44 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Здесь можно увидеть работы таких мастеров, как Мурильо, Рибера, Сурбаран, Эль Греко, Веласкес и Гойя. Экскурсия расскажет о судьбах
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальные работы испанских художников
- 📚 Интересные истории о судьбах мастеров
- 🏛️ Погружение в историю Испании
- 🖼️ Символика и значение картин
- 🎟️ Индивидуальный подход и внимание к деталям
Что можно увидеть
- Музей Прадо
- Картины Мурильо
- Работы Риберы
- Творчество Сурбарана
- Произведения Эль Греко
- Шедевры Веласкеса
- Картины Гойи
Описание экскурсии
Вслед за Лувром, следуя идеалам эпохи Просвещения, Жозеф Бонапарт, брат Наполеона, издал приказ о создании в Мадриде музея искусств и повелел назвать его Жозефино. Для начала я расскажу вам, почему музей в итоге называется Прадо, какие коллекции вошли в его собрание и чем он отличается от Лувра.
Конечно, Прадо нельзя назвать ни самым грандиозным, ни самым полным из музеев мира, но, пожалуй, это самый выразительный музей, логичный, его коллекции выстроены с любовью. И безусловно, невозможно составить представление об испанской живописи, не побывав здесь. Мурильо, Рибера, Сурбаран, Эль Греко, Веласкес, Гойя, Соролья – ярчайшие представители испанской школы живописи.
У каждого художника был свой путь к славе: Сурбаран был пастухом и с детства рисовал на коре деревьев, Рибера последние годы жизни прожил отшельником и умер в нищете, Мурильо родился в Севилье, где потом организовал Академию художеств, став ее президентом… но давайте здесь сделаем паузу и продолжим уже в Прадо перед картинами мастеров живописи. Я также отдельно остановлюсь на истории создании картин, на их символическом значении.
Во время экскурсии я, конечно, уделю внимание художникам и других стран, картины которых составляют гордость музея.
Таким образом, вы научитесь ориентироваться в испанской школе живописи, индивидуальной художественной манере мастеров, а также познакомитесь ближе с главными страницами истории Испании.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются билеты в музей Прадо: для взрослых — 15 евро, с 65 лет — 7,5 евро, до 18 лет — вход свободный с оформлением билета.
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И возвращайтесь в Испанию, в Мадрид, в Прадо!
До новых встреч!
Ваш гид, Лариса