Все экскурсии в Малаге
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Малаге – доступно 15 экскурсий на 2021 год, 197 ⭐ отзывов, цены от €80. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Малаге почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Испании на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
8ч
€185
за 1-4 чел.
Экскурсия в Ронду
Ронда - маленький живописный городок, который с уверенностью можно назвать музеем под открытым небом
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
4ч
€120
за 1-10 чел.
Малага римская, мавританская, католическая
Увидеть символы города и познакомиться с местной кухней на историко-гастрономической прогулке
Индивидуальная экскурсия
10ч
€276
за 1-4 чел.
Путешествие из Малаги в Севилью
Истории столицы Андалусии и роскошь королевского дворца Алькасар
Индивидуальная экскурсия
2ч
€80
за 1-15 чел.
Малага с ветерком: обзорная экскурсия на сигвее
Увидеть главные достопримечательности на нескучной скоростной прогулке и зарядиться новыми эмоциями
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€85
за 1-6 чел.
Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
Понять характер древнего испанского города и окунуться в его культуру
Индивидуальная экскурсия
5ч
€125
за 1-4 чел.
Исторический центр Малаги
Узнать столицу Коста дель Соль и город Пикассо на прогулке по главным достопримечательностям
Индивидуальная экскурсия
5ч
€175
за 1-4 чел.
Белые деревушки Андалусии
Спуститься в пещеру Нерхи, подняться на "Балкон Европы" и посетить деревню Фрихилиана
Индивидуальная экскурсия
3ч
€95
за 1-4 чел.
Пешком по Старой Малаге
Знакомство с историей, архитектурой и гастрономическими традициями
Индивидуальная экскурсия
7ч
€175
за 1-4 чел.
Из Малаги в Ронду — город, парящий над пропастью
Прикоснуться к древности на каменных улицах Ронды и восхититься величием исполинских утёсов
Индивидуальная экскурсия
5ч
€180
за 1-6 чел.
Гастро-историческое путешествие в Антекеру, сердце Андалусии
Познакомиться с любопытными монументами древности и открыть настоящие вкусы Южной Испании
Индивидуальная экскурсия
3ч
€92
за 1-4 чел.
Тапас-прогулка по Малаге
Посетить локальные бары, продегустировать испанские закуски и удивиться историям о местной жизни
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
€215
за 1-4 чел.
Малага глазами местных жителей
Увидеть город на авто-пешеходной экскурсии, прогуляться в душистом парке и подняться на вершину горы
Индивидуальная экскурсия
5ч
€199
за 1-4 чел.
Пещеры Пеняс де Кабрера — путешествие на 30 000 лет назад
Поразмыслить над историей человечества, рассмотреть древние изображения и пообедать в таверне 15 в.
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
€110
за 1-4 чел.
Дорогой вина и хамона
Погружение в мир испанского виноделия с дегустацией
Индивидуальная экскурсия
5ч
€199
за 1-4 чел.
«Горы Малаги» — прогулка по парку
Полюбоваться природой Андалузии без урбанистических пейзажей и найти древние артефакты
Последние отзывы «Экскурсии Малаги»
- ММарина26 октября 2021Давно не встречала такого потрясающего гида! Четыре часа на одном дыхании. Ответы на любые вопросы: начиная от Пунических войн, особенностей менталитета южан, высадкой эвкалиптов как средства, предотвращающего оползни и наводнения, заканчивая маршрутом захода кораблей Колумба в Севилью. Ни один из этих вопросов был с темой экскурсии не связан непосредственно, но все, что всплывало изнутри забытого или интересного, было освещено Еленой настолько грамотно и исчерпывающе, что хотелось слушать, говорить, обсуждать и не расставаться. Тактичный, умный, любящий свою страну и свою работу экскурсовод. Мы вернёмся обязательно и даже нет сомнений, с кем мы будем осматривать прекрасную Андалусию в следующий раз. Спасибо большое за сегодняшний день!
- Отзыв на: Пешком по Старой МалагеIIrin16 октября 2021Первое знакомство с городом Малага состоялось благодаря Юлии! В приятной беседе прошли по маршруту, предложенному Юлией, узнала много интересного! Отлично когда на прощание Юлия пообещала прийти ко мне на экскурсию по Хельсинки! Спасибо, Юля, и до встречи
- ААлёна4 октября 2021Нам всё очень понравилось, узнали много нового о Малаге, гид Эльмира молодец, спасибо большое ей за экскурсию, были все под впечатлением от услышанного и увиденного, очень красивый город, всем советую посмотреть
- ННина26 сентября 2021Была отличная экскурсия с Фёдором. Быстро научились ездить на сигвее, сделали хорошие фототографии для инстаграма) спасибо, было приятно познакомиться
- Отзыв на: Путешествие из Малаги в СевильюННаталья17 сентября 2021Эльмира очень классный гид, фотограф и заботливая очень. Посмотрели Севилью и узнали очень много о традициях, истории и увозим с собой частичку красоты и влюбились в Испанию! Благодарим, до новых встреч!
- MMaria5 сентября 2021Великолепная экскурсия, 4 часа пролетели незаметно, очень интересно и познавательно, нет скучных дат или вырванных с контекста историй, всё логично, постепенно и связано, после чего есть четкая картина и понимание. Такая экскурсия - замечательный способ познакомиться с городом, узнать об истории и культуре. Так же Елена подсказала нам многое по местной кухне и продуктам, и помогла с остальными нашими вопросами. Спасибо, Елена!
- Отзыв на: Путешествие из Малаги в СевильюMMaria5 сентября 2021Севилья - красивейший город и мы прекрасно провели там время благодаря Эльмире, потому что: 1. она профессиональный экскурсовод, у неё продуманная экскурсия, много интересных историй про Севилью и не только, так как экскурсия началась прям в Малаге и по дороге она нам много всего рассказывала и про места, которые проезжаем, и про жизнь в Испании, традиции, культуру. 2. Эльмира - чудо-фотограф, которая сама подсказывала шикарные локации и фотографировала нас с мужем. Спасибо, Эльмира, это наши единственные совместные фото с отдыха, которые еще и очень красивые и яркие)) 3. Эльмира очень приятный человек, позитивный, весёлый и прям заряжает энергией
- Отзыв на: Белые деревушки АндалусииSSofija24 августа 2021Очень понравилось! Эльмира отдичный гид, рассказала много чего дополнительно, дала кучу полезных советов. Так же очень интересно было послушать про повседневную жизнь испанцев. Сама экскурсия по очень красивым местам! А Эльмира ещё оказалась отличным фотографом))) так что теперь много прекрасных фотограыий с отпуска.
- ННаталия9 августа 2021Нас было 6 человек, в возрасте от 14 до 51 года, мы все остались ОЧЕНЬ довольны экскурсией! Не смотря на то, что никто из нас никогда раньше не катался на сигвее, мы все освоили управление очень легко и получили массу удовольствия! Спасибо огромное замечательному гиду Фёдору, который увлекательно рассказал много интересных исторических фактов о полуострове, Малаге, достопримечательностях и традициях испанцев здесь; посоветовал куда можно сходить покушать и что где посмотреть, ответил на все интересующие нас вопросы, а также сделал нам красивые фото во время экскурсии. Отличное времяпровождение для любого возраста! Всем рекомендую!
- ЕЕлена17 июля 2021Очень понравилась экскурсия с Эльмирой. Грамотный подход, жизнерадостный настрой и интересная подача информации. Сам город очень красивый с интересной архитектурой и калорийными улочками: будет очень интересен любителям старых городов и истории.