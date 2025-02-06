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Марбелье. Ездили на комфортном автомобиле, что очень удобно и неутомительно. Каждый город особенный, со своим неповторимым характером. Мы наслаждались потрясающей красотой дворцовых комплексов, великолепными садами, живописными улочками, захватывающими видами с высоты « птичьего полета» скалистой Ронды. Эльмира потрясающая! Помимо того, что она лицензированный, эрудированный гид, что позволяло ей превосходно и нестандартно вести экскурсию, она очень душевный человек, с великолепным чувством юмора, с ней легко и уютно. Всегда поможет и подскажет в любых ситуациях, возникших в путешествии. За эти дни я полностью погрузилась в красоту и атмосферу Андалусии, благодаря Эльмире, и полюбила их обоих от всей души 🥰. Однозначно рекомендую это удивительное приключение!!!