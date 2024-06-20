6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
Погрузитесь в атмосферу Ронды: древний город на скалах, захватывающие виды, коррида и местное вино. Вдохновение Хемингуэя и других писателей
Начало: Plaza de la merced
Сегодня в 08:30
Завтра в 12:30
€227 за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Малаги в Севилью
Истории столицы Андалусии и роскошь королевского дворца Алькасар
Сегодня в 08:00
9 авг в 08:00
€361 за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Гранадой: Альгамбра и Назридские дворцы
Увлекательная экскурсия в Малаге: откройте историю Альамбры и насладитесь видами Сьерра Невада
Начало: Отель клиентов в самом городе Малага
Расписание: по договоренности
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
€640 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- IIrina20 июня 2024Очень красивая и интересная экскурсия. Эльмира настоящий профессионал, столько интересных историй из жизни испанцев. ❤️🔥❤️🔥❤️🔥 рекомендую.
- РРихард4 мая 2024Отличный индивидуальный тур. Могу только рекомендовать Эльвиру будущим посетителям Ронды и других её туров. Спасибо!
- ННаталья14 апреля 2024Великолепная поездка! Красавица Ронда. Огромное спасибо Эльмире за этот чудесный день. Комфорт, забота, теплая лёгкость повествования вырывали нас из мирской круговерти, погрузив на несколько часов в незабываемую атмосферу белых городков Андалусии.
- ЕЕлена29 декабря 2023Великолепный дворец, красивый королевский сад, чистый город, прекрасный и заботливый гид - что еще можно желать от экскурсии? Спасибо большое Эльмире - все прекрасно и хочется вернуться еще и еще
- ТТатьяна14 апреля 2023Мы путешествовали с гидом Эльмирой из Малаги в Севилью Она очень знающий, гид .Внимательна к просьбам и пожеланиям туристов. С хорошим чувством юмора. Очень организованная. Экскурсия понравилась. Будем рекомендовать всем друзьям. Tатьяна и Светлана.
- ЕЕвгения20 января 2023Эльмирочка, спасибо Вам большое! Это была супер экскурсия! Крутой гид с огромными знаниями и позитивным настроем! Потрясающий человек! Миллион раз спасибо за экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Малаге в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Малаге в августе 2024
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