Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Эта экскурсия ⛳ по Коста дель Соль не ограничена каким-либо конкретным маршрутом — в ходе данной экскурсии 🧭 по Андалусии мы свободно можем изменять его, согласно пожеланиям заказчика. Весь путь проходит по горам. По пути следования мы с вами увидим живописные озера, старинные акведуки (действующие!), развалины римских купален, действующие и заброшенные фермы, естественные туннели, проложенные рекой в горе из песчанника. Можно остановиться у деревенской таверны и отведать по-настоящему домашней кухни 🥧 — такой, какой она была в Андалузии и сто и двести лет назад. В деревеньке Ла Пита (La Pita) еще остались такие придорожные таверны. И некоторые жители Малаги знают о них и специально приезжают туда отведать традиционных гастрономических изысков. В сезон там подают свежеотжатое оливковое масло, местное вино 🍷 из бочек(оно не разливается по бутылкам — незачем. Его выпивают сразу, не храня). Одна из таких таверн — Venta еl Túnel, наверное, самая известная.

Время выхода и продолжительность экскурсии 5–6 часов- на усмотрение заказчика, в рамках дневного времени. И путь наш будет проходить отнюдь не по асфальтовой дорожке. Разумеется, если заказчик захочет выбрать более короткий или облегченный маршрут, то с этим не возникнет проблем. Я подберу оптимальный маршрут и мы сможем увидеть максимальное количество интересных мест, насколько это вообще возможно. Преимущества этой экскурсии — именно в возможности подогнать маршрут под желания заказчика. Кроме того, эта экскурсия может быть рекомендована как взрослым, так и детям. И даже людям преклонного возраста. Вы увидите природу Андалузии без урбанистических пейзажей!