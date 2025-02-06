8 городов Андалусии: индивидуальный комфорт-тур
Рассмотреть элегантные здания и дворики, прокатиться на карете по Севилье и увидеть фламенко-шоу
Начало: Г. Малага, аэропорт, утром
12 июн в 08:00
15 июн в 08:00
€2350 за человека
Персональный тур по жемчужинам испанского Ренессанса: Убеда и Баэса
Перенестись в Средневековье, гуляя среди памятников ЮНЕСКО, и рассмотреть храмы, дворцы, изваяния
Начало: Малага, точное место и время по договорённости. Та...
7 июн в 10:00
14 июн в 10:00
€200 за человека
Андалусия: главные достопримечательности южных городов Испании
Посетить Мескиту, посмотреть фламенко-шоу и заглянуть в дом-музей Пабло Пикассо
Начало: Аэропорт Малаги, 12:00
1 ноя в 12:00
€1535 за билет
Последние отзывы на туры
- ИИрина6 февраля 2025У меня было чудесное 6-ти дневное путешествие по городам Андалусии с Эльмирой. Мы побывали в Малаге, Гранаде, Кордобе, Севилье, Ронде,
- ААнна21 января 2025Великолепное путешествие с Элмирой по Ангалузии, динамичное, познавательное и очень комфортное. Элмира - очень грамотный сертифицированный гид - она адаптировала
- ААся29 августа 2024Спасибо,Мире и Мигелю за нашу замечательную поездку. Все было спланировано идеально, мы смогли увидеть все что хотели и даже больше.
Ответы на вопросы от путешественников по Малаге в категории «В ноябре»
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Сколько стоит тур в Малаге в мае 2025
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