Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Описание групповой экскурсии 🧭 из указанного места на курортном побережбе Коста дель Соль в определенное при подаче заявки время. Короткая остановка по дороге. Прибытие к Херес де Ла Фронтера. Рассказ гида об истории 📖 Андалусии. Посещение винного завода (бодеги) с дегустацией вина.

Переезд в портовый город 🏙️ Санта Мария, расположенный на атлантическом побережье Испании. Морская 30 минутная прогулка 👣 на небольшом корабле 🛳️, заканчивающаяся в порту Кадиса.

Прогулка по узким улицам исторического центра Кадиса, набережной, центральному парку. Осмотр исторического центра, крепостных стен, старинных зданий, городских площадей, Кафедрального собора. Свободное время, обед. Возвращение на Коста дель Соль