Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Экскурсия в Херес и Кадис с дегустацией вина и морской прогулкой

Гид S.
Гид S. – Гид из Марбельи
Экскурсия в Херес и Кадис с дегустацией вина и морской прогулкой
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 55 человек

  • €80 за человека

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Экскурсия в Херес и Кадис с дегустацией вина и морской прогулкой
Экскурсия в Херес и Кадис с дегустацией вина и морской прогулкой
Описание групповой экскурсии 🧭 из указанного места на курортном побережбе Коста дель Соль в определенное при подаче заявки время. Короткая остановка по дороге. Прибытие к Херес де Ла Фронтера. Рассказ гида об истории 📖 Андалусии. Посещение винного завода (бодеги) с дегустацией вина.
Переезд в портовый город 🏙️ Санта Мария, расположенный на атлантическом побережье Испании. Морская 30 минутная прогулка 👣 на небольшом корабле 🛳️, заканчивающаяся в порту Кадиса.
Прогулка по узким улицам исторического центра Кадиса, набережной, центральному парку. Осмотр исторического центра, крепостных стен, старинных зданий, городских площадей, Кафедрального собора. Свободное время, обед. Возвращение на Коста дель Соль
Начало и место завершения
🚩 Marbella
Экскурсия в Херес и Кадис с дегустацией вина и морской прогулкой
Экскурсия в Херес и Кадис с дегустацией вина и морской прогулкой
Экскурсия в Херес и Кадис с дегустацией вина и морской прогулкой
Экскурсия в Херес и Кадис с дегустацией вина и морской прогулкой
Экскурсия в Херес и Кадис с дегустацией вина и морской прогулкой

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 55 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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