Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

В рамках экскурсий по Коста дель Соль предлагаем посетить крохотный горный городок Михас.

Первые признаки поселения людей на том месте, где сейчас располагается городок Михас, основанный во втором тысячелетии до нашей эры. Около 800 года до нашей эры на южное побережье Коста дель Соль пришли финикийцы. Они построили свои селения в устьях наиболее крупных рек, используя их в качестве путей сообщения вглубь полуострова.

Со второго века до нашей эры Михас, как и вся Андалусия, уже находятся под властью римлян. При римлянах нынешнее селение Михас называлось Суэл. Сохранившееся римское наследие можно увидеть в Haza del Algarrobo, а также вилла la Butibamba. Римляне добывали мрамор в окрестностях Михаса. С восьмого века нашей эры почти весь Иберийский полуостров был захвачен войсками арабов и берберов. Если при римлянах население полуострова, состоящее из кельтов, вецготов и иберов, подверглось так называемой романизации, то при мусульманском владычестве арабская культура и язык начали доминировать в жизни народа.

С реконкистой этих мест Католическими королями (Фернандо Католический и Изабель Католическая — король Арагона и королева Кастилии соответственно) в 1487 году, настали другие времена и для жителей Михаса. Так как они оказали ожесточенное сопротивление при попытке взять город 🏙️ в 1485 году, почти все население Михаса было обращено в рабство (как это случилось и с жителями Малаги). И только нескольким семьям было оставлено их имущество (вероятнее всего — тех, что вели тайные переговоры о сдаче города с войсками Католических королей).

На это же время пришелся и расцвет пиратства, делавших свои набеги с берегов северной Африки. Как мера защиты от пиратов, население прибрежной зоны выстроило на возвышенных местах побережья сторожевые башни, с которых дозорные оповещали народ о приближении пиратских кораблей. Эти башни сохранились до наших дней.

В 19 веке в войне за Независимость, население Михаса, участвовавшее в партизанской войне против войск Наполеона, провело успешную военную операцию.

В ночь со 2 на 3 декабря 1831 года, на берег моря 🌊 высадилась команда из 52 человек под предводительством генерала Торрихоса. Они прибыли с Гибралтара для того, чтобы поднять вооруженное восстание в Малаге с целью вернуть Испании конституцию 1812 года и свергнуть правление Фернандо Седьмого «Желанного». Но эти люди были преданы и захвачены всего в четырех милях от Малаги. В числе захваченных был и 14-летний мальчик, который присоединился к отряду в Гибралтаре. Он хотел стать моряком. Но их всех расстреляли на пляже Сан Андрес в Малаге, 11 декабря.

В настоящее время селение Михас является популярным местом «паломничества» туристов, ценящих то, что селение смогло сохранить свой облик, невзирая на прошедшие века, на пришедшие перемены. Там живут той же жизнью, что и их предки. Да, в каждом доме есть телевизор и прочие «чудеса» цивилизации. Но если вы пройдетесь по узеньким и чистеньким улицам Михаса, приглядитесь к лицам его обитателей (а их жизнь проходит на улице, перед домом), прислушайтесь к их голосам (насколько же они доборжелательно общаются друг с другом!) и вы поймете: время остановилось здесь для того, чтобы сохранить этот образчик того, каким испанские сельские жители были во все времена.

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