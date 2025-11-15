Мои заказы

Персональный тур по жемчужинам испанского Ренессанса: Убеда и Баэса

Перенестись в Средневековье, гуляя среди памятников ЮНЕСКО, и рассмотреть храмы, дворцы, изваяния
Убеда и Баэса — совсем не классическая Испания, ведь благодаря римскому императору Карлу V тут преобладает архитектура итальянского Ренессанса.

А среди монументальных площадей, пышно декорированных дворцов и храмов, детально проработанных скульптур
читать дальше

и барельефов эпохи Возрождения встречаются элементы мудехара, кастильско-фламандского исабелино, мавританского стиля. Оба городка внесены в список наследия ЮНЕСКО целиком и словно переносят гостей в Средневековье. Я познакомлю вас с этими андалусийскими жемчужинами, незаслуженно обделёнными вниманием иностранцев. Начнём с Убеды, построенной, по легенде, потомком Ноя.

Здесь посетим базилику Санта-Мария-де-лос-Реалес-Алькасарес, Святую капеллу Спасителя, спиритуалистическую синагогу Агуа и дворец Вела-де-лос-Кобос.

А также побываем в Баэсе, чтобы в пропитанной древностью атмосфере осмотреть старый университет и собор.

Ближайшие даты:
29
ноя6
дек13
дек20
дек27
дек
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 7+.

Программа тура по дням

1 день

Убеда: посещение базилики, капеллы, синагоги, дворца

Встретимся и поедем в Убеду. Полюбуемся впечатляющей средневековой архитектурой: базиликой Санта-Мария-де-лос-Реалес-Алькасарес, Святой капеллой Спасителя, спиритуалистической (каббалистической) синагогой Агуа, дворцом Вела-де-лос-Кобос (2 последние экскурсии проходят на испанском/английском языках с локальным гидом). Всё перечисленное мы посетим, а также осмотрим многочисленные площади, храмы, монументы и другие красивейшие сооружения.

Убеда: посещение базилики, капеллы, синагоги, дворца
2 день

Продолжение променада по Убеде и прогулки по Баэсе

В первой половине дня ещё немного пройдёмся по Убеде, а затем поедем в не менее великолепную Баэсу. Проникнемся атмосферой древнего городка, посетим старый университет и собор. Вечером вернёмся к месту старта и попрощаемся.

Продолжение променада по Убеде и прогулки по Баэсе

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€239
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом и экскурсии по программе
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Билеты в Малагу и обратно в ваш город
  • Проживание, включая номер для гида и водителя
  • Питание
  • Платные парковки
  • Перевод с испанского/английского при посещении достопримечательностей, где возможны только групповые экскурсии с локальным гидом
  • Виза
  • Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты. Минимальное количество участников - 4 человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Малага, точное место и время по договорённости. Также могу забрать вас из любого города на побережье Коста-дель-Соль
Завершение: Место старта, 20:00-21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николас
Николас — ваш гид в Малаге
Провёл экскурсии для 540 туристов
Я живу в городе Малага с 2000-го года. Являюсь гражданином Испании. Кроме работы гидом, занимаюсь публицистикой в русскоязычных СМИ Испании — пишу на темы истории, краеведения и туризма. Рассказываю историю Испании
читать дальше

— древнюю и современную. На экскурсиях говорим о фламенко и вине, хамоне и оливковом масле, Колумбе и Сервантесе, диктаторе Франко и королевской семье. В моей команде — специалист по трансферу и переводчик с университетским образованием для сопровождения деловых переговоров. Обращайтесь — подберу именно то, что запомнится и подарит много приятных впечатлений.

Задать вопрос

