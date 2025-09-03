Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Гибралтар - уникальная территория с богатой историей и захватывающими легендами.



Посетители смогут насладиться видами с Гибралтарской скалы, увидеть знаменитых берберских макак и узнать о Геракловых Столпах. Экскурсия включает прогулку по Мэйн Стрит и посещение пещеры Святого Майкла. Участники также смогут пересечь границу и ощутить атмосферу британской территории. Это путешествие обещает быть насыщенным и познавательным 5 причин купить эту экскурсию 🌍 Уникальные виды с высоты

🐒 Встреча с макаками

📜 Исторические легенды

🚶 Прогулка по Мэйн Стрит

🎭 Пещера Святого Майкла

Николас Ваш гид в Малаге Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 9 часов Размер группы 1-7 человек Когда Ежедневно, по договоренности €369 за экскурсию Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00

Что можно увидеть Гибралтарская скала

Мэйн Стрит

Пещера Святого Майкла

Sky Walk

Описание экскурсии Гибралтарская скала магическим образом притягивает внимание людей и с давних пор является темой сказаний и легенд. Есть легенда о том, как Геракл на своем корабле, направляясь к этим землям для выполнения своего десятого подвига, наткнулся на препятствие в виде двух высоченных скал, закрывающих путь. Силой своих рук он раздвинул эти скалы и корабль продолжил свой путь, хотя древние греки верили, что за этими скалами – безбрежные воды, а за ними – край земного диска. С той поры эти две скалы – одна на Африканском континенте, другая на Европейском – получили название Геракловых Столпов. Главными же достопримечательностями Гибралтара являются обезьяны – берберские бесхвостые макаки. Когда точно появились макаки на Гибралтаре сейчас уже никто не берется сказать, но версии их появления на этой скале весьма экзотичны. На сегодняшний день эти милые попрошайки и воришки вызывают всеобщее умиление туристов тем, что своим поведением в повседневной своей жизни так напоминают нам нас самих. Сколько же сражений и осад выдержал Гибралтар за всю свою историю? Сколько народов владели в разные эпохи этой скалой? Непосильная задача рассказать обо всем этом за пятичасовую прогулку по Гибралтару. Но я возьмусь за это, и вы не только посмотрите многие самые значимые достопримечательности Гибралтара, но и получше узнаете историю его боевой славы. Мы можем пересечь границу Испании и Великобритании на машине. А можем пройтись пешком через взлетно-посадочную полосу одного из самых необычных аэропортов мира. А уже потом сядем я в машину, и наш любезный водитель доставит нас к станции фуникулера. Там мы возьмем билеты на фуникулер «туда и обратно». Мы поднимемся на высоту 412 метров над уровнем моря, обойдем смотровые площадки с кругозором в 360 градусов, пообщаемся с берберскими бесхвостыми макаками. Поднявшись на самый верх скалы, на высоту в 412 метров, обозрев со смотровых площадок Гибралтарский пролив, залив Алхесираса, Африку и города Алхесирас, Сан Роке и Ла Линеа де Консепсьон, пофотографировавшись с обезьянками, мы с вами можем пойти в сторону южной оконечности скалы, чтобы увидеть обезьянью «столовую». Можно посетить пещеру Святого Майкла, где показывают впечатляющее проекционно-звуковое шоу. А еще, выйти на стеклянную обзорную площадку Sky Walk, нависающую над пропастью восточного склона. Затем спустимся на фуникулере обратно в город. Мы выйдем на главную улицу города – Мэйн Стрит. Прогуляемся, увидим множество значимых для Гибралтара зданий и просто домиков викторианской эпохи с ажурными балкончиками. А там уж рукой подать до главной площади города – Grand Casemates Square. На этой площади я приглашу вас посидеть в таверне «Лорд Нельсон». Отобедать или просто выпить по бокальчику разливного английского эля. И отправимся в обратный путь. Важная информация: Посетить территорию Гибралтара могут граждане стран Британского Содружества, граждане стран ЕС и Израиля, граждане Украины с загранпаспортом и видом на жительство в одной из стран ЕС, или имеющие Британскую полугодовую визу. А также граждане РФ с Британской полугодовой визой.

Ежедневно, по договоренности Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Памятник погибшим в Первой Мировой войне

Памятник первой американской средиземноморской флотилии и совместным действиям союзных войск во время Второй Мировой войны (Операция «Факел» и др.)

Ботанический Сад

Памятник генералу Джорджу Августу Элиотту

Гибралтарская скала

Заповедник Эйпс Ден

Смотровые площадки с видами на Африку, Испанию, Залив Алхесираса и Гибралтарский Пролив

Пещера Святого Майкла

Смотровая площадка Sky Walk

Трафальгарское кладбище

Памятник адмиралу Нельсону

Мэйн Стрит

Здания мэрии, резиденции губернатора (старинный францисканский монастырь XVI века), Правительства Гибралтара, Мэрии и Парламента

Католический и Протестантский соборы

Королевская часовня

Таверна «Лорд Нельсон» (расположена в бывших казематах 1817 года постройки)

Крепость Парсонс Лодж

Маяк Грейт Юроп Пойнт

Памятник генералу Владиславу Сикорскому

Мечеть Ибрагим аль Ибрагим

Батарея Хардинга

Бывшие военные туннелли

Памятник погибшим за Империю в двух мировых войнах Что включено Услуги гида

Комфортабельный микроавтобус на 9 мест с раздельными сиденьями и опытным водителем. Что не входит в цену Входные билеты для туристов и гида (от 22, 5 до 42, 5 евро за взрослого, в зависимости от вариантов посещений). Место начала и завершения? По договоренности Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно, по договоренности Экскурсия длится около 9 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел. Важная информация Посетить территорию Гибралтара могут граждане стран Британского Содружества

Граждане стран ЕС и Израиля

Граждане Украины с загранпаспортом и видом на жительство в одной из стран ЕС

Или имеющие Британскую полугодовую визу. А также граждане РФ с Британской полугодовой визой Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.