Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Экскурсия по Гранаде с частным гидом

Гид S.
Гид S. – Гид из Марбельи
Экскурсия по Гранаде с частным гидом
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • €150 за человека

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Экскурсия по Гранаде с частным гидом
Экскурсия по Гранаде с частным гидом
Описание экскурсии 🧭 по Гранаде
Индивидуальная экскурсия ⛳ по Гранаде с частным гидом состоит из двух частей.
Общее время проведения экскурсии по Гранаде может составить от 3 до 6 часов, в зависимости от желания и интересов туристов.
В зависимость от того, на какое время у группы заказаны входные билеты 🎫 в Альгамбру, экскурсовод построит общую программу экскурсии по Гранаде.
Первая часть экскурсии включает осмотр достопримечательностей 🏛️ центральной части Гранады. Прогуливаясь по историческому кварталу Альбасин и Сакромонте, средневековым улицам старой Гранады, экскурсовод расскажет о многовековой истории 📖 древнего города, более семи веков находящегося под властью мусульманских правителей. Взятие Гранады явилось последним штрихом в деле объединения Испании Католическими королями.
Экскурсионный маршрут включает осмотр Кафедрального собора Грнанады и обязательное посещение Королевской капеллы, усыпальницы Католических королей, Изабеллы Кастильской (1451–1504) и Фердинанда Арагонского (1452–1516).
После отдыха на Новой площади, туристы поднимаются в крепость и дворцовый комплекс Альгамбру, возвышающуюся над историческими кварталами Гранады. Здесь группа проведет около 3 часов осматривая крепостные башни, Дворцы Насридов и прогуливаясь по великолепным садам и дворцу Хенералифе.
После экскурсии, желающие посещают концерт фламенко в одном из специализированных ресторанов района Сакромонте.
Начало и место завершения
🚩 Marbella
Экскурсия по Гранаде с частным гидом
Экскурсия по Гранаде с частным гидом
Экскурсия по Гранаде с частным гидом
Экскурсия по Гранаде с частным гидом
Экскурсия по Гранаде с частным гидом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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