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Экскурсии в Малаге

Найдено 22 экскурсии в Малаге на русском языке, цены от €55. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Пешком по Старой Малаге
Пешая
2.5 часа
95 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пешком по Старой Малаге
Прогулка по историческому центру Малаги, где вы увидите главные достопримечательности, узнаете секреты города и попробуете традиционные блюда
Начало: Plaza de la Marina
10 авг в 09:00
11 авг в 08:00
от €100 за всё до 4 чел.
Малага для взрослых и детей
Пешая
1.5 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Малага для взрослых и детей
Погрузитесь в историю одного из древнейших городов Европы. Взрослые и дети узнают много нового, участвуя в интерактивных заданиях
Начало: На проспекте Аламеда-Принсипаль
Завтра в 15:30
22 авг в 15:30
от €95 за всё до 5 чел.
Малага - сердце Коста-дель-Соль
Пешая
4 часа
39 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Малага - сердце Коста-дель-Соль
Увидеть город во всех подробностях, посетить старинную бодегу и крепости арабского периода
Начало: На площади Plaza de la Marina
15 авг в 09:00
16 авг в 09:00
от €130 за всё до 10 чел.
Путешествие из Малаги в Севилью
На машине
10 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие из Малаги в Севилью
Отправляйтесь в Севилью, чтобы насладиться её архитектурой и историей. Увидите Кафедральный собор, Алькасар и узнаете о тайнах города
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
от €590 за всё до 6 чел.
Белые деревушки Андалусии
На машине
4.5 часа
42 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Белые деревушки Андалусии
Погрузитесь в атмосферу Андалусии, посетив белые деревушки, пещеру Нерхи и «Балкон Европы»
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €320 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
Пешая
3 часа
126 отзывов
Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
Познакомьтесь с Малагой, её историей и культурой. Прогуляйтесь по главным достопримечательностям, узнайте городские байки и попробуйте традиционное вино
Начало: Jardines de Pedro Luis Alonso, C. Guillén Sotelo, ...
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от €160 за всё до 30 чел.
Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
На машине
6 часов
45 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
Погрузитесь в атмосферу Ронды: древний город на скалах, захватывающие виды, коррида и местное вино. Вдохновение Хемингуэя и других писателей
Начало: Plaza de la merced
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €390 за всё до 6 чел.
Исторический центр Малаги
Пешая
5 часов
55 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Исторический центр Малаги
Погрузитесь в атмосферу Малаги, прогуливаясь по её историческим улицам и площадям. Откройте для себя места, связанные с Пикассо, и насладитесь местным вином
Начало: Пласа де ла Марина, возле колонн у въезда в порт
Сегодня в 13:30
10 авг в 13:00
от €170 за всё до 3 чел.
Малага - на автомобиле и пешком
На машине
3.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Малага - на автомобиле и пешком
Прогулка по Малаге с местным гидом: откройте тайны города, недоступные в путеводителях. Всего три часа - и вы влюбитесь в этот древний город
Сегодня в 13:30
10 авг в 13:00
от €300 за всё до 3 чел.
Малага римская, мавританская, католическая
Пешая
3.5 часа
91 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Малага римская, мавританская, католическая
Погружение в историю Малаги: финикийская стена, руины Римского театра, дом Пикассо и крепость Алькасаба. Завершите день на рынке с испанскими деликатесами
Начало: В порту Малаги
27 авг в 09:30
28 авг в 09:30
от €199 за всё до 6 чел.
Пещеры Пеняс де Кабрера - путешествие на 30 000 лет назад
На машине
5 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Пещеры Пеняс де Кабрера - путешествие на 30 000 лет назад
Погрузитесь в историю и природу Малаги, исследуя древние пещеры Пеняс де Кабрера. Уникальная экскурсия для ценителей истории и тишины
10 авг в 13:00
11 авг в 09:00
от €290 за всё до 3 чел.
Гуляем по Малаге и рисуем её
Пешая
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
Гуляем по Малаге и рисуем её
Акварельный мастер-класс: вдохнуть атмосферу города и запечатлеть её на открытке
Начало: У Алькасабы
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
от €55 за человека
Паэлья и гаспачо: мастер-класс на апельсиновой плантации
На машине
3 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Паэлья и гаспачо: мастер-класс на апельсиновой плантации
Присоединяйтесь к мастер-классу по приготовлению паэльи и гаспачо с андалусийским поваром. Посетите рынок Атаразанас и узнайте все секреты этих блюд
Начало: На главном рынке Малаги
27 авг в 11:00
28 авг в 11:00
от €180 за всё до 2 чел.
Дорогой вина и хамона
На машине
5 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Дорогой вина и хамона
Погрузитесь в мир испанских вин и хамона на индивидуальной экскурсии в Малаге. Узнайте о традициях виноделия и насладитесь дегустацией в старинных погребах
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от €300 за всё до 3 чел.
Выгодный трансфер в Малаге
На машине
30 минут
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Малаге
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 01:00
10 авг в 00:00
от €57 за всё до 3 чел.
Гастро-историческое путешествие в Антекеру, сердце Андалусии
На машине
5 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Гастро-историческое путешествие в Антекеру, сердце Андалусии
Откройте для себя древние дольмены, римские термы и арабскую крепость. Посетите фабрики андалусийских сладостей и оливковых консервов
Начало: У Ворот Гранады в Антекере
27 авг в 11:00
28 авг в 11:00
от €350 за всё до 6 чел.
Истории Малаги с вином и тапас
Пешая
3 часа
Индивидуальная
Истории Малаги с вином и тапас
Попробовать местные вкусы и послушать о городе
Начало: У Стеклянной пирамиды
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
от €109 за человека
Прогулка по Малаге
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулка по Малаге
Начало: Колонны на въезде в порт города
Расписание: Ежедневно, по договоренности
€150 за всё до 7 чел.
Экскурсия в Гибралтар
На микроавтобусе
9 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Экскурсия в Гибралтар
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
€399 за всё до 7 чел.
Вино и Хамон (посещение винодельни)
4 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Вино и Хамон (посещение винодельни)
Начало: Ресепшен отеля клиентов
€245 за всё до 7 чел.
Прогулка по карстовому заповеднику Эль Торкаль
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулка по карстовому заповеднику Эль Торкаль
Начало: Ресепшен отеля клиентов
€285 за всё до 7 чел.
Малага - город солнца, истории и искусства
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Малага - город солнца, истории и искусства
Начало: С/ Алькасабилья, с/н, Дистрито Сентро, 29015 Малаг...
Расписание: По договоренности
€250 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Татьяна
Малага для взрослых и детей
Спасибо Марии за организацию и проведение экскурсии, делала небольшой сюрприз для своих родных решили все удалённо, экскурсия прошла очень легко, было познавательно и интересно, спасибо большое!
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О
Малага - сердце Коста-дель-Соль
Были на экскурсии с семьей, остались в полном восторге. Генадий провел экскурсию на высшем уровне. 4 часа пролетели незаметно.
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А
Гуляем по Малаге и рисуем её
Жене спасибо большое за экскурсию! Было очень интересно, познавательно, весело. У него прекрасное чувство юмора, широкий кругозор и отлично спланированный маршрут
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М
Пещеры Пеняс де Кабрера - путешествие на 30 000 лет назад
Николас провел прекрасную экскурсию. Обладает широким кругозором. Адаптировал информацию под ребенка, что было очень приятно. Однозначно рекомендую, если хотите узнать больше об Андалусии.
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М
Пешком по Старой Малаге
Спасибо большое нашему экскурсоводу Юлии. За терпение и отзывчивость к своим туристам.
нам ОООчень понравилась экскурсия и самоотдача нашего гида.
Малага великолепна, интересна. Хотелось бы еще раз приехать и окунутся в этот город и только с нашей Юлией!
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О
Малага римская, мавританская, католическая
Большое спасибо обрятельной Елене за прекрасную экскурсию по Малаге!
Увидели и узнали много о истории развития этого удивительного города, его жителей
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и знаменитостей- один из которых голливудский актер, которого наверняка все очень хорошо знают:)
Так как Елена великолепный знаток кулинарного искусства, то и эта тема не прошла нас стороной. Было очень интересно узнать изготовление особенных продуктов, которые когда то стали особенным деликатесом в Ватикане. Мы также не прошли мимо знаменитого базарчика, который предлагает и по сей день высококачественные продукты. Очень милый город и мы с удовольствием посетили его второй раз за время нашего отпуска.

Большое спасибо обрятельной Елене за прекрасную экскурсию по Малаге!
Большое спасибо обрятельной Елене за прекрасную экскурсию по Малаге!
Большое спасибо обрятельной Елене за прекрасную экскурсию по Малаге!
Большое спасибо обрятельной Елене за прекрасную экскурсию по Малаге!+3
Большое спасибо обрятельной Елене за прекрасную экскурсию по Малаге!
Большое спасибо обрятельной Елене за прекрасную экскурсию по Малаге!
Большое спасибо обрятельной Елене за прекрасную экскурсию по Малаге!
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О
Путешествие из Малаги в Севилью
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Эльмире за потрясающую поездку в Севилью! Маршрут из Малаги не самый короткий, но благодаря
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отличной организации и увлекательному рассказу время в пути пролетело совершенно незаметно. Гид — настоящий профессионал, который искренне любит Андалусию. Мы не просто ходили по стандартным туристическим местам, а погрузились в историю, культуру и местный колорит. Подача материала была легкой, живой и с отличным чувством юмора, без скучных академических лекций. Отдельное спасибо за заботу о группе: гид подсказывал лучшие ракурсы для фотографий, посоветовал отличные места, где можно попробовать аутентичные тапас. Севилья прекрасна, но именно благодаря гиду этот день стал по-настоящему незабываемым. Очень рекомендую этого специалиста всем, кто ценит качественные, комфортные и интересные экскурсии!

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А
Гастро-историческое путешествие в Антекеру, сердце Андалусии
Огромное спасибо за интересную экскурсию и особенно за пикник! Мы действительно смогли прикоснуться к духу Андалусии и уже планируем новый визит:)
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А
Малага для взрослых и детей
Очень рекомендую эту экскурсию! Очень интересно и живенко
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L
Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
Всё было отлично, спасибо.
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Всего 554 отзыва в Малаге

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Ответы на вопросы от путешественников по Малаге

Самые популярные экскурсии в Малаге
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 22:
  1. Пешком по Старой Малаге;
  2. Малага для взрослых и детей;
  3. Малага - сердце Коста-дель-Соль;
  4. Путешествие из Малаги в Севилью;
  5. Белые деревушки Андалусии.
Сколько стоит экскурсия по Малаге в августе 2026
Сейчас в Малаге можно забронировать 22 экскурсии от 55 до 590. Туристы уже оставили гидам 554 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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