Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Выезд из отеля в указанное время и выезд в столицу Коста дель Соль, Малагу.

Наша экскурсия ⛳ по Малаге начинается с одной из центральных площадей города — Plaza de la Marina. На ней мы посмотрим сразу два памятника: маркизу Лариосу, очень много сделавшему для развития города и статую мальчика-продавца свежей рыбы. Он на испанском называется Cenachero. От этой площади мы с вами пойдем по самой престижной улице города — calle Larios в сторону самой центровой площади — Plaza de Constitución, недалеко от нее расположены музеи 🖼 Пабло Пикассо и галерея баронессы Тиссен. Эта площадь находится в самом сердце старой Малаги, города которому уже 2750 лет и который был основан еще финикийцами (8 век до Нашей Эры). Весь прилегающий к этой площади район представляет интерес для любознательного туриста.

Но мы с вами пойдем по самой интересной улочке — pasaje Chinitas — в сторону Кафедрального Собора. Собор возвышается над городом, где мало многоэтажных зданий. Поэтому он виден практически из любого места в городе. Его строили в 1528–1782 годах. Одна из его колоколен так и осталась недостроенной, жители Малаги ласково называют его Monocabecita — одноголовка.

От Собора, при котором есть свой музей, мы отправимся к другой известной в городе площади — Plaza de la Merced. Это довольно большая площадь и в одном из домов ее окружающих, родился Пабло Пикассо. Там тоже музей. В нем сохранены предметы домашнего обихода знаменитого художника. Далее мы осмотрим самые древние достопримечательности 🏛️ Малаги — Римский амфитеатр — Teatro romano — и замок 🏰 Alcazaba. Амфитеатр был построен в первые годы правления императора Августа, а замок — в 756–788 годах, при арабах.

После осмотра городских достопримечательностей, мы начнем подьем в гору, на котором возвышается крепость Gibralfaro, соединенная с замком Alcazaba проходом между крепостных стен. По пути туда мы сможем обозревать город 🏙️ с многочисленных смотровых площадок. Оттуда открывается отличный вид на площадь корриды — Plaza de Toros, построенную в 1874 году, и на маяк в порту, построенный в 1817-м.

Крепость Gibralfaro строилась с 8 по 11 век, имеет двойной ряд стен и была соединена с городскими стенами Малаги, образуя таким образом единый комплекс укреплений.

Насладившись прекрасными видами на город и на море 🌊 с городскими пляжами, начинаем спуск вниз. Внизу мы с вами должны будем выбрать сразу из нескольких привлекательных маршрутов, идущих параллельно друг другу: морской променад вдоль порта, Paseo del Parque — ботанический сад в миниатюре и прогулку 👣 вдоль монументальных зданий мэрии города, банка Испании, ректората Малагского Университета и бывшего дворца Таможни.

Если вы приехали летом, то мы с вами пойдем по тенистым дорожкам парка, где высажены более 300 видов разных тропических и субтропических растений. А если на дворе зима, то обозревая архитектуру вышеперечисленных зданий, мы погреемся на солнышке. В обоих случаях, мы вернемся к исходной точке нашего маршрута — к Plaza de la Marina.

На этом данная экскурсия завершена, гид отвезет туристов в отель 🏨 на Коста дель Соль или любое другое место на побережье.