1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
Прикоснуться к древности на каменных улицах Ронды и восхититься величием исполинских утёсов
Начало: Plaza de la merced
Завтра в 08:30
11 июня в 16:00
€227 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Белые деревушки Андалусии
Спуститься в пещеру Нерхи, подняться на «Балкон Европы» и посетить деревню Фрихилиана
Завтра в 08:30
11 июня в 08:00
€195 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Гастро-историческое путешествие в Антекеру, сердце Андалусии
Познакомиться с любопытными монументами древности и открыть настоящие вкусы Южной Испании
Начало: У Ворот Гранады в Антекере
24 июня в 11:00
25 июня в 11:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие из Малаги в Севилью
Истории столицы Андалусии и роскошь королевского дворца Алькасар
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€361 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Пещеры Пеняс де Кабрера - путешествие на 30 000 лет назад
Поразмыслить над историей человечества, рассмотреть древние изображения и пообедать в таверне 15 в
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€249 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККонстантин20 мая 2024Огромное спасибо Эльмире за настоящий праздник! Эта экскурсия надолго останется в памяти.
- РРихард4 мая 2024Отличный индивидуальный тур. Могу только рекомендовать Эльвиру будущим посетителям Ронды и других её туров. Спасибо!
- ННаталья14 апреля 2024Великолепная поездка! Красавица Ронда. Огромное спасибо Эльмире за этот чудесный день. Комфорт, забота, теплая лёгкость повествования вырывали нас из мирской круговерти, погрузив на несколько часов в незабываемую атмосферу белых городков Андалусии.
- ЕЕкатерина24 января 2024Экскурсия нам с мужем очень понравилась. Эльмира интересно рассказывала и показала нам город. Ответила на все вопросы, а также посоветовала,
- EElena9 января 2024Прекрасная экскурсия и незабываемый день!
- ЕЕлена29 декабря 2023Великолепный дворец, красивый королевский сад, чистый город, прекрасный и заботливый гид - что еще можно желать от экскурсии? Спасибо большое Эльмире - все прекрасно и хочется вернуться еще и еще
- FFidan30 июня 2023Экскурсия прошла в приятной и дружелюбной атмосфере. Эльмира прекрасный рассказчик, ей удалось завоевать бескомпромиссное внимание даже самого младшего и непоседливого девятилетнего участника экскурсии! Информация была живой, веселой, динамичной, разнообразной и интересной как взрослым, так и детям.
- ТТатьяна14 апреля 2023Мы путешествовали с гидом Эльмирой из Малаги в Севилью Она очень знающий, гид .Внимательна к просьбам и пожеланиям туристов. С хорошим чувством юмора. Очень организованная. Экскурсия понравилась. Будем рекомендовать всем друзьям. Tатьяна и Светлана.
- ЕЕвгения20 января 2023Эльмирочка, спасибо Вам большое! Это была супер экскурсия! Крутой гид с огромными знаниями и позитивным настроем! Потрясающий человек! Миллион раз спасибо за экскурсию!
- IIrina30 декабря 2022Экскурсия нам очень понравилась. Прекрасно продуманное путешествие. Николас не только профессионал в своем деле, но и очень любит эти места
Ответы на вопросы от путешественников по Малаге в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Малаге в июне 2024
Сейчас в Малаге в категории "Выездные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 195 до 361. Туристы уже оставили гидам 70 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии по окрестностям Малаги и местам Испании в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании