Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Экскурсия по природному парку «Горы Малаги»

Гид S.
Гид S. – Гид из Марбельи
Экскурсия по природному парку «Горы Малаги»
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 3 человек

  • €214 за человека

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Экскурсия по природному парку «Горы Малаги»
Экскурсия по природному парку «Горы Малаги»
Эта экскурсия ⛳ по Коста дель Соль не ограничена каким-либо конкретным маршрутом — в ходе данной экскурсии 🧭 по Андалусии мы свободно можем изменять его, согласно пожеланиям заказчика. Весь путь проходит по горам. По пути следования мы с вами увидим живописные озера, старинные акведуки (действующие!), развалины римских купален, действующие и заброшенные фермы, естественные туннели, проложенные рекой в горе из песчанника. Можно остановиться у деревенской таверны и отведать по-настоящему домашней кухни 🥧 — такой, какой она была в Андалузии и сто и двести лет назад. В деревеньке Ла Пита (La Pita) еще остались такие придорожные таверны. И некоторые жители Малаги знают о них и специально приезжают туда отведать традиционных гастрономических изысков. В сезон там подают свежеотжатое оливковое масло, местное вино 🍷 из бочек(оно не разливается по бутылкам — незачем. Его выпивают сразу, не храня). Одна из таких таверн — Venta еl Túnel, наверное, самая известная.
Время выхода и продолжительность экскурсии 5–6 часов- на усмотрение заказчика, в рамках дневного времени. И путь наш будет проходить отнюдь не по асфальтовой дорожке. Разумеется, если заказчик захочет выбрать более короткий или облегченный маршрут, то с этим не возникнет проблем. Я подберу оптимальный маршрут и мы сможем увидеть максимальное количество интересных мест, насколько это вообще возможно. Преимущества этой экскурсии — именно в возможности подогнать маршрут под желания заказчика. Кроме того, эта экскурсия может быть рекомендована как взрослым, так и детям. И даже людям преклонного возраста. Вы увидите природу Андалузии без урбанистических пейзажей!
Начало и место завершения
🚩 Marbella
Экскурсия по природному парку «Горы Малаги»
Экскурсия по природному парку «Горы Малаги»
Экскурсия по природному парку «Горы Малаги»

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 3 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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