и барельефов эпохи Возрождения встречаются элементы мудехара, кастильско-фламандского исабелино, мавританского стиля. Оба городка внесены в список наследия ЮНЕСКО целиком и словно переносят гостей в Средневековье. Я познакомлю вас с этими андалусийскими жемчужинами, незаслуженно обделёнными вниманием иностранцев. Начнём с Убеды, построенной, по легенде, потомком Ноя.



Здесь посетим базилику Санта-Мария-де-лос-Реалес-Алькасарес, Святую капеллу Спасителя, спиритуалистическую синагогу Агуа и дворец Вела-де-лос-Кобос.



А также побываем в Баэсе, чтобы в пропитанной древностью атмосфере осмотреть старый университет и собор.