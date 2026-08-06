Индивидуальная
до 4 чел.
Пешком по Старой Малаге
Прогулка по историческому центру Малаги, где вы увидите главные достопримечательности, узнаете секреты города и попробуете традиционные блюда
Начало: Plaza de la Marina
10 авг в 09:00
11 авг в 08:00
от €100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Малага для взрослых и детей
Погрузитесь в историю одного из древнейших городов Европы. Взрослые и дети узнают много нового, участвуя в интерактивных заданиях
Начало: На проспекте Аламеда-Принсипаль
Завтра в 15:30
22 авг в 15:30
от €95 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Малага - сердце Коста-дель-Соль
Увидеть город во всех подробностях, посетить старинную бодегу и крепости арабского периода
Начало: На площади Plaza de la Marina
15 авг в 09:00
16 авг в 09:00
от €130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие из Малаги в Севилью
Отправляйтесь в Севилью, чтобы насладиться её архитектурой и историей. Увидите Кафедральный собор, Алькасар и узнаете о тайнах города
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
от €590 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Белые деревушки Андалусии
Погрузитесь в атмосферу Андалусии, посетив белые деревушки, пещеру Нерхи и «Балкон Европы»
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €320 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
Познакомьтесь с Малагой, её историей и культурой. Прогуляйтесь по главным достопримечательностям, узнайте городские байки и попробуйте традиционное вино
Начало: Jardines de Pedro Luis Alonso, C. Guillén Sotelo, ...
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от €160 за всё до 30 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
Погрузитесь в атмосферу Ронды: древний город на скалах, захватывающие виды, коррида и местное вино. Вдохновение Хемингуэя и других писателей
Начало: Plaza de la merced
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €390 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Исторический центр Малаги
Погрузитесь в атмосферу Малаги, прогуливаясь по её историческим улицам и площадям. Откройте для себя места, связанные с Пикассо, и насладитесь местным вином
Начало: Пласа де ла Марина, возле колонн у въезда в порт
Сегодня в 13:30
10 авг в 13:00
от €170 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Малага - на автомобиле и пешком
Прогулка по Малаге с местным гидом: откройте тайны города, недоступные в путеводителях. Всего три часа - и вы влюбитесь в этот древний город
Сегодня в 13:30
10 авг в 13:00
от €300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Малага римская, мавританская, католическая
Погружение в историю Малаги: финикийская стена, руины Римского театра, дом Пикассо и крепость Алькасаба. Завершите день на рынке с испанскими деликатесами
Начало: В порту Малаги
27 авг в 09:30
28 авг в 09:30
от €199 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Пещеры Пеняс де Кабрера - путешествие на 30 000 лет назад
Погрузитесь в историю и природу Малаги, исследуя древние пещеры Пеняс де Кабрера. Уникальная экскурсия для ценителей истории и тишины
10 авг в 13:00
11 авг в 09:00
от €290 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Гуляем по Малаге и рисуем её
Акварельный мастер-класс: вдохнуть атмосферу города и запечатлеть её на открытке
Начало: У Алькасабы
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
от €55 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Паэлья и гаспачо: мастер-класс на апельсиновой плантации
Присоединяйтесь к мастер-классу по приготовлению паэльи и гаспачо с андалусийским поваром. Посетите рынок Атаразанас и узнайте все секреты этих блюд
Начало: На главном рынке Малаги
27 авг в 11:00
28 авг в 11:00
от €180 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Дорогой вина и хамона
Погрузитесь в мир испанских вин и хамона на индивидуальной экскурсии в Малаге. Узнайте о традициях виноделия и насладитесь дегустацией в старинных погребах
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от €300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Малаге
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 01:00
10 авг в 00:00
от €57 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Гастро-историческое путешествие в Антекеру, сердце Андалусии
Откройте для себя древние дольмены, римские термы и арабскую крепость. Посетите фабрики андалусийских сладостей и оливковых консервов
Начало: У Ворот Гранады в Антекере
27 авг в 11:00
28 авг в 11:00
от €350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Истории Малаги с вином и тапас
Попробовать местные вкусы и послушать о городе
Начало: У Стеклянной пирамиды
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
от €109 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулка по Малаге
Начало: Колонны на въезде в порт города
Расписание: Ежедневно, по договоренности
€150 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Экскурсия в Гибралтар
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
€399 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Вино и Хамон (посещение винодельни)
Начало: Ресепшен отеля клиентов
€245 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулка по карстовому заповеднику Эль Торкаль
Начало: Ресепшен отеля клиентов
€285 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Малага - город солнца, истории и искусства
Начало: С/ Алькасабилья, с/н, Дистрито Сентро, 29015 Малаг...
Расписание: По договоренности
€250 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Спасибо Марии за организацию и проведение экскурсии, делала небольшой сюрприз для своих родных решили все удалённо, экскурсия прошла очень легко, было познавательно и интересно, спасибо большое!
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О
Были на экскурсии с семьей, остались в полном восторге. Генадий провел экскурсию на высшем уровне. 4 часа пролетели незаметно.
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А
Жене спасибо большое за экскурсию! Было очень интересно, познавательно, весело. У него прекрасное чувство юмора, широкий кругозор и отлично спланированный маршрут
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М
Николас провел прекрасную экскурсию. Обладает широким кругозором. Адаптировал информацию под ребенка, что было очень приятно. Однозначно рекомендую, если хотите узнать больше об Андалусии.
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М
Спасибо большое нашему экскурсоводу Юлии. За терпение и отзывчивость к своим туристам.
нам ОООчень понравилась экскурсия и самоотдача нашего гида.
Малага великолепна, интересна. Хотелось бы еще раз приехать и окунутся в этот город и только с нашей Юлией!
нам ОООчень понравилась экскурсия и самоотдача нашего гида.
Малага великолепна, интересна. Хотелось бы еще раз приехать и окунутся в этот город и только с нашей Юлией!
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О
Большое спасибо обрятельной Елене за прекрасную экскурсию по Малаге!
Увидели и узнали много о истории развития этого удивительного города, его жителей
Увидели и узнали много о истории развития этого удивительного города, его жителей
+3
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О
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Эльмире за потрясающую поездку в Севилью! Маршрут из Малаги не самый короткий, но благодаря
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А
Огромное спасибо за интересную экскурсию и особенно за пикник! Мы действительно смогли прикоснуться к духу Андалусии и уже планируем новый визит:)
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А
Очень рекомендую эту экскурсию! Очень интересно и живенко
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L
Всё было отлично, спасибо.
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Всего 554 отзыва в Малаге
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Ответы на вопросы от путешественников по Малаге
Самые популярные экскурсии в Малаге
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Сколько стоит экскурсия по Малаге в августе 2026
Сейчас в Малаге можно забронировать 22 экскурсии от 55 до 590. Туристы уже оставили гидам 554 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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