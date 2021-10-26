Отзыв на: Малага римская, мавританская, католическая М Марина 5 Давно не встречала такого потрясающего гида! Четыре часа на одном дыхании. Ответы на любые вопросы: начиная от Пунических войн, особенностей менталитета южан, высадкой эвкалиптов как средства, предотвращающего оползни и наводнения, заканчивая маршрутом захода кораблей Колумба в Севилью. Ни один из этих вопросов был с темой экскурсии не связан непосредственно, но все, что всплывало изнутри забытого или интересного, было освещено Еленой настолько грамотно и исчерпывающе, что хотелось слушать, говорить, обсуждать и не расставаться. Тактичный, умный, любящий свою страну и свою работу экскурсовод. Мы вернёмся обязательно и даже нет сомнений, с кем мы будем осматривать прекрасную Андалусию в следующий раз. Спасибо большое за сегодняшний день!

Отзыв на: Пешком по Старой Малаге I Irin 5 Первое знакомство с городом Малага состоялось благодаря Юлии! В приятной беседе прошли по маршруту, предложенному Юлией, узнала много интересного! Отлично когда на прощание Юлия пообещала прийти ко мне на экскурсию по Хельсинки! Спасибо, Юля, и до встречи

Отзыв на: Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина А Алёна 5 Нам всё очень понравилось, узнали много нового о Малаге, гид Эльмира молодец, спасибо большое ей за экскурсию, были все под впечатлением от услышанного и увиденного, очень красивый город, всем советую посмотреть

Отзыв на: Малага с ветерком: обзорная экскурсия на сигвее Н Нина 5 Была отличная экскурсия с Фёдором. Быстро научились ездить на сигвее, сделали хорошие фототографии для инстаграма) спасибо, было приятно познакомиться

Отзыв на: Путешествие из Малаги в Севилью Н Наталья 5 Эльмира очень классный гид, фотограф и заботливая очень. Посмотрели Севилью и узнали очень много о традициях, истории и увозим с собой частичку красоты и влюбились в Испанию! Благодарим, до новых встреч!

Отзыв на: Малага римская, мавританская, католическая M Maria 5 Великолепная экскурсия, 4 часа пролетели незаметно, очень интересно и познавательно, нет скучных дат или вырванных с контекста историй, всё логично, постепенно и связано, после чего есть четкая картина и понимание. Такая экскурсия - замечательный способ познакомиться с городом, узнать об истории и культуре. Так же Елена подсказала нам многое по местной кухне и продуктам, и помогла с остальными нашими вопросами. Спасибо, Елена!

Отзыв на: Путешествие из Малаги в Севилью M Maria 5 Севилья - красивейший город и мы прекрасно провели там время благодаря Эльмире, потому что: 1. она профессиональный экскурсовод, у неё продуманная экскурсия, много интересных историй про Севилью и не только, так как экскурсия началась прям в Малаге и по дороге она нам много всего рассказывала и про места, которые проезжаем, и про жизнь в Испании, традиции, культуру. 2. Эльмира - чудо-фотограф, которая сама подсказывала шикарные локации и фотографировала нас с мужем. Спасибо, Эльмира, это наши единственные совместные фото с отдыха, которые еще и очень красивые и яркие)) 3. Эльмира очень приятный человек, позитивный, весёлый и прям заряжает энергией

Отзыв на: Белые деревушки Андалусии S Sofija 5 Очень понравилось! Эльмира отдичный гид, рассказала много чего дополнительно, дала кучу полезных советов. Так же очень интересно было послушать про повседневную жизнь испанцев. Сама экскурсия по очень красивым местам! А Эльмира ещё оказалась отличным фотографом))) так что теперь много прекрасных фотограыий с отпуска.

Отзыв на: Малага с ветерком: обзорная экскурсия на сигвее Н Наталия 5 Нас было 6 человек, в возрасте от 14 до 51 года, мы все остались ОЧЕНЬ довольны экскурсией! Не смотря на то, что никто из нас никогда раньше не катался на сигвее, мы все освоили управление очень легко и получили массу удовольствия! Спасибо огромное замечательному гиду Фёдору, который увлекательно рассказал много интересных исторических фактов о полуострове, Малаге, достопримечательностях и традициях испанцев здесь; посоветовал куда можно сходить покушать и что где посмотреть, ответил на все интересующие нас вопросы, а также сделал нам красивые фото во время экскурсии. Отличное времяпровождение для любого возраста! Всем рекомендую!