Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Описание экскурсии 🧭 по Гранаде

Индивидуальная экскурсия ⛳ по Гранаде с частным гидом состоит из двух частей.

Общее время проведения экскурсии по Гранаде может составить от 3 до 6 часов, в зависимости от желания и интересов туристов.

В зависимость от того, на какое время у группы заказаны входные билеты 🎫 в Альгамбру, экскурсовод построит общую программу экскурсии по Гранаде.

Первая часть экскурсии включает осмотр достопримечательностей 🏛️ центральной части Гранады. Прогуливаясь по историческому кварталу Альбасин и Сакромонте, средневековым улицам старой Гранады, экскурсовод расскажет о многовековой истории 📖 древнего города, более семи веков находящегося под властью мусульманских правителей. Взятие Гранады явилось последним штрихом в деле объединения Испании Католическими королями.

Экскурсионный маршрут включает осмотр Кафедрального собора Грнанады и обязательное посещение Королевской капеллы, усыпальницы Католических королей, Изабеллы Кастильской (1451–1504) и Фердинанда Арагонского (1452–1516).

После отдыха на Новой площади, туристы поднимаются в крепость и дворцовый комплекс Альгамбру, возвышающуюся над историческими кварталами Гранады. Здесь группа проведет около 3 часов осматривая крепостные башни, Дворцы Насридов и прогуливаясь по великолепным садам и дворцу Хенералифе.

После экскурсии, желающие посещают концерт фламенко в одном из специализированных ресторанов района Сакромонте.