет о судьбах
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этих художников и их влиянии на испанскую живопись. Жизнь каждого из них напоминает приключенческий роман, что помогает лучше понять историю Испании.

Узнайте, почему музей называется Прадо, какие коллекции вошли в его собрание и чем он отличается от Лувра. Погрузитесь в символику картин и познакомьтесь с главными страницами истории Испании

5
99 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Уникальные работы испанских художников
  • 📚 Интересные истории о судьбах мастеров
  • 🏛️ Погружение в историю Испании
  • 🖼️ Символика и значение картин
  • 🎟️ Индивидуальный подход и внимание к деталям
Шедевры Прадо: жизнь и судьба испанских художников
Шедевры Прадо: жизнь и судьба испанских художников
Шедевры Прадо: жизнь и судьба испанских художников

Что можно увидеть

  • Музей Прадо
  • Картины Мурильо
  • Работы Риберы
  • Творчество Сурбарана
  • Произведения Эль Греко
  • Шедевры Веласкеса
  • Картины Гойи

Описание экскурсии

Вслед за Лувром, следуя идеалам эпохи Просвещения, Жозеф Бонапарт, брат Наполеона, издал приказ о создании в Мадриде музея искусств и повелел назвать его Жозефино. Для начала я расскажу вам, почему музей в итоге называется Прадо, какие коллекции вошли в его собрание и чем он отличается от Лувра.

Конечно, Прадо нельзя назвать ни самым грандиозным, ни самым полным из музеев мира, но, пожалуй, это самый выразительный музей, логичный, его коллекции выстроены с любовью. И безусловно, невозможно составить представление об испанской живописи, не побывав здесь. Мурильо, Рибера, Сурбаран, Эль Греко, Веласкес, Гойя, Соролья – ярчайшие представители испанской школы живописи.

У каждого художника был свой путь к славе: Сурбаран был пастухом и с детства рисовал на коре деревьев, Рибера последние годы жизни прожил отшельником и умер в нищете, Мурильо родился в Севилье, где потом организовал Академию художеств, став ее президентом… но давайте здесь сделаем паузу и продолжим уже в Прадо перед картинами мастеров живописи. Я также отдельно остановлюсь на истории создании картин, на их символическом значении.

Во время экскурсии я, конечно, уделю внимание художникам и других стран, картины которых составляют гордость музея.

Таким образом, вы научитесь ориентироваться в испанской школе живописи, индивидуальной художественной манере мастеров, а также познакомитесь ближе с главными страницами истории Испании.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются билеты в музей Прадо: для взрослых — 15 евро, с 65 лет — 7,5 евро, до 18 лет — вход свободный с оформлением билета.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Музей Прадо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса
Лариса — ваш гид в Мадриде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 2913 туристов
Меня зовут Лариса, живу и работаю в Мадриде уже больше 10 лет. Туризм — моя профессия и мое увлечение. Если хотите познакомиться с Мадридом, то пишите, и я покажу вам мой любимый город.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 99 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
98
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Екатерина
Это лучшая экскурсия по великим музеям, которая была у меня за последние несколько лет. Лариса великолепно помогает прочувствовать атмосферу эпохи, в которой творили мастера, открывая новые грани их таланта. Время пролетает незаметно, хочется вернуться в эти залы еще не один раз.
Лариса
Лариса
Ответ организатора:
Екатерина!
Безмерное Спасибо за Ваш отзыв!
И возвращайтесь в Испанию, в Мадрид, в Прадо!
До новых встреч!
Ваш гид, Лариса
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Екатерина
Лариса - прекрасный экскурсовод, знающий свое дело! В начале экскурсии она поинтересовалась у нас, что именно мы хотим посмотреть в музее, и предложила на выбор несколько вариантов проведения экскурсии. Мы
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открыли для себя много новых живописцев, начали разбираться в разных художественных стилях, поняли смысл деталей многих значительных картин, тем самым сделав первый важный шаг на пути к пониманию художественного искусства. Лариса крайне интересно преподносит материал, который оказывается содержательным и при этом не перегружает во время экскурсии. Благодаря ей у всей нашей компании возникло желание погрузиться в изучение художественного искусства. Очень благодарны и точно возьмем повторно экскурсию с Ларисой в другой музей, когда будем в следующий раз в Мадриде!

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M
Экскурсия была великолепной! Интересно было слушать!
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О
Лариса замечательный рассказчик с доступной манерой преподнесения искусствоведческого и исторического материала и тонкими шутками! рекомендуем!!
Лариса
Лариса
Ответ организатора:
Олеся, спасибо! Мне кажется у нас получился замечательный диалог с вами! Возвращайтесь, продолжим 🤗
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Екатерина
Были с семьей на экскурсии у Ларисы в музее Прадо. Очень понравилось, как она рассказывает – увлекательно, с любовью к художникам и картинам. Хочется отметить глубокие познания. Лариса обращала внимание на детали, проводила параллели. Чувствуется, что Лариса горит своим делом. Очень рекомендую пойти к ней на экскурсию!
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Е
Мы просто в восторге. Были на экскурсии всей семьей, где самому младшему 7 лет и на протяжении всей нашей прогулки по музею, Ларисе удавалось держать наше внимание и сохранять заинтересованность. Лариса отличный и знающий специалист, а также прекрасный, разносторонний человек. Очень рекомендую и надеюсь когда-нибудь еще раз организовать с ней экскурсии.
Лариса
Лариса
Ответ организатора:
Евгения, благодарю за отзыв и буду рада новым встречам в Мадриде:)
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