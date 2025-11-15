Убеда и Баэса — совсем не классическая Испания, ведь благодаря римскому императору Карлу V тут преобладает архитектура итальянского Ренессанса.
А среди монументальных площадей, пышно декорированных дворцов и храмов, детально проработанных скульптур
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 7+.
Программа тура по дням
1 день
Убеда: посещение базилики, капеллы, синагоги, дворца
Встретимся и поедем в Убеду. Полюбуемся впечатляющей средневековой архитектурой: базиликой Санта-Мария-де-лос-Реалес-Алькасарес, Святой капеллой Спасителя, спиритуалистической (каббалистической) синагогой Агуа, дворцом Вела-де-лос-Кобос (2 последние экскурсии проходят на испанском/английском языках с локальным гидом). Всё перечисленное мы посетим, а также осмотрим многочисленные площади, храмы, монументы и другие красивейшие сооружения.
2 день
Продолжение променада по Убеде и прогулки по Баэсе
В первой половине дня ещё немного пройдёмся по Убеде, а затем поедем в не менее великолепную Баэсу. Проникнемся атмосферой древнего городка, посетим старый университет и собор. Вечером вернёмся к месту старта и попрощаемся.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€239
Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом и экскурсии по программе
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Билеты в Малагу и обратно в ваш город
- Проживание, включая номер для гида и водителя
- Питание
- Платные парковки
- Перевод с испанского/английского при посещении достопримечательностей, где возможны только групповые экскурсии с локальным гидом
- Виза
- Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты. Минимальное количество участников - 4 человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Малага, точное место и время по договорённости. Также могу забрать вас из любого города на побережье Коста-дель-Соль
Завершение: Место старта, 20:00-21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Николас — ваш гид в Малаге
Провёл экскурсии для 540 туристов
Я живу в городе Малага с 2000-го года. Являюсь гражданином Испании. Кроме работы гидом, занимаюсь публицистикой в русскоязычных СМИ Испании — пишу на темы истории, краеведения и туризма. Рассказываю историю Испании
